- Jeg ble seksuelt misbrukt av legen

– Han valgte meg ut. Jeg var ung, usikker og utrygg. De har en nese for hvem de skal ta, sier kvinnen fra Kristiansund. Hun ble seksuelt misbrukt av legen da hun var 16 år gammel.

(Tidens Krav): Vi møter en av kvinnene som har svarte på vår #metoo-undersøkelse, hjemme i stuen hennes. Hun er voksen nå, overgrepene skjedde for lenge siden.

– Jeg var veldig usikker i tenårene. Det hele startet da jeg skulle til legen for å sjekke en føflekk, den var et godt stykke opp på låret, på innsiden. Jeg ønsket å fjerne den. Han ba meg ta av alle klærne nedentil, noe jeg syns var rart. Jeg lå ikke i en GU-stol (Gynekologisk undersøkelsesstol), kun på en benk. Han sjekket føflekken en liten stund, så, plutselig kjørte han to eller tre fingre, jeg husker ikke helt, oppi skjeden min, og romsterte der.

Slik beskriver kvinnen hennes første møte med seksuelt misbruk.

Hun forteller at hun ikke forsto hva som skjedde, eller hvorfor det hadde skjedd. Hun plasserte det «en eller annen plass baki der», sier hun og peker på bakhodet sitt.

– «Kanskje han måtte undersøke noe», slik unnskyldte jeg han for min egen del, fortsetter hun.

Les også: - Jeg var høyt utdannet, men i deres øyne var jeg kun egnet til én ting

Forsto etter hvert

Det første overgrepet skjedde da kvinnen var 16 år gammel, det andre da hun var 20.

– Jeg bodde utenbys, og var hjemme på besøk. Jeg måtte sjekke noe hos legen, og hadde ingen fastlege, da var det enkelt å komme inn til denne legen. Han tok imot folk på dagen. Da skulle jeg sjekke noe som ikke hadde noe med underlivsregionen å gjøre, likevel fikk jeg beskjed om å kle av meg å ta plass i GU-stolen han nå hadde. Da startet det hele som en helt vanlig gynekologisk undersøkelse, før han plutselig stimulerte klitorisen min. Jeg skvatt inni meg, og forsto nok en gang ikke hva som skjedde, forteller hun.

Les også: Hver kveld da hun var ferdig på trening, ventet den eldre mannen utenfor garderoben

Som usikker tenåring hadde kvinnen stor respekt for autoritetspersoner, som hun anså legen for å være.

– Jeg plasserte også denne hendelsen baki der, sier kvinnen akkompagnert av samme gestikulering som tidligere.

– Etter hvert som årene gikk ble jeg mer selvsikker, og med selvsikkerheten ble jeg mer bevisst. Dette var faktisk ikke greit. Jeg har vært mye sint og irritert i senere tid. Men jeg har funnet ro i at det ikke er min skam, men hans.

Les også: Servitør om seksuell trakassering: - Menn med mye penger var verst

#metoo

Når #metoo-kampanjen så dagens lys, høsten 2017, sto mange kvinner fram med sine historier. Kampanjen ga kvinnen inspirasjon.

– Jeg så hvordan kvinner sto fram og ble trodd. Det er selvfølgelig mange troll som spyr ut ting som: «Ja, de ba om det» eller liknende, og jeg skjønner at mange sikkert stiller spørsmål ved min situasjon: «Hvorfor dro hun tilbake til samme lege», men det virker som om folk forstår kompleksiteten i slike saker bedre nå. At det ikke er enkelt for en usikker, ung jente å stå opp for seg selv og si at dette ikke er greit.

Les flere saker fra Tidens Krav her!

Mest sett siste uken