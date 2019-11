Naboene føler seg overkjørt av Oslo-byrådet når bystyret nå vedtar de omstridte planene for byens nye reservevannløsning.

OSLO (Nettavisen): - Jeg kommer ikke til å få sove på sju år. Det der kommer til å ta livet av meg, sier Thomas Henrik Urbye i Makrellbekken interesseforening til Nettavisen.

Onsdag ettermiddag protesterte han og flere naboer mot Oslo-byrådets omstridte planer for en reservevannløsning utenfor Oslo rådhus. Selv vil han få et stort masseuttak like ved huset sitt i Makrellbekken på Oslos vestkant.

- Dette er så sjokkerende at jeg har ikke ord for hvordan jeg skal løse dette her. Jeg er redd for dette, jeg, sier han.

Bakgrunnen for saken er at Mattilsynet truer Oslo kommune med daglige millionbøter dersom bystyret ikke vedtar reservevannløsningen innen 20. november.

FORTVILER: Thomas Henrik Urbye i Makrellbekkens interesseforening frykter for framtida etter at Oslo-byrådet har bestemt å legge et masseuttak til byens nye reservevannløsning rett ved huset hans på Makrellbekken. Onsdag protesterte han utenfor Oslo rådhus.

- Dette er et overtramp

Naboene har kjempet til det siste, men tirsdag kunne Nettavisen fortelle at Oslo-byrådet får støtte fra Rødt for sine planer - og dermed snur naboene ryggen.

- Dette er et overtramp som jeg ikke hadde ventet å finne i et demokrati, og at Oslo i det hele tatt kan være bekjent ved det, det begriper jeg ikke. Og dette fikk jeg vite midt i sommerferien i år. Hva slags behandling er det? spør Urbye.

Totalt vil 75 husstander bli direkte rammet av det planlagte uttaket av steinmasser innerst i Makrellbekkdalen. I tillegg vil cirka 250 husstander merke en stor trafikkøkning.

Urbye sier det eneste de har bedt om, er å flytte tunnelåpningen for masseuttak lenger ned i dalen, rett ved ringveien der det ikke er så mange boliger.

- Jeg kan ikke forstå at de ikke tar tak i alternativene, for det er en så liten pengesum i forhold til de enorme summene dette vil koste, i stedet for å ødelegge en hel dal, sier han oppgitt.

KREVER VERN: Naboer demonstrerte utenfor Oslo rådhus mot planene på Makrellbekken, Huseby og Sollerudstranda før bystyrets møte onsdag.

- Har overhodet ikke vært villige

Planene er utarbeidet av Vann- og avløpsetaten, og innebærer at reservevannet skal hentes fra Holsfjorden i Buskerud, via en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby.

På Husebyjordet ved Gardeleiren skal det bygges et vannrenseanlegg, og masseuttak fra tunnelarbeidet skal skje på Makrellbekken, Huseby og ved Sollerudstranda.

- Vi har vært helt konkrete på å presentere alternativer til å ta ut masser og legge driftsbygg andre steder enn der vann- og avløpsetaten og byrådet har foreslått. Men de har overhodet ikke vært villige til å utrede det, som vi har bedt om at de skal gjøre. Dette er teknisk mulig, og fullt gjennomførbart, sier Øystein Ore fra Husebyåsen, som kaller det hele «en katastrofe».

For å frakte steinmassene fra tunnelarbeidet, er planen å bygge en betongmolo på den populære badestranda Sollerudstranda. Det for å kunne laste massene over på lektere som skal frakte steinen vekk. Deler av stranda må derfor stenges i flere år.

Høyre og Venstre har også foreslått å flytte vannrenseanlegget, og har kalt det arrogant å ikke høre på forslagene.

TUNNEL: Her omtrent midt i bildet skal åpningen til tunnelen for masseuttak ligger, midt i et grøntområde med en rekke hus liggende rundt. Husene på bildet er de eneste som er innløst av kommunen.

Dørum: - Slett politisk håndverk

En av dem som har engasjert seg i saken, er tidligere Venstre-statsråd Odd Einar Dørum.

- Byrådet har evne og vilje til å kjøre over naturinteresser og beboerinteresser. De har ikke evne og vilje til å gjennomføre de alternativene som er der, sier Dørum til Nettavisen utenfor Oslo rådhus.

- Hvordan reagerer du på det?

- Jeg synes det er uttrykk for et slett og systematisk dårlig politisk håndverk, fordi hadde man gjort en god jobb så hadde man selvfølgelig tatt alternativene når de var der, stoppet opp og sett på dem. Det blir jo merkelig at man ikke har plass og tid og noen penger til å sikre at natur og beboere alle de stedene det er snakk om her, sier han.

OPPRØRT: - Jeg er både opprørt og skuffet over den måte som man kjører over beboere, bomiljøer, barn og nærmiljøer på, sier Odd Einar Dørum om Oslo-byrådet drikkevannsplaner.

- Jeg er opprørt og skuffet

- Tror du millionbøtene har skremt byrådet til å hastebehandle saken?

- Fram til nå har man siden man kom i byråd hatt noen år, og i løpet av de årene kunne man jo tenkt tanken hva som skal til for å skjerme beboere og hva som skal til for å skjerme utsatt naturmiljø. Hvis man i ytterste fall ikke hadde tenkt på det før, så har jo forslagene kommet opp i løpet av prosessen, sier Dørum, og legger til:

- Jeg er både opprørt og skuffet over den måten som man kjører over beboere, bomiljøer, barn og nærmiljøer på.

Unngår millionbøter

Med vedtaket som fattes i bystyret onsdag kveld, unngår dermed Oslo kommune daglige millionbøter fra Mattilsynet.

Samtidig må naboene på Makrellbekken belage seg på en støyfull hverdag, med 40.000-50.000 lastebiler passerende forbi husene sine de neste årene.

Byggearbeidet er beregnet å ta sju år, og reservevannløsningen skal stå klar i 2028.

I dag får Oslos innbyggere drikkevann fra Oset- og Skullerud vannrenseanlegg. Oset utgjør cirka 90 prosent av den totale vannleveransen til Oslo, der råvannet hentes fra Maridalsvannet. Skullerud utgjør de resterende ti prosentene av vannleveransen, med råvann fra Elvåga.