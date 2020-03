- Hva skjedde med Debatten på NRK i kveld?

NRK og lege Gunhild Alvik Nyborg hudflettes etter Debatten.

Fra torsdag 12. mars klokken 18 valgte norske helsemyndigheter å «stenge ned» Norge - i to uker.

Tirsdag kveld var temaet på Debatten på NRK hvorvidt tiltakene som settes inn er gode nok.

- Nei, mener forsker ved OUS, Gunhild Alvik Nyborg, og slapp til med svært sterke påstander om virusspredningen i Norge.

Nyborg mener alvoret om spredningen og konsekvensene av koronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest og tar til orde for full isolasjon.

I en tid hvor folkeopplysning er svært viktig, er reaksjonene på sosiale medier heftige. Mange går i rette med forskeren som bruker mye «tror» i sin argumentasjon.

Sammenlignet med 2. verdens krig

Den timelange sendingen var delt inn i to sekvenser, der første halvdel var et rent intervju med Gunhild Alvik Nyborg, mens andre halvdel også involvert folkehelsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sa Nyborg til Fredrik Solvang i «Debatten».

Hun sammenligner situasjonen i Norge med at myndighetene har latt Blücher passere uten å avfyre skudd, og mener at 150.000 personer kan dø i Norge. Hun argumenterer for å sette landet i nær full isolasjon i to uker for å bli kvitt viruset.

Gunhild Alvik Nyborg deltok i Debatten på NRK tirsdag. Foto: NRK

Mener legen tar feil i sine beskrivelser

Begge de to motstemmene mener derimot at hun tar feil.

- Jeg må korrigere dette nok en gang Nyborg, det er ikke en eksponensiell økning i tallene i Norge. Tar vi vekk tallene på de 1000 skituristene som egentlig tilhører Østerrike og Italia, så er det ikke kraftig økning i Norge, sa overlege Aavitsland.

Han vedgår at de ikke vet hvor mange som er smittet i Norge fordi ikke alle testes, men påpeker at en kraftig økning i smitte ville slått ut i de testene som blir gjort:

- Over 90 prosent av de vi tror har viruset, har det ikke når vi tester dem, påpeker han.

Hevder skrekk-dødstallene er feil

Folkehelsedirektør Guldvog mener også at dødstallene som Nyborg presenterer på 150.000 døde, er helt feil.

- Jeg kan betrygge befolkningen med at vi tester langt mer enn våre naboland. Det er derfor tallene i Norge ikke er som Italias, der det har vært snakk om dødelighetsrate på 6 prosent. Det handler om at italiener har hatt en mye, mye lavere andel av befolkning som er testet. En kan ikke sammenlignbare disse tallene mellom land, sier Guldvog.

Isolasjon i to uker vil ikke virke

Folkehelseinstituttet er også svært kritiske til tanken om å stenge ned landet helt i håp om å utrydde viruset. En forskningsrapport fra Imperial College, som sendingen delvis var basert på, sier rett ut at smitten antas å blusse opp igjen etter midlertidige, kraftige tiltak.

Aavitsland avviser kontant at myndighetene ikke gjør noe.

- Vi handler jo, det er poenget, vi har satt inn de mest inngripende tiltakene i historien. Vi har satt inn de tiltakene vi mener er de mest effektive. Vi kan ikke stoppe det fullstendig så lenge det er i landet, ii har ikke noe realistisk mål så lenge viruset er rundt oss hele tiden. Da må vi stenge landet i to år, og det går ikke. Derfor må vi la epidemien gå langsomt slik at helsevesenet rekker å holde tritt, sa overlegen.

Reaksjonene etter sendingen var til dels svært kraftige på sosiale medier

Legeprofessor Pål Gulbrandsen skriver at han er er glad Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter.

Bilologiprofessor mener NRK bommet stygt med sendingen:

Preben Aavitsland som var en del av debatten, var i ettertid lite fornøyd med sendingen:

Kjetil Rolness stiller seg også svært kritisk til NRKs prioriteringer:

«Tre kvarter med skrekkpropaganda om korona fra en lege og forsker uten kontroll på fakta. Hva slags folkeopplysning er det, Fredrik Solvang?», skriver Rolness i en kronikk i Medier24.

Kjell Erik Saure stiller spørsmål om hvor hensiktsmessig det er å trekke frem en lege som "tror":

NRK tar selvkritikk

Onsdag går NRK ut og tar selvkritikk for innslaget i Debatten, etter kritikk fra overlege Preben Aavitsland som også deltok i debatten. Han, i likhet med flere seere, mente det ble skjev taletid.

Programdirektør i NRK, Knut Magnus Berge, forteller Medier24 at det ble krevende med debatt som gikk både i studio- og på videochat.

– Det er i seg selv krevende. Og motforestillingene mot hennes måte å tenke på kunne med fordel fått mer plass. Jeg skjønner det at han tenker det og gir han rett i at vi med fordel kunne brakt motforestillingene tidligere og tyngre inn, sier Berge til Medier24.

Solvang: - Komisk og ironisk

Rolness skriver i sin kronikk at: «Solvang stilte knapt et eneste kritisk spørsmål under hele harangen», som han mener varte i 33 minutter.

– Det er komisk og ironisk at mye av kritikken handler om at vi gir intervjuobjekter god tid til å svare uten for mange avbrytelser slik at de får fullført alle resonnementer, sier Solvang selv til VG onsdag.