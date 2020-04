- Ingen er udødelig, og Kim er ikke akkurat noen sportsmann

Nord-Korea er tausere enn vanlig, men Asia-forsker mener likevel det er grunn til å lytte til meldingene fra Sør-Korea.

Denne uken har det versert rykter om at Nord-Koreas leder Kim Jong-un (angivelig 36) er alvorlig syk etter å ha gjennomgått en hjerteoperasjon.

Nord-Korea er et hermetisk lukket land, og det er vanskelig å verifisere informasjon om hva som foregår innenfor regimets landegrenser.

Fox News meldte tidligere denne uken at USA har en omfattende beredskapsplan dersom den unge nordkoreanske lederen skulle dø. TV-kanalen viser til anonyme, amerikanske etterretningskilder.

Den japanske avisen Yomiuri Shimbun skriver at lillesøsteren Kim Yo-jong er klar til å overta makten i Nord-Korea ved en eventuell krisesituasjon.

Den engelskspråklige avisen Daily NK, som styres hovedsakelig av nordkoreanske avhoppere, skriver at Kim nå oppholder seg i en villa på landets østkyst. Han skal angivelig ha gjennomgått hjerteoperasjonen 12. april på sykehuset Hyangsan.

Avisens opplysninger er basert på én kilde i Nord-Korea. Avisen skriver også at Kims helsetilstand den siste tiden har vært dårlig grunnet storrøyking, overvekt og overarbeid.

- Uvanlig taust

Det har imidlertid ikke vært noen ytterligere nyhetsmeldinger i statsstyrte medier i Nord-Korea om Kims offentlige opptredener eller nye bilder av lederen, etter at ryktene begynte å svirre.

Den engelskspråklige sørkoreanske avisen The Chosun IIbo skriver at det ville vært normalt å publisere ferske bilder av Kim eller nyhetsmeldinger for å dempe denne typen rykter.

Det sørkoreanske parlamentsmedlemmet Yoon Sang-hyun, som er leder for utenriks- og forskningskomiteen, sier det er «uvanlig» at Nord-Korea ennå ikke har utstedt en uttalelse om Kims tilstand, skriver The Chosun Ilbo.

Avisen skriver at USA og Sør-Korea belager seg på satellitter, elektronisk avlytting og menneskelig etterretning for informasjonshenting i Nord-Korea.

The Chosun Ilbo siterer en anonym sørkoreansk etterretningskilde som angivelig sier: - Vi har forsøkt å kontakte Nord-Korea, men jeg forstår det sånn at vi ikke har lykkes.

- Ubegrunnede rykter

Geir Helgesen er leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København. Han har observert Nord-Korea i over 35 år, og har besøkt landet en rekke ganger.

- Først og fremst skal man lytte til det Sør-Korea har å si om situasjonen. Foreløpig sier de at ryktene er ubegrunnet. Selvfølgelig er det forskjellige interesser, og Sør-Korea kan ha interesse av at det ikke blir kaos på halvøya og at de vil ha tid til å overveie og vurdere situasjonen, sier Helgesen til Nettavisen.

Helgesen sier Sør-Korea har regelmessig telefonkontakt med sine naboer i nord, og påpeker at de også har ukentlige møter ved den demilitariserte sonen mellom de to landene.

- Det ville vært merkelig om Sør-Korea ikke var klar over om noe så vesentlig hadde skjedd, så jeg holder en knapp på at vi skal tro på sørkoreanerne, sier han.

- Ingen mennesker udødelig

- Når det er sagt, er ingen mennesker udødelig. Kim Jong-un er ikke akkurat noen sportsmann, og han har ikke en veldig sunn livstil. Det kan tenkes at han har hatt en hjertesykdom selv i ung alder, og uten et fungerende hjerte, fungerer ingenting, sier Helgesen.

Hvis det derimot skulle vise seg at Kim Jong-un er kritisk syk etter en hjerteoperasjon, og i verste fall dør som følge av dette, tror Helgesen at nordkoreanerne har en egen beredskapsplan.

- Og hva skjer da? Kan militæret gå inn og overta? Militæret er en av organisasjonene som fungerer best i landet. Hvis det skjer, er det mange som tror det vil skape en veldig alvorlig spenning. Men jeg tror de i så fall har en plan. Og det er at Kim Jong-uns lillesøster sannsynligvis blir plassert som en midlertidig leder, sier han.

Lillesøster Kim Yo-jong har vist seg fram offentlig en rekke ganger, og var blant annet en synlig gjest under OL i Sør-Korea.

Helgesen tror at Nord-Korea vil klare seg selv om det skulle skje et lederskifte i landet. Han mener at «The gentlemen of the press» har tidligere fremmet ubegrunnede påstander om at Nord-Korea vil kollapse når landet ved tidligere anledninger har opplevd dødsfall blant sine ledere.

- Da Kim Jong-il døde i 2011, var det mange som sa at den unge mannen (Kim Jong-un red.anm.) ikke ville klare å styre Nord-Korea, og at landet ville kollapse etter noen måneder. Det samme sa de om Kim Jong-il da Kim Il-sung døde i 1994, sier Helgesen.

Trump tror ikke på ryktene

USAs president Donald Trump uttalte torsdag at han ikke tror på ryktene om Kim Jong-uns alvorlige helsetilstand. Trump sa at påstandene muligens stammet fra noen gamle dokumenter, men han kunne ikke utdype om USA hadde noe ny etterretning om saken. Trump klandret erkefienden CNN for å ha startet ryktespredningen.

USAs forsvarsdepartement Pentagon har uttalt denne uken at de antar Kim Jong-un fortsatt har full kontroll over landets militære styrker og atomvåpen.