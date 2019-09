- Jeg bare tenkte at siden hun er en junkiedame så er det ikke så nøye. Folk gjør ikke noe med det, ikke sant, sier Amir Mirmotahari i lydopptaket. Han nekter for å ha gjort noe straffbart.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Tirsdag 3. september startet rettssaken mot den tidligere anerkjente forsvarsadvokaten Amir Mirmotahari.

Han er tiltalt for en rekke forhold, deriblant å ha planlagt en kidnapping og neddoping av et voldtektsoffer som skulle skje i mai 2016.

Hensikten var at hun ikke skulle møte opp og vitne mot Mirmotaharis klient, en rumensk mann, i en rettssak som var få dager unna. Rumeneren var tiltalt for voldtekten.

I videoen øverst kan du hører et redigert utdrag av planleggingen mellom advokaten og den straffedømte torpedoen Raein Rueintan.

Amir Mirmotahari var i mange en respektert forsvarsadvokat. Nå er han selv tiltalt for flere alvorlige forhold. Foto: Erlend Aas (Scanpix)

Torpedo-opptak veltet advokat

Det var VG som i juni 2016 kom med en oppsiktsvekkende avsløring, som felte den mektige advokaten. Det var et skjult lydopptak, gjort av torpedoen Raein Rueintan, politiet mener er avgjørende bevis mot advokaten. Opptaket er på over en og en halv time.



Tirsdag starter eks-advokaten sin forklaring, og han vil da slå tilbake mot anklagene fra påtalemyndigheten.

Les også: Politiet mener advokat ville drepe torpedo

I et lydopptak snakker Mirmotahari med torpedoen Rueintan, som tidligere er straffedømt for blant annet narkotikakriminalitet, vold og trusler.

- Hva tenker du? Hva kan jeg gjøre? spør torpedoen

- Jeg vet ikke. Jeg trodde du var, at dette liksom, med din bakgrunn, så kanskje du hadde noen løsningsmuligheter. Men hvordan er det hvis man skal kidnappe med seg en person i noen dager? svarer Mirmotahari.

- Kidnapping er en stor sak. Det kan bli 15 år i fengsel, sier torpedoen.

- Men de klarer vel ikke å finne ut av det. Hun er en junkiedame. Bare ta henne med og så ... Jeg bare tenkte at siden hun er en junkiedame så er det ikke så nøye. Folk gjør ikke noe med det, ikke sant, sier Mirmotahari.

Les også: Varetektsfengslet advokat ble presset for hundretusener

Etter at torpedoen har uttrykket bekymring for lang fengselsstraff, resonnerer den tidligere advokaten slik:

- Hun våkner opp med en dose, ikke sant. Og så går man og sjekker blodet hennes, så ser man at hun var jo ruset som faen, sier Mirmotahari.

Dette bildet fra torpedoen Raein Rueintan er fra da han sonet en fengselsdom. Han er tidligere straffedømt for flere forhold. Foto: Privat (bildet brukes med tillatelse)

- 20.000 ikke nok for kidnapping

Han spekulerer også i at kvinnen, etter å ha fått en overdose, uansett ikke kommer til å huske noe dersom hun hevder seg kidnappet.

Senere i samtalen sier torpedoen:

- Det er OK om vi snakker om flere hundre tusen kroner for en kidnapping, men det er ikke verdt 20.000.

- Jeg trodde kanskje hun kunne tatt en overdose, men det ser ikke ut som hun er en så kraftig rusmisbruker, svarer Mirmotahari.

Les også: Politiet: Oslo-advokat skal ha truet egen klient med vold

Torpedoen nevner også at det kan være aktuelt å ta voldtektsofferet med til en hemmelig adresse og holde henne der.

I lydopptaket er det også et tema at dersom kvinnen ikke stiller opp i rettssaken så blir den henlagt.

Men det skjedde ikke. Torpedoen Rueintan ville ikke ta oppdraget. Kvinnen møtte i retten, og den tiltalte rumeneren ble dømt til fem års fengsel.

- Jeg syntes det var uakseptabelt å utføre det oppdraget mot en forsvarsløs norsk kvinne etter den behandlingen hun var blitt utsatt for. Jeg var skikkelig forbannet på Mirmotahari for kidnappingsplanene. Jeg har ingen ord som kan beskrive det. Mirmotahari er en farlig mann for det norske samfunnet, sier Rueintan til Nettavisen.

Anders Brosveet er forsvarer for tiltalte Amir Mirmotahari. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Torpedoen sier til Nettavisen at han på det tidspunktet lydopptaket ble gjort, våren 2016, var desperat. Han forteller også at han på den tiden bodde i en bolig som tilhørte Mirmotahari, at advokaten hadde alle dokumentene i saken hans, som han fryktet kunne bli misbrukt.

- Jeg har fått andre oppdrag av ham også. Grunnen til at jeg gjorde det lydopptaket er at han er farlig for det norske samfunnet, og jeg følte noen måtte stoppe ham. Planene han fremla er uakseptable, sadistiske og det er helt klart å krysse en grense, sier torpedoen til Nettavisen.

- Ikke straffbart

Mirmotaharis forsvarer, Anders Brosveet, har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

- De fleste tiltalepostene, utover de han har erkjent, dreier seg først og fremst om juridiske spørsmål, der vi mener det beskrevne ikke er straffbart, uavhengig av hva som måtte være bevist. Dette fordi handlingene uansett ikke er kommet langt nok i retning av gjennomføring for å være straffbare, har Brosveet tidligere uttalt til Nettavisen.

Påtalemyndigheten mener det er grovt skjerpende at Mirmotahari opptrådte slik han gjorde i kraft av å være forsvarsadvokat.

- Vi ser alvorlig på dette, nettopp fordi han forsøkte å hindre en fornærmet i en sak fra å møte i retten og avgi vitneforklaring i en straffesak. Når det i tillegg er forsvareren til den tiltalte blir det enda mer graverende, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til Nettavisen.

Statsadvokat Asbjørg Lykkjen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Hun har jobbet 19 år i påtalemyndigheten, både som politiadvokat og nå statsadvokat.

- Når politiet mottar opplysninger som denne typen handlinger er det viktig at det kommer for retten. Det gir et klart signal om at slike handlinger er totalt uakseptable. I løpet av min tid i påtalemyndigheten har jeg aldri opplevde tilsvarende saker, altså at en oppnevnt forsvarer gjør slikt.

- Samtalen tatt ut av sin sammenheng

Til VG uttalte Mirmotahari følgende sommeren 2016, etter at han var blitt konfrontert med kidnappingsplanene:

«Samtalen som gjengis er tatt ut av sin sammenheng, uten at forhistorien er kjent. Opptakets innhold har aldri vært reelt. Ikke noe av det har blitt gjennomført, nettopp fordi det aldri har vært meningen at det skulle være noe annet enn en samtale der Raein følte at jeg hørte på ham.

Initiativene har kommet fra ham, og jeg har bare spilt på det. Det som er sagt er beklagelig (...).»

Det har ikke lykkes for Nettavisen å komme i kontakt med voldtektsofferets bistandsadvokat Grethe Larsen.