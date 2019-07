- I Norge forsto jeg hva det vil si å være en uavhengig kvinne

Afghanske Hasina Shirzad skriver i The Guardian om forskjellen mellom å være uavhengig kvinne i Norge og Afghanistan.

Hasina Shirzad er en 28 år gammel kvinne som kom til Norge som flyktning fra Afghanistan i 2015. I dag har hun fått permanent oppholdstillatelse i Norge og studerer journalistikk i Oslo. I tillegg skriver hun blant annet for The Guardian.

I et innlegg i den britiske storavisen The Guardian forteller hun om forskjellen mellom å være uavhengig kvinne i Afghanistan og Norge.

I kronikken forteller hun at hun kommer fra en liberal familie, og at spesielt moren hennes var opptatt av at hun skulle være uavhengig. Hun jobbet som medierådgiver i forbindelse med en valgkamp og ble utsatt for et bombeangrep.

- Jeg visste ingenting om Norge da jeg kom hit. Jeg visste bare at det var et land som het Norge, med en hovedstad som het Oslo, og at det var mye snø der, forteller hun til Nettavisen.

Norsk likestilling

Etter hvert har hun lært landet bedre å kjenne, og skriver i The Guardian om møtet med norsk likestilling.

- Jeg trodde jeg var uavhengig nok, men det var før jeg kom til Norge. En uavhengig kvinne i Afghanistan, betyr at hun har nok utdannelse til å jobbe og betale sine egne regninger. Hun har ansvar for kvinnelige husarbeid og barna, samtidig som hun jobber utenfor hjemmet. Jeg var trent til å være en uavhengig kvinne i Afghanistan, men uavhengighet betyr noe helt annet i Norge, skriver hun.

HÅPER PÅ JOBB: Hasina Shirzad har fått permanent opphold i Norge, bruker sommeren på norskkurs, studerer journalistikk og håper på praksisplass ved siden av studiene. Foto: (privat)

Hun forteller at hun aldri hadde gjort typisk mannsarbeid som å kjøpe mat og møbler, fikse og male, ordne i hagen, eller betale bokostnader.

- Som de fleste kvinner i arbeid - inkludert meg - var vi lite villige til å dele bokostnadene likt med mannen i husholdningen, skriver hun.

- Etterhvert fant jeg ut at det er ikke noe kjønn i husoppgavene i Norge. Jeg møtte kvinner som hadde bygget hytte og deler av huset. De kunne male og snekre, klippe plenen og samtidig passe barn - og de delte bokostnadene med mannen sin, skriver hun og legger til at også menn lager mat og passer barn.

Vanskelig å få jobb

I sommer har Shirzad tatt norskkurs. Siden 2015 har hun også fått godkjent sin bachelour i journalistikk fra universitetet i Kabul. Det var en lang kamp siden Norge ofte ikke anerkjenner studier fra utlandet. Til høsten fortsetter hun med en master i journalistikk, og håper at hun får en praksisplass i et norsk medie.

SHIRZAD: Selvportrettet av 28 år gamle Harzina Shirzad er publisert med tillatelse fra henne. Foto: Hasina Shirzad

- Det er vanskelig å få jobb i Norge. Jeg blir ofte møtt med et syn om at flyktninger ikke har kunnskap, men at de har kommet hit bare fordi Norge er et rikt land. Jeg visste jo ingenting om Norge før jeg kom hit. Tidligere drømte jeg om å studere i utlandet, men da på Oxford i England, sier hun. Hun har tidligere skrevet denne artikkelen om hvor vanskelig det er for asylsøkere i Norge å bruke sine kvalifikasjoner.

Likevel har hun altså blitt glad i deler av den norske kulturen. I The Guardian skriver hun at alle kvinner i verden burde få ta egne avgjørelser. Hun forteller at hun fremdeles jobber med å tilpasse seg denne nye uavhengigheten, og at vi bør lære våre barn at kvinner kan gjøre akkurat det menn kan gjøre.