- Bombesikkert at det ikke blir Hillary Clinton

Spekulasjonene om hvem som blir Joe Bidens visepresidentkandidat er i full gang.

NEW YORK (Nettavisen): Det knytter seg for tiden stor spenning til hvem det er Joe Biden vil velge ut som sin visepresidentkandidat foran presidentvalget i USA i november.

I flere medier er spekulasjonen for lengst i gang, og man diskuterer både navn som Hillary Clinton, New York guvernøren Andrew Cuomo, men også Michelle Obama blir nevnt.

Tre krav til den nye visepresidenten

USA-eksperten Hilmar Mjelde sier til Nettavisen at de er tre krav som må stilles til den nye visepresidentkandidaten:

1. Han/hun må ikke gjøre skade på presidentkandidaten, slik Sarah Palin (2008) og Thomas Eagleton (1972) gjorde. Palin viste seg ukvalifisert og uskikket. Eagleton viste seg å ha vært alvorlig psykisk syk og måtte trekke seg.

2. Han/hun må være kvalifisert til å overta som president. Ni visepresidenter har fått opprykk da presidenten døde eller i Nixons tilfelle gikk av.

3. Han/hun må appellere politisk til viktige velgergrupper, i egenskap av politikk, etnisitet eller kjønn.

- Visepresidenten er den eneste i utøvende gren presidenten ikke kan gi sparken. Kjemi og tillit er derfor viktig. Bare se på Latin-Amerika, hvor hele visepresident-embetet har blitt fjernet og reinstallert en rekke ganger, sier Mjelde til Nettavisen.

- En kvinne med minoritetsbakgrunn

USA-eksperten sier at det mest politisk logiske er at det blir en kvinne med minoritetsbakgrunn. Han trekker da frem disse tre kvinnene:

Kamala Harris, Catherine Cortez Masto og Stacey Abrams.

Kamala Harris (55) er senator i California og den eneste afroamerikanske kvinnen som var med i Demokratenes nominasjonskamp. Catherine Cortez Masto er senator fra Nevada og var den første latino-kvinnen som ble valgt inn i Senatet.

HETE VISEPRESIDENTKANDIDATER: På bildet kan man se øverst fra venstre; senator Kamala Harris og senator Elizabeth Warren. Under fra venstre: Stacey Abrams og senator Amy Klobuchar. Foto: AFP/Scanpix

Stacey Abrams (46) er en svart kvinne som Biden tidligere har omtalt som «kvinnen som burde ha vært guvernør i Georgia».

- Stacey Abrams vil være et dristig valg. Hun er relativt uerfaren og gjør mye ut av seg. En visepresidentkandidat skal spille andrefiolin, og ikke stjele glansen fra presidentkandidaten, sier Mjelde.

Senator Elisabeth Warren er en annen kvinne som trekkes frem som visepresidentkandidat.

- Elisabeth Warren er toppkvalifisert, men uaktuell, etter min vurdering. Vi kan ikke ha to hvite personer over 70 år på topp, sier USA-eksperten.

Ikke gangbart med to hvite menn på topp

- Må det absolutt bli en kvinne? Hva taler for det og hva taler imot?

- Det som taler mot er at visepresidentkandidaten bør være den mest egnede, uansett kjønn. Mange vil mene New York-guvernør Andrew Cuomo er det sterkeste kortet i dag, sier Mjelde.

Her ser visepresident Mike Pence og president Donald Trump på et opptak fra en pressekonferanse med New York guvernøren Andrew Cumo i Det hvite hus. Foto: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP

- Det som taler for, er politisk representativitet i demografisk forstand. Presidenten og visepresidenten bør reflektere landets velgersammensetning, med hensyn til kjønn eller etnisitet. Ellers kan mange velgere føle seg ikke representert i politikken.

- Det er ikke lenger gangbart med to hvite menn på topp, ikke på demokratisk side. Dette er ikke politisk korrekthet, men en helt sentral dimensjon ved konseptet politisk representasjon, sier USA-eksperten.

- Hvem ville president Donald Trump minst like å se havne opp som visepresidentkandidat?

- En som mobiliserer unge og minoriteter. Det er grupper med noe lav valgdeltakelse. Men historisk sett har visepresidentkandidaten lite å si for valgutfallet. Det er presidentkandidaten folk stemmer på. USA har enhetlig presidentembete, ikke et regjeringskollegium, sier Mjelde.

- Bombesikkert at det ikke blir Hillary

Et annet kjent navn som nevnes, er Hillary Clinton. Mjelde mener det er usannsynlig at Clinton endre opp som visepresidentkandidat.

- Biden ses allerede som en fortidens kandidat. Å velge Hillary ville være å se bakover ganger to

- Det er bombesikkert at det ikke blir Hillary. Hun fikk sin sjanse i 2016 og partiet ønsker at både hun og Bill Clinton holder seg så langt unna som mulig, sier Mjelde.

Hillary Clinton er en av kandidatene det snakkes om, med tanke på visepresidentjobben. Foto: Pa Photos /Aaron Chown

Om Joe Biden skulle vinne i november, vil han med sine 77 år bli den eldste presidenten som noensinne er valgt. Det er heller ikke usannsynlig at Biden bare vil sitte en periode og ikke gå for gjenvalgt om han blir valgt til president i november.

- Jeg tror han er klar over at han trolig velger ut den neste presidenten. Jeg tror også at folk er mer oppmerksomme på det, sier den demokratiske strategen James Carville til New York Post.

Avisen presenterte nylig odds på hvem man tror blir Bidens nye visepresidentkandidat, men heller ikke der var det så mye tro på Hillary Clinton ville bli valgt.

- Hvis Biden vil være helt sikker på at han taper, så bør han velge Hillary, sier en kilde til avisen.

De aktuelle kandidatene

Avisen har også presentert en liste over hvem de mener leder an kampen om visepresidentplassen. De har laget følgende rangering.

I ledelsen: Amy Klobuchar.

Utfordrerne: Kamala Harris, Gretchen Whitmer, Tammy Duckworth.

Longshots: Catherine Cortez Masto, Michelle Lujan Grisham, Stacey Abrams, Michelle Obama, Elizabeth Warren.

Sjanseløse: Hillary Clinton, Andrew Cuomo.

En ledende demokrat har også gitt avisen følgende odds på hvem de mener ligger best an.

• Amy Klobuchar 5 til 2

• Gretchen Whitmer 4 til 1

• Kamala Harris 9 til 1

• Tammy Duckworth 9 til 1

• Michelle Obama 15 til 1

• Elizabeth Warren 20 til 1

• Stacey Abrams 25 til 1

• Catherine Cortez Masto 25 til 1

• Michelle Lujan Grisham 33 til 1

• Hillary Clinton 100 til 1

• Andrew Cuomo 500 til 1