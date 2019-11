- Jeg har gjort nye funn som kan bidra til frifinnelse

Men Spesialenheten mener bevis-situasjonen mer eller mindre er den samme som tidligere når Jensen har blitt dømt for korrupsjon og hasjsmugling.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Onsdag morgen starter rettssaken der den tidligere politimannen Eirik Jensen står tiltalt for grov korrupsjon og smugling av 13,9 tonn hasj (se egen faktaboks under).

I september 2017 ble Jensen enstemmig dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, mens hasjbaronen Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt for å ha snakket Jensen inn i saken, men anket straffutmålingen.

Cappelen erkjente straffskyld kort tid detter at han ble pågrepet i sitt hjem i desember 2013 og har sittet varetektsfengslet siden.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld.

Fakta Jensen/Cappelen-saken ↓ * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken må opp til ny behandling. * Rettssaken starter i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november. Saken vil bli ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. Den er ventet å vare til 23. mars neste år.

Mener å ha funnet frifinnende bevis



- Vi har forberedt oss gått, gått gjennom og finlest enda flere dokumenter. Vi mener også at vi har funnet nye momenter som viser andre ting enn det påtalemyndigheten mener har skjedd på tidslinjene, sier Eirik Jensen til Nettavisen gjennom sin samboer Ragna Lise Vikre.

Tidslinjene til Spesialenheten har vært et sentralt bevis. Her mener de å kunne dokumentere kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen og hvordan de har samarbeidet om hasjinnførsler til Norge.

- Vi har funnet nye ting vi ikke har sett før som vi mener kan bidra til frifinnelse, sier Jensen, som også slår fast at Vikre er hans aller viktigste støttespiller.

Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Verken Jensen eller samboeren ønsker å utdype hva de nye og mulige frifinnende bevisene kan være.

- Det kommer frem i retten.

Spesialenheten mener saken står seg som tidligere.

- Bevissituasjonen er mer eller mindre lik som ved forrige behandling i retten. Forberedelsen for oss har vært tilsvarende. Saken er alvorlig fordi tiltalen gjelder grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelser mens tiltale var ansatt i politiet, skriver nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe i en mail til Nettavisen.

Uvanlig rettslig drama

Heller ikke Cappelens forsvarer Benedict de Vibe lar seg skremme av utspillet til Jensen om funn av frifinnende bevis.

- Saken, slik den foreligger nå, er en blåkopi av det vi var gjennom i forrige runde. Men Jensen står fritt til å fremføre det han mener er nye ting, men jeg kan vanskelig se at det blir noe annerledes. For Cappelen sin del er han nå opptatt av å få satt et endelig punktum og få en dom han kan forholde seg til, sier de Vibe til Nettavisen.

- Hvor viktig er det for din klient at Jensen blir domfelt med tanke på straffeutmåling og hans troverdighet?

- Hans sak står ikke og faller på om Jensen blir dømt. Jeg skal ikke uttale meg om en dom, det er det retten som skal ta stilling til, avslutter de Vibe.

Forsvarer for Gjermund Cappelen, Benedict de Vibe. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Da ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett utspant det seg at vanvittig rettsdrama. Juryen frikjente Jensen for hasjsmugling, som er det mest alvorlige forholdet han er anklaget for. Domfellelse på dette punktet alene gir 21 års fengsel. Men juryen mente han var skyldig i grov korrupsjon.

Men de tre fagdommerne (se egen artikkel under om hvordan juryordningen fungerte) mente at Jensen utvilsomt var skyldig både i hasjsmugling og korrupsjon, og satte kjennelsen fra juryen til side. Resultatet til juryen ble altså annullert, noe som er årsaken til at hele ankesaken nå skal behandles på nytt.

Jensen hadde forberedt seg på at han skulle i fengsel og ankom Borgarting lagmannsrett med er ferdigpakket bag. Han gikk i stedet hjem som en fri mann den ettermiddagen, 28. januar i fjor.

Dette er bevisene som kan felle Eirik Jensen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen, privat og politiet / montasje Netta

Dette er bevisene

I tillegg til Spesialenhetens tidslinjer, er dette er en forenklet oversikt over de viktigste bevisene mot Eirik Jensen:

Gjermund Cappelens forklaring. I Oslo tingretts dom går det frem at hasjsmuglerens forklaring støttes av et omfattende og overbevisende bevismateriale.

Spaningsvideo av Jensen og Cappelen som møtes i skjul.

SMS-er mellom Jensen og Cappelen, og Cappelen og resten av hans hasjnettverk.

Kontantinnskudd Jensen har foretatt fra det Spesialenheten mener er fra en ukjent kilde (altså ikke lønn fra arbeidsgiver osv).

Oppussing av et bad til 292.000 kroner.

En falsk kvittering i forbindelse med oppussing av badet.

Forbruksanalyse på Eirik Jensen som viser et overforbruk.

Få dager før dommen falt i Oslo tingrett uttalte Vikre at ventetiden var det som føltes som det verste. Hun er innforstått med at det blir mye venting nå også. Saken er berammet til 27. mars 2020. Det er usikkert om den endelige dommen blir klar før sommerferien neste sommer.

- Jeg er 61 år, så det sier seg selv at dersom det blir en dom så blir det komplisert å forholde seg til, sa han til Nettavisen i januar 2018.