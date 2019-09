- Jeg er en såkalt velferdsprofitør

Barnehagegiganten FUS Barnehagene sier at de aldri har tatt ut utbytte fra barnehagedriften, og er lei av å bli kalt «velferdsprofitør».

- Begrepet «velferdsprofitører» blir brukt oftere i norske medier om eiere av private virksomheter innen helse og omsorg. Andre varianter er «barnehagebaroner», «grådige profitører» og «pengeflyttere». Felles for oss er at vi har «sugerør i statskassa» og drives utelukkende av profitt, på bekostning av barn, eldre, syke og ansatte. Sannheten er at vi aldri har tatt utbytte ut av våre FUS-barnehager, skriver daglig leder Eli Sævareid i Fus Barnehagene i et leserinnlegg i Nettavisen.

Les hele innlegget her: Jeg, en «velferdsprofitør», har noen spørsmål til dere. Moxnes og Lysbakken

Selskapet driver 189 barnehager spredt over hele Norge, og forklarer i leserbrevet at selskapet aldri har tatt utbytte fra barnehagedriften, men at overskudd kommer fra eiendom.

- Når vi har overskudd i denne virksomheten, eller andre kjeder og barnehager selges til betydelige beløp, handler dette primært om eiendomsverdier. Ikke offentlige midler som skulle gått til drift av barnehager, skriver Sævareid.

- Vi har aldri tatt utbytter fra barnehagedriften og dermed ikke fra offentlige tilskudd eller foreldrebetaling. Vi jobber hardt for å ha et positivt resultat i hver barnehage for å sikre egenkapital til uforutsette hendelser og kostnader til vedlikehold, sykdom hos ansatte og innkjøp. To tredeler av våre barnehager har overskudd, og det går tilbake til barnehagedriften, skriver hun og spør Rødt-leder Bjørnar Moxnes:

- Så, kan dere vennligst slutte å påstå at vi har «sugerør i statskassa» og tar ut enorme summer fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling?

- Dypt urimelig

Frp-topp og mangeårig ordfører i Os Terje Søviknes sier at Sævereid treffer spikeren på hodet med sin kommentar, og at kritikken fra venstresiden ofte rammer hardarbeidende kvinnelige gründere.

GJESTEREDAKTØR: Terje Søviknes er Nettavisens gjesteredaktør onsdag 4. september. Foto: (NTB scanpix)

- I denne valgkampen har venstresiden på inn og utpust angrepet det de omtaler som «velferdsprofitører». Her er det snakk om hardtarbeidende barnehagelærere, helsefagarbeidere og sykepleiere som har startet opp egne bedrifter for å være med å løse behovene i velferds-Norge. Og ofte er det kvinnelige gründere som rammes av kritikken. Det er dypt urimelig, sier han.

- At private eiere må ha et marginalt overskudd for å kunne drive bedriftene sine forstår alle. Det som glemmes helt, er kvaliteten på tilbudet til innbyggerne, og at de private ofte sparer kommunene for kostnader ved å levere samme kvalitet til en litt lavere kostnad enn kommunens egne enheter, sier ordføreren.

- Det er en vinn-vinn situasjon for kommunene. Innbyggerne får like bra kvalitet, og kommunen kan levere tjenester til flere brukere, sier Søviknes og viser til at foreldre med barn i private barnehager er mest fornøyd (les egen artikkel her) samtidig som private barnehager har spart kommunene for cirka 20 milliarder kroner de siste 10 årene (les egen sak her).

- Rakker ned på dedikerte ansatte

- I tillegg rakker Rødt, SV og AP ned på alle de dedikerte ansatte som jobber i disse bedriftene. Dette er barnehageassistenter og -lærere, helsefagarbeidere og sykepleiere med like stor faglig integritet som kollegene som jobber i det offentlige. De har samme utdanning, og har like stor omsorg og like varme hender som sine kommunale kolleger.

- Vi trenger alle gode krefter i velferdssektoren, både de kommunale, ideelle organisasjoner og de kommersielle. Vi trenger mangfoldet og valgfriheten også i velferdstjenestene. Hvorfor skal vi ha monopol der, når vi skyr monopol på andre tjenester. Ingen ønsker seg tilbake til tiden med telemonopol eller mediemonopol.

- Sævareid kan si hva hun vil

Nettavisen har konfrontert Rødt-leder Bjørnar Moxnes med spørsmålet som Sævereid stilte ham. Moxnes svarer:

RØDT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke glad i private barnehager. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Sævareid kan si hva hun vil, tallenes tale er klar: Fortjenesten fra barnehager er tre ganger så stor som på Oslo børs, sier Bjørnar Moxnes og viser blant annet til denne artikkelen i Nettavisen.

- Et stort flertall i det norske folk har fått nok av denne meningsløse berikelsen av milliardærer på fellesskapets regning. Folk flest krever at skattepenger bevilget til velferd går til nettopp velferd, og ikke til å fylle opp kontoen til kommersielle aktører som Sævareid.

Moxnes er ikke redd for å bruke ordene som Sævareid er lei av:

- Rødt står opp for dette flertallet. I kommune etter kommune skal vi bekjempe velferdsprofitørene. Jo sterkere vi blir, desto mer gjennomslag får vi.

- De kommersielle selskapene har i dag svære sugerør i statskassa. Jeg forstår at Sævareid gjerne vil beholde sine. Men ingen kan forvente at de skal få berike seg på felleskassa til evig tid. Rødt jobber derfor for at Stortinget skal vedta et profittforbud i velferden, sier han til Nettavisen.