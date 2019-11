- Dette var et slag i solar plexus for Trump-administrasjonen. Men ikke dødelig, sier USA-ekspert.

NEW YORK (Nettavisen): Det har vært noen tøffe dager for president Donald Trump, med flere offentlige TV-overføringer i forbindelse med riksrettsprosessen mot presidenten.

Mest oppstyr skapte det da EU-ambassadør Gordon Sondland denne uken fortalte at han mener president Donald Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina og utsatte et toppmøte for å presse fram etterforskning av Biden-familien.

Men det var også en svært tøff uke for Trumps advokat Rudy Giuliani. Hans forsøk på å presse Ukraina til å etterforske Biden-familien ble denne uken bekreftet av to nye vitner i riksrettsgranskingen.

- Et slag i solar plexus

- Gordon Sondland var et slag i solar plexus for Trump-administrasjonen. Men som kjent får man da snart pusten tilbake. Republikanerne kom på offensiven igjen på ettermiddagen. Sondland er ikke et uangripelig vitne, og republikanerne utnyttet hans litt ustødige forklaring til å så tilstrekkelig tvil ved hans vitnemål. Tilstrekkelig for å holde roen internt, altså, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen.

Etter å ha fulgt høringene tror Mjelde det nå går mot en tiltale i riksrettsprosessen mot Trump.

- Det nye som kom frem denne uken var omfanget av persongalleriet som angivelig er involvert. Men fordi presidenten som statsgren er likestilt med kongressen, vil han kunne holde lokk på ting. Det har han juridisk adgang til, i alle fall til en domstol sier noe annet.

- Men det er kommet frem nok skadelig informasjon til at Demokratene vil mene de har en riksrettssak, og dermed skjære til tiltalepunkter, sier Mjelde til Nettavisen.

- Donald Trump har vært smart nok til å kommunisere gjennom advokaten sin, Rudy Guiliani, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde. Foto: AP Photo/Charles Krupa

- Ikke dødelig for Trump

- Hvor skadelig var disse åpne høringene for Trump?

- Det er verdt å understreke at selv om Trump er en i beste fall ustødig president, så ser det ut til at han har beskyttet seg selv tilstrekkelig i Ukraina-saken til ikke å måtte gå av. Han har vært smart nok til å kommunisere gjennom advokaten sin, Rudy Guiliani.

- Slik opererte Trump i forretningskarrieren sin også. Riksrett er jo en rettsak, og Trump har søkt eller blitt saksøkt rundt 4000 ganger gjennom sitt voksne liv. Dette kan han. Husk at Trump hadde Roy Cohn som sin læremester. Cohn var en notorisk råtass, sier Mjelde.

- Amerikanske presidenter følger vanligvis en enkel regel: med mindre de har deg på film eller lydbånd, så nekt, nekt, nekt. Så forvent mer av det, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde. Her er Mjelde sammen med Trump-utfordreren Joe Biden i september i år. Foto: Hilmar Mjelde/Facebook

- Det går mot riksrett uten avsettelse

Til tross for flere oppsiktsvekkende uttalelser og opplysninger under høringen, mener ikke Mjelde at saken nå står seg så veldig annerledes enn før de offentlige høringene.

- Jeg tror vi er i stor grad der vi var da saken dukket opp for to måneder siden. Steile fronter, uten noe avgjørende skifte den ene eller andre veien. Det går mot riksrett uten avsettelse. Saken er politisk kompromitterende for Trump, men ikke dødelig, sier Mjelde.

- Amerikanske presidenter følger vanligvis en enkel regel: med mindre de har deg på film eller lydbånd, så nekt, nekt, nekt. Så forvent mer av det, sier han

- Er det som har skjedd under disse offentlige høringene nok til å snu flere republikanere?

- Nei, ikke uten at et stort flertall av velgermassen stiller seg bak. Det vil etter alt å dømme ikke skje, heller. Til det er USA for politisk polarisert, sier Mjelde til Nettavisen.

Trump håper å bli stilt for riksrett

Etter at høringene ble avsluttet denne uken gikk også president Donald Trump ut og sa at han håper at Demokratene stiller han for riksrett. For da må presidentkandidat Joe Biden og sønnen også vitne, mener Trump.

Trump forventer å bli behandlet rettferdig i en eventuell riksrett, heter det i et uttalelse fra Det hvite hus torsdag.

– President Trump vil han en rettssak i Senatet fordi det er det eneste kammeret der han kan vente seg en rettferdig prosess i henhold til grunnloven, står det i uttalelsen gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Dersom det blir satt i gang en riksrettssak mot Trump vil utfallet bli avgjort i Senatet, der Republikanerne har flertall. Den pågående riksrettsgranskingen foregår i Representantenes hus der Demokratene har flertall.

– Vi forventer å få høre fra vitner som faktisk var vitne til, og muligens deltok i korrupsjon, som Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden og den såkalte varsleren, for å nevne noen, sier pressetalsmann Hogan Gidley i Det hvite hus, med henvisning til Adam Schiff, som lederen etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Joe Biden er på sin side ikke i tvil etter de offentlige høringene.

- Det er helt klart at Donald Trump har misbrukt sin makt som president. Full stop. Han er den mest korrupte presidenten i moderne amerikansk historie, skriver Biden på Twitter.