- Hvaldimir har fått to nye propellskader. Folk har også kastet planker på han

Hvaldimirs møte med altaværingene har ikke bare vært greit. - Please, sier Ketil Iki i sin bønn.

(iFinnmark): Siden Hvaldimir dukket opp i Bukta i Alta i helga, har folk strømmet ned til havnebassenget for å se han. Ikke alle har oppført seg greit mot han, ifølge Ketil Iki som jobber i Alta Havn. På Facebook onsdag kveld gikk han ut med en bønn:

– En forvillet tam hvithval setter våre små lokalsamfunn helt på hodet. Alle MÅ se, mange bare MÅ ut i båt, noen har enda IKKE forstått. Dette er ikke et sirkusdyr. Hvaldimir må få fred, skriver han.

Iki påpeker at hvalen trenger fred for å ta til seg mat og få nødvendig hvile. Det siste døgnet har Hvaldimir også fått to nye propellskader på ryggen, ifølge Iki.

«Jeg har fått mange telefoner fra mannskap på hurtigbåter, containerskip, servicebåter, unge og gamle som har sett 14–16 åringer og noen MYE eldre, leke bajas i Bukta med båt. Noen har kjørt i ring rundt Hvaldimir, andre har kjørt «idiot» i hele Bukta. Flere har kastet planker og andre ting etter han på kaiene våre», skriver han på Facebook.

Havnearbeideren ber folk tenke seg om.

– Hvordan kan dere hjelpe til med å få slutt på dette tøvet, som bare ender med at han dør..? Må vi anmelde og be om bistand? Må vi ha døgnvakt på samfunnets midler?

– Jeg har en innstendig oppfordring til ungdommen. Om dere leser dette, del og forstå og få det ut på de sosiale medier dere bruker. Og jeg ber dere selv skrive SLUTT MED DETTE OG NEI, på deres egen måte. Please.

