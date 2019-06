- Jeg avviser alle de grunnløse anklagene

- Det skulle ikke vært mulig å kreve livsvarig fengsel for så grunnløse anklager.

SILIVRI-FENGSELET, ISTANBUL (Nettavisen): Mens tusenvis av norske familier har begynte å pakke ferietøyet for å dra til Tyrkia på ferie, gjennomfører landet en knallhard rettsprosess mot 16 personer som er tiltalt for å ha stått bak de folkelige protestene i Gezi-parken i 2013.

Under innflyvingen til Istanbul er det lett å se det enorme fengelskomplekset. Det er Europas største med plass til over 11.000 fanger, de fleste isolert på egne celler.

Rettssaken mot de 16 tiltalte etter Gezi-opptøyene foregår under ekstreme sikkerhetsrutiner i Silivri-fengselet i utkanten av Istanbul. Den første dagen i retten varte i syv timer og ble brukt til å la fem av de tiltalte forsvare seg.

Seks av de tiltalte er allerede i utlandet, men riskerer å bli dømt i eksil.

På ett tidspunkt satt over 100 bevæpnede politifolk og sikkerhetsstyrker inne i det enorme rettslokalet, men det forhindret ikke at tilhørerne jublet og gråt åpenlyst da den hovedtiltalte, Osman Kavali, kom inn i lokalet vinkende med en hånd i været.

For Norgesvennen Ali Hakan Altinay ble det en absurd dag i retten, og til Nettavisen sa han i en av rettspausene at hvis hele saken virket uforståelig, så er det fordi den faktisk er uforståelig.

- Det eneste som er riktig i den over 600 sider lange tiltalen er sidenumrene, sa en av de tiltalte.

Fengslet for utstilling

Den hovedtiltalte Osman Kavali er fra en velstående familie, og er regnet som en filantrop som støtter kunstprosjekter og veldedige organisasjoner. Han oppfattes også som en skarp kritiker av Tyrkias egenrådige president Recep Erdogan.

Hakan Altinay har arbeidet nært med Kavali, men stiller seg helt uforstående til de fire sidene i tiltalen som omhandler ham personlig.

- Jeg forstår ikke hvorfor jeg er tiltalt, sa Altinay til dommerne.

- Jeg finner det nesten umulig å tro at aktor ber om livsvarig fengsel for å arrangert utstillinger og for å ha produsert dokumentarer og filmer, la han til.

Strenge sikkerhetsrutiner

Mer enn 1000 tilskuere ønsket å følge rettssaken - blant dem familie, tyrkisk og internasjonal presse, en rekke menneskerettsorganisasjoner, internasjonale diplomater og juridiske observatører fra en rekke land, deriblant Norge.

STØTTE: De norske vennene Anne Beathe Hovind (t.v.) og Helje Solberg har dratt til Istanbul for å gi vennen Hakan Altinay moralsk støtte. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Med noen få unntak måtte alle legge fra seg mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr i sikkerhetskontrollen. Så strenge var sikkerhetstiltakene at folk med smartklokke måtte legge igjen disse også.

Både utenfor og innenfor rettssalen stod væpnet politi med maskinpistoler og skjold klare til å skyte. Sikkerhetsoppbudet virket noe overdimensjonert - tatt i betraktning hvem de tilreisende var og at de tiltalte er middelaldrende kvinner og menn.

Anklager uten bevis

Den over 600 sider lange tiltalen har mange anklager, men ingen bevis. Dere har "kriminelle" uten kriminalitet, forklarte en av de tiltalte.

Hakan Altinay gikk igjennom anklagene mot ham, blant annet at han skal ha sitert fra en ordinær bok som var beslaglagt hjemme hos ham, og han forklarte intensjonen med brev han har skrevet. Hovedbudskapet var at han ikke har konspirert for å avsette presidenten, men tvert imot ønsker at folk skal vise sine meninger gjennom demokratiske virkemidler.

- Jeg har ingen makt til å stanse aktoratet fra å fremsette så ville anklager, sa Altinay. - Men jeg vil bruke mine rettigheter som borger til å jobbe for et bedre land. Og hvis dere forfølger mennesker som vil utvikle landet, så sørger dere for at landet råtner samtidig.

Kan bli løslatt

To av de tiltalte er varetektsfengslet i Sildivri-fengselet. Osman Kavala har sittet innesperret i 19 måneder uten lov og dom, og det er usikkert hva som skjer de nærmeste dagene. Mye avhenger av hvordan Tyrkias president takler nederlaget ved ordførervalget i Istanbul.

De mest optimistiske håper at Kavala blir løslatt mot kausjon en av de nærmeste dagene, men de færreste Nettavisen snakket med har håp om noe annet enn at rettssaken vil vare i mange måneder, kanskje år, før dom faller.

- Jeg ønsker å bli renvasket og få saken bort så raskt som mulig, avsluttet Hakan Altinay sin forklaring i rettssalen.

Saken fortsetter tirsdag.