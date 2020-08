- Hvis Trump blir gjenvalgt, er det ikke håp for USA

USA-professor med svært dystre framtidsutsikter. Republikaner slår tilbake.

Republikanernes fire dager lange landsmøte ble avrundet natt til fredag med at Donald Trump ble formelt nominert som presidentkandidat for partiet. President Trump holdt en times lang tale foran Det hvite hus, hvor han gjentok sine angrep på Demokratene og presidentkandidat Joe Biden.

Økonomien var hovedfokuset i talen, men Trump trakk også fram bekjempelse av korona-pandemien, forholdet til Kina og ikke minst gatevolden som har herjet amerikanske byer i kjølvannet av George Floyd-dødsfallet – nå sist drapene på to demonstranter i Wisconsin.

Les også: Trump: – Kina vil eie dette landet dersom Biden blir valgt

Ole Moen er professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo. Han har fulgt amerikansk politikk med argusøyne i mange tiår og skrevet utallige bøker om emnet. Moen, som har lest mange titalls Trump-bøker, erkjenner at han ikke «orket» å følge Republikanernes landsmøte like godt som han har gjort tidligere.

- Dette var et realityshow. Det var regissert av ham som laget TV-serien for Trump. Det var et forsøk på å spille på vold, opprør i gaten og lov og orden. Det er hovedtemaet framover, sier Moen til Nettavisen.

Professor i Nord-Amerikastudier Ole Moen. Foto: Sara Johannessen (NTB scanpix)

- Ikke håp for landet

- Jeg tror Trump-kampanjen framover vil kjøre mye på presidenten som en lov og orden-mann, som sender tropper i øst og vest for å sikre sin hvite skare. Etter at jeg så Biden og Harris tale på Demokratenes landsmøte forrige uke, og fikk se Trumps respons, sa jeg til meg selv: Hvis amerikanerne velger Trump igjen, er det ikke håp for landet. Og da mener jeg det amerikanske demokratiet, sier Moen.

Austin Rasmussen, som er styreleder for Republicans Abroad Norway, er svært uenig i Moens dystre framtidsutsikter ved et eventuelt gjenvalg av Trump.

Les også: Hollywood-stjerne mobber Melania for dårlig engelsk

- Dette er en typisk påstand fra venstresiden. Det er en absurd påstand uten faktagrunnlag og uten noe rot i virkeligheten. Jeg tror at enhver person med sunn fornuft og med en basiskunnskap og forståelse for demokrati og republikanisme vil kunne se det, sier Rasmussen til Nettavisen.

- Oppfølgingsspørsmålet er: Hvorfor og hvordan vil dette ødelegge demokratiet? Gi meg de spesifikke detaljene? De klarer ikke å besvare det eller følge det opp. Dette er ren valgkamptaktikk, sier han.

- Det mange glemmer er at dette er nøyaktig den typen retorikk - spesielt fra eliten, akademikere og venstreradikale - som bidro til at Trump ble valgt i 2016. Så de må gjerne fortsette å si det, for da vinner Trump igjen. Og mediene er et mikrofonstativ for denne retorikken. Det er en retorikk styrt av følelser, og ikke av logikk, sier Rasmussen.

Den amerikanske republikaneren Austin Rasmussen er styreleder for Republicans Abroad Norway. Foto: Privat

- Ville vært latterlig av meg å si noe sånt

- Hvis du snur på det, og noen hadde spurt meg om hva jeg tror ville skje om Biden og Harris vinner, ville jeg uttrykt bekymring for at Biden lider av kognitiv og mental svikt og at Harris er en venstreradikal. Dette er potensielt farlige kandidater. Det ville forårsaket noen langvarige problemer for landet vårt og hindret politikken som min fløy vil forfølge. Men jeg tror ikke det innebærer slutten for landet vårt om de ble valgt. Det ville vært latterlig av meg å si noe sånt. Dette er en ordkrig, sier han.

Les også: - Nye avsløringer om Melania Trump på vei

Rasmussen mener det rett og slett er skitten politikk å fremme denne typen påstander.

- Og ikke bare det, men det gjør landet mer ustabilt, og bidrar til at det er vanskeligere å slå alarm når det først oppstår ekte farer mot nasjonen vår. Den typen uttalelser mister all mening når den blir gjentatt nådeløst. Litt på samme måte som å kalle alle og enhver for rasister. Eller som å kalle halve landet for «stakkarslige», som Hillary gjorde i 2016. Denne belastende, diskriminerende og hyperbole (språklig overdrivelse) retorikken er en foretrukken retorisk taktikk på venstresiden, sier Rasmussen.

Det fysiske landsmøtet ble i likhet med Demokratens landsmøte i forrige uke erstattet med et digitalt landsmøte av hensyn til smittevern. Trump-familien fikk også ekstremt mye plass på landsmøtet, ettersom nærmest hele presidentfamilien fikk taletid. Republikanske tungvektere som George W, Bush og Mitt Romney glimret med sitt fravær, noe som understreker at Det republikanske partiet nå er Trumps parti.

- Bryter alle konvensjoner

Republikanerne og Trump fikk også mye kritikk for at de ikke skilte på den amerikanske institusjonen som presidentembetet faktisk er, og det å drive en politisk valgkamp. Det er høyst uvanlig at en sittende president bruker Det hvite hus som arena når en deltar i et partipolitisk arrangement, eller at en sittende utenriksminister taler på landsmøtet – i dette tilfellet Mike Pompeo som talte på videolink fra Jerusalem.

- Trump hadde egentlig tenkt å tale fra Gettysburg, som er et nasjonalt klenodium og minnesmerke. Det er selve symbolet på vendingen i borgerkrigen som brakte landet sammen igjen. Det symboliserer alt annet enn det Trump står for. Han gikk bort fra planene, og valgte heller å tale fra plenen til Det hvite hus. Det er en kutyme at man ikke gjør det. Han bryter alle konvensjoner og gjør det med glede, sier professor Ole Moen.

Les også: Alle disse Trump-ene skal tale: - Vil ikke kalle det et dynasti, men det er veldig atypisk

- Jeg frykter for det amerikanske demokratiet. Trump har ikke blygsel på noen måte og har ingen sans for anstendighet. Han ser bare én ting i enden av tunnelen, og det er ikke et motgående tog, men et stort bilde av seg selv, sier Moen.

- Hva tror du skjer om Trump skulle velge ikke å anerkjenne valgresultatet ved et eventuelt valgnederlag, Moen?

- I verst tenkelige scenario blir det et knepent nederlag for ham. Da vil han kjøre på med at det er valgfusk. Og så vil han helt sikkert, i tråd med sin vanlige strategi, saksøke delstatene for valgfusk og fanteri – én etter én, sier Moen.

Les også: Slik vil Joe Biden endre verden hvis han blir valgt

Moen trekker fram eksempelet med det dramatiske valget i 2000, da det var en omtelling i delstaten Florida som avgjorde valgresultatet.

- Jeg var på TV 27 ganger etter valget i 2000 mellom George W. Bush og Al Gore. Det tok 35 dager å få en avklaring. Og det gjaldt én delstat, og det var Florida. Her kan det bli snakk om mange delstater, og det kan bli dratt ut i det vide og det brede. Det kan stanses av Kongressen, men med dagens Senat (republikansk flertall) er det små sjanser for at det skjer, sier han.

- Jeg håper det blir en brakseier for Biden, sier Moen.

- Melania var høydepunktet

Rasmussen sier han er svært fornøyd med Republikanernes gjennomføring av landsmøtet, og trekker fram Melania Trump som ett av høydepunktene.

- Utfra omstendighetene var dette absolutt en suksess. Og hvis vi skal sammenligne landsmøtene med hverandre, mener jeg Republikanernes landsmøte var mye mer motiverende overfor velgerne enn det Demokratenes landsmøte var, sier Rasmussen.

- Når det gjelder høydepunkter fra landsmøtet, synes jeg president Trumps tale var god, men Melania Trumps tale var den største hiten.

- Vil det være lurt av Trump å fokusere på gateopptøyene, volden og lov og orden i valgkampen fram mot valgdagen, Rasmussen?

- Det ville vært lurt av Trump å fokusere på det. Dette er ikke noe nytt det som skjedde i Wisconsin. Dette har pågått i månedsvis, men det er først nå at de etablerte, tradisjonelle mediene fokuserer på gateopptøyene i så stor grad. Dette pågår i byer som er kontrollert av Demokratene. Trump bør absolutt fokusere på dette, sier han.