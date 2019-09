- Hvis Netanyahu ikke lykkes i dag, kan han ende i fengsel

Benjamin Netanyahu kjemper ikke bare for sitt politiske liv, men også for sitt liv i frihet. - Problematisk, sier Israel-venn.

Israel avholder tirsdag sitt andre valg på fem måneder. Det er statsminister Benjamin Netanyahu (69) som skrev ut nyvalg etter at han mislyktes med å danne en flertallskoalisjon etter valget i april.

Bakteppet for det som omtales som et skjebnevalg, er riksadvokatens planer om å ta ut tiltale mot Netanyahu for bedrageri, økonomisk utroskap og bestikkelser.

- Mange av tipsene går ut på at hvis han klarer å vinne valget og danner en koalisjon med flertall, vil han skaffe seg immunitet for disse korrupsjonsanklagene som henger over ham, sier Israel-venn og sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, til Nettavisen..

- Skygger over israelsk politikk

Et mulig utfall er at Netanyahu kan ende opp med en fengselsdom dersom han taper valget. Hvis han vinner valget, vil han ifølge analytikere prøve å få gjennom et lovforslag som sikrer statsministeren immunitet fra straffeforfølgelse.

- Jeg føler at dette er et valg der det ligger noen skygger over israelsk politikk. Det er muligheter for at man strekker dette prinsippet om likhet for loven i Israel. Netanyahu kjemper ikke bare for sitt politiske liv, men også for sitt liv som en fri mann. At man skal bruke det parlamentariske systemet for å skaffe seg immunitet mot straffeforfølgelse, er jeg veldig kritisk til, sier Selbekk.

- Israelsk politikk er veldig frodig med mange fasetter. Man må huske at det som skjer i Israel er veldig unikt. Det er ingen andre steder i denne regionen hvor man har frie valg på denne måten, og det er verdt å merke seg. Det er et merkelig demokrati med en liten Midtøsten-touch, sier han.

Meningsmålingene viser et tett løp mellom Netanyahus høyreorienterte Likud-parti og sentrumsalliansen Blått og Hvitt, som etter norsk målestokk også ligger til høyre.

Derfor ligger det an til at støttepartiene vil avgjøre valget.

- Dette blir nesten som et norsk valg, og blir avgjort av sperregrensen - hvem som kommer over og hvem som faller under, sier Selbekk.

Likud og Blått og Hvitt fikk 35 mandater hver ved forrige valg av totalt 120 seter i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

Etter forrige valgrunde var det ventet at Netanyahu skulle klare å danne en flertallskoalisjon med støtte fra høyrenasjonalistiske og ultra-ortodokse småpartier. Men forhandlingene kollapset etter moen uker.

Vebjørn Selbekk er Israel-venn og sjefredaktør i Dagen. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Trumpisme

Selbekk mener Israel har et velutviklet demokrati som skiller seg fra de andre landene i regionen, men sier samtidig at israelsk politikk er i ferd med å preges av «trumpisme».

- Vi ser en type amerikanisering av israelsk politikk. Det bekymrer meg. Når Likud-partiet har valgplakater av Trump og Netanyahu, så begynner det å ligne litt mer på «trumpsime» i Israel. Og da tenker jeg spesielt på Netanyahu. Jeg synes at han har vært en bra statsminister på mange måter, sier Selbekk.

- Netanyahu har en fordel. Han har levert det som er det viktigste for det israelske folket i det veldig urolige nabolaget de lever i, både geopolitisk og innenrikspolitisk. Han har levert på sikkerhet og satset på forsvar. Denne politiske kapitalen har gjort at han allerede er Israels lengst sittende statsminister.

- Og her ser man litt av denne «trumpismen». Mange velgere i USA reagerer nok på mye av det Trump har gjort, men tenker at han er en sterk mann som leverer. Litt det samme ser man med Netanyahu. Han har alle disse korrupsjonsanklagene hengende over seg, men han er likevel en sterk mann, og det er det mange mener de trenger nå, sier Selbekk.

I likhet med USA preges den israelske politikken av svært polariserte fronter.

- Det er et veldig polarisert politisk landskap, og det er altfor tidlig til å forutse utfallet, sier statsviter ved Universitetet Ben-Gurion, Yoram Meital, til Bloomberg.

Ettersom ingen av blokkene ligger an til å få et suverent flertall etter valget, kan det bli nye uker med kaotiske forhandlinger og kanskje til og med et tredje nyvalg.

Netanyahu har sagt at han vil nekte å gå av selv om valget fører til nok en kollaps i forhandlinger om å danne en koalisjon.

- Hvis han ikke lykkes, vil partiet kaste ham, sier Meital.

Statsminister Benjamin Netanyahu og kona Sarah avgir stemme under tirsdagens valg. Foto: Heidi Levine (AP)

- Tøffe valgkamputspill

Netanyahu har i valgkampen fridd til høyrenasjonalistiske velgere og partier ved å varsle en langt tøffere tone overfor landets palestinske naboer. Ett av valgløftene til Netanyahu er å annektere 30 prosent av den okkuperte Vestbredden, som er områder palestinerne vil at skal inngå i en eventuell tostatsløsning. Han har også erklært å utvide Israels suverenitet i Jordandalen.

- Nå kommer han med veldig, veldig tøffe valgkamputspill, og er nesten litt sånn desperat. Bare det at du kjemper for ditt liv som en fri mann i en politisk valgkamp, er problematisk. Det gjør at man kan komme med forslag man ellers ikke ville kommet med, sier Selbekk.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har advart om at en annektering av israelske bosettinger vil være et brudd på folkeretten.

Lederen for den relativt nye sentrumsalliansen Blått og Hvitt - den pensjonerte generalen Benny Gantz - har ennå ikke tydeliggjort hva han mener om annekteringsplanene. Han har eller ikke klargjort sine tanker om en tostatsløsning, selv om han har avvist en israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden.

Netanyahu har også varslet en ny militæroffensiv mot Hamas på Gazastripen.

- Dette er ikke veldig omstridt hos opposisjonen heller. Blått og Hvitt har nok mye av det samme synet på det som skjer i Gaza, og for så vidt Hezbolllah i nord. Det er noen trusler mot Israel som man må ta på alvor. Ingen kan leve med rakettregn mot egen befolkning. Det må håndteres, og det vil Benny Gantz også måtte gjøre hvis han blir valgt i dag, sier Selbekk.

Benny Gantz, lederen for partialliansen Blått og Hvitt, avbildet i stemmelokalet sammen med kona Revital på valgdagen. Foto: Jack Guez (AFP)

Sekulær joker

Tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman leder partiet Yisrael Beiteinu, som opprinnelig var en Netanyahu-alliert. Lieberman brøt imidlertid ut av Netanyahus regjering i fjor, noe som førte til nyvalget i april.

Lieberman hindret Netanyahu fra å danne en flertallskoalisjon etter valget. Han nektet å gi etter for en langvarig krangel med ultra-ortodokse partier i spørsmål om hvorvidt unge, ultra-ortodokse menn skal ha fritak fra verneplikt.

Lieberman har sagt at den eneste måten han vil hjelpe Netanyahu med å danne regjering etter dagens valg, er hvis det blir en sekulær regjering i en storkoalisjon med Blått og Hvit, noe Netanyahu har avslått kontant.

Liebermans sekulære standpunkt har gitt ham støtte blant ikke-religiøse på høyresiden. På enkelte målinger ligger partiet hans an til å få åtte mandater. Han kan bli en viktig joker etter valget som avgjør hvem som blir Israels neste statsminister.

Et annet scenario er de små arabiske partiene, som har forent seg bak én allianse. Det er ikke umulig at alliansen får nok mandater til å blokkere Netanyahu fra å bli statsminister.

Netanyahu er også anklaget for å demonisere Israels store arabiske minoritetsbefolkning. Han har blant annet advart om at valget kan bli «stjålet» av valgfusk i de arabisk-dominerte områdene i Israel.

Det er 6,3 millioner stemmeberettigede israelere i dagens valg. Valglokalene stenger klokken 22.00 lokal tid, og det ventes at forhandlingsprosessene vil starte kort tid etter at valgdagsmålingene offentliggjøres.

Kilder: BBC, The Guardian, Bloomberg.