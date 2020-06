- Jeg ønsker ikke fingeren til Joe Biden på utløserknappen

Sykepleieren Chad og kjæresten stakk fra Hawaii til New York for å hjelpe da koronakaoset traff. Nå kritiserer han behandlingen på sykehuset, og Joe Biden.

NEW YORK: - Jeg føler at når vi setter Joe Biden og Donald Trump opp mot hverandre, så er bare ikke Biden en god motstander. Det er trist at dette var det beste demokratene kunne stille opp med, sier sykepleieren Chad Dempsey (31) til Nettavisen.

Flyttet fra Hawaii til NY for å hjelpe

Nettavisen treffer akuttsykepleierne og kjærestene Chad Dempsey (31) og kjæresten Melissa Fulk (34) på båten som går mellom Wall Street på Manhattan og Staten Island, en populær tur for de som vi få et nærmere blikk på Frihetsgudinnen, som man passerer på båtturen. Øya hvor Frihetsgudinnen står, Liberty Island, er stengt for publikum på grunn av koronakrisen.

- Vi kjente på kallet og følte at vi aldri fikk en slik sjanse igjen til å være i frontlinjen i en pandemi, spesielt ikke i vår generasjon, sier akuttsykepleierne Chad Dempsey (31) og Melissa Fulk (34) til Nettavisen.

Da akuttsykepleierne satt på sykehuset på Hawaii og så på det som skjedde i New York, bestemte de seg for å kaste seg på flyet for å hjelpe beboerne gjennom pandemien.

- Jeg og kjæresten jobbet på et sykehus på Hawaii og hver dag skrudde vi på TV-en og så på nyheter om koronaviruset, døden, og tallene som eksploderte i New York. De var overveldet og ba om hjelp og om at sykepleiere kom til byen. Da bestemte vi oss for at kaste oss på flyet, sier Chad til Nettavisen.

- Var vår sjanse til å komme i frontlinjen

Chad og Melissa er to av hundrevis av leger og sykepleiere som kom fra hele USA til New York for å hjelpe til da det sto på som verst, og da byen var episenteret for koronaviruset. På det meste døde det 800 mennesker om dagen i staten New York og 3000 ble innlagt på sykehus i april, da de to ankom byen.

- Vi kjente på kallet og følte at vi aldri fikk en slik sjanse igjen til å være i frontlinjen i en pandemi, spesielt ikke i vår generasjon. Det har vært veldig tøft, og jeg har angret litt på det, men det har også vært bra å være her, det er en god historie å fortelle våre barn en gang, sier Chad til Nettavisen.

Kjæresten til Chad, Melissa, forteller om en svært tøff tid da de ankom New York. Sykehusene var overfylte, og folk mistet livet i høyt tempo. Presset på leger og sykepleiere var enormt.

- På sykehuset var det én sykepleier til å behandle åtte pasienter. Og på en intensivavdeling er det vanligvis én sykepleier til to pasienter, men her var det én til fire, sier Melissa, som var sjokkert over mengden av pasienter og mangelen på sykepleiere i starten.

- Hvordan gir man god nok pleie til alle disse personene som strømmer på når man har begrenset med folk. Du greier det ikke, sier Melissa om det som møtte henne da hun kom til sykehuset hvor hun jobber i Queens.

- Det var helt kaos i New York

Chad, som jobber på et sykehus på Long Island, sier de har vært gjennom mange tunge stunder etter at de kom.

- Da vi først kom til New York, var viruset helt på høyden i byen, spesielt i utkantstrøkene. Og sykehusene slet med å holde tempo med alle pasientene som kom inn. Det var mye død, og altfor mange pasienter på sykehusene. Og viruset, det var forskjellig fra alt vi hadde sett før. Det tok byen med storm, det var helt kaos, sier Chad.

- I begynnelsen var det hjerteskjærende. Som sykepleier på et akuttmottak er jeg vant til å kunne kontrollere pasienter med medisiner, og vanligvis, i 90 prosent av tilfellene, ser vi pasientene blir bedre, eller vi greier å utsette det uunngåelige, som er døden. Men det skjedde ikke her, sier Chad.

- Da det var på det verste, nyttet det ikke hva vi gjorde, vi tapte. Det var vanskelig å gå hjem med hver dag, sier Chad.

- Flere personer døde på ditt skift - hvordan taklet du det?

- Jeg har vært sykepleier i ni år, og du lærer etter hvert å ikke ta det med deg hjem. Det er vanskelig å holde følelsene i sjakk, men for å kunne leve et skikkelig liv, må du forlate det på jobb og ikke ta det med deg hjem, sier Chad.

- 80 prosent i respirator døde

Da koronaviruset kom til New York og herjet på det verste, var det en stor debatt i USA om mangelen på respiratorer, ikke bare i NY, men i hele landet. Senere har denne frykten viste seg å være overdrevet og ettertid har alle som har trengt respirator, fått det. Men Chad er derimot kritisk til den overdrevne bruken av respiratorer i New York.

Tall offentliggjort tidlig i april viste at så mange som 80 prosent av de personene som ble satt på respirator i New York City døde. Det står i grell kontrast til tilsvarende tall fra Norge som nylig ble omtalt i Nettavisen. Av 175 på respirator, var det 37 personer som ikke overlevde oppholdet. Det betyr at 79 prosent av de som har havnet på respirator i Norge har overlevd behandlingen.

Dette bildet, fra slutten av april i år, viser en paseint som ligger i respirator på et akuttmottak på St. Joseph's Hospital i Yonkers, New York, like nordøst for Manhattan.

- I starten behandlet de altfor mange pasienter med respirator i New York City. Jeg gir ikke legene skylden for dette. Dette var en ny sykdom, og de gjorde bare det de ble fortalt, sier Chad.

Han mener mange pasienter hadde hatt det bedre om det ikke var så opptatt med å bruke respiratorer.

- Tror du overdreven bruk av respirator tok livet av mange personer?

- Det at så mange pasienter ble satt rett på respirator, og at man unngikk flere av de stegene av behandling som de kunne ha gjort og vurdert før man eventuelt satte dem på respirator, mener jeg var feil. Det å sette så mange pasienter rett på respirator så tidlig som de gjorde, var ikke det riktige, spesielt ikke i begynnelsen, sier Chad.

- På den annen side, djevelens advokat til dette, er at vi setter pasientene på pustemaskiner i sykehuskorridorene, og da blåser du sykdommen utover korridorene. Så derfor drev de med intubasjon tidlig for å kunne nøytralisere sykdommen og holde sykdommen i sirkulasjon inne i pasienten, og ikke spre den. Så når man ser tilbake, så høres det kanskje bra ut, men det skapte ikke noe bra utfall for en del av pasientene som kunne ha blitt friske av vanlige pustemaskiner, sier Chad.

Paret forteller at en annen stor utfordring ved å ha jobbet på sykehusene i New York, var å unngå å bli smittet og ikke minst, bringe smitten videre til andre pasienter.

- Da vi var på Hawaii, hadde vi 11 eller 15 sykepleiere som alle fikk korona på det samme tidspunktet. Alt dette skjedde fordi sykehuset ikke hadde personlig verneutstyr til sykepleierne. Hadde de hatt de riktige maskene, så hadde det ikke skjedd, sier Melissa til Nettavisen.

Hun og Chad er ikke i tvil om at mange sykepleiere, både på Hawaii og ellers i USA har blitt smittet og spredd viruset til andre pasienter.

Totalt i USA er mer enn 60.000 helsearbeidere smittet av koronaviruset og mer enn 300 er døde av viruset. I staten New York er 30 sykepleiere døde som en følge av viruset.

- Når du jobber, så går du ikke med en N95 maske hele dagen, og vi vet heller ikke hvem som kommer inn hele tiden og om de er smittet. Når man behandler en pasient som er syk, så kan hele personalet bli smittet. Men når inkubasjonstiden er på 14 dager, hvordan vet du da at du har fått det? Pasientene sprer det, ansatte sprer det. Jeg tror at sykepleiere spredde en god del av viruset rundt om forbi, spesielt i begynnelsen, sier Melissa.

Totalt i USA er mer enn 60.000 helsearbeidere smittet av viruset og mer enn 300 er døde av viruset. I staten New York er 30 sykepleiere døde som en følge av viruset.

- Ja, sykepleiere var trolig det toget som spredte viruset rundt en del i begynnelsen. Jeg tror også det, sier Chad.

De to forteller om roligere dager på sykehusene i New York City nå. Chad er også veldig optimistisk med tanke på behandlingen av pasienter som blir smittet av viruset.

- Viruset i seg selv er overkommelig og kan behandles, så lenge antall pasienter på et og samme sted ikke er overveldende. Det som fikk New York til å slite, var bemanningsproblemer og antall pasienter som ble syke samtidig. Det er det som skapte problemene her i byen. Så lenge sykehusene ikke er overfylte, så kan coronaviruset behandles, sier Chad.

Han og kjæresten har nå en måned igjen av kontrakten i New York, men er ikke redd for å gå arbeidsledige med de problemene USA nå fortsatt står overfor.

- 99 prosent av politiet i USA består av gode folk

USA er et svært splittet land og at polariseringen skyter fart. Chad er av dem som hyller president Donald Trump, som også provoserer millioner av velgere med sin styring i koronaperioden og under rasisme-protestene.

Kjæresteparet er som alle andre også opptatt av drapssaken etter dødsfallet til George Floyd.

- Jeg mener at en politimann tok en avgjørelse og han må ta konsekvensen av dette - men man kan ikke si at alle politimenn er drapsmenn fordi en politimann gjorde det han gjorde. Trump sier at 99 prosent av politiet i USA består av gode folk. Det er jeg enig med ham i, sier Chad.

- Jeg tror Trump definitivt vinner

Politisk roser Chad president Donald Trump for jobben han har gjort så langt og for at han stimulerte økonomi og fikk ned arbeidsledigheten nede før koronaviruset kom.

- Som familie har vi alltid støttet republikanerne. Vi er ikke alltid enige med Trump i alt, men han er vår president - og vi liker det at han stimulerte økonomien og holdt arbeidsledigheten nede. Det han gjorde før koronaviruset kom, var noe som var bra for amerikanerne, sier Chad.

31-åringen mener USA må gjennom større politiske endringer for å løse utfordringene de står overfor. Han ønsker blant annet å korte ned terminene for politikerne i USA. Chad mener også mener presidenten i USA bare bør sitte fire år, men han vil ha større endringer enn det.

- Spesielt i Senatet og Kongressen - vi må ha inn de personene som hjelper folket, og ikke bare seg selv. Det er altfor mange som bare beriker seg selv, og som ikke jobber for folket. Ved å forkorte perioden i Senatet og Kongressen vil de hjelpe til med at de tjener folket og ikke seg selv og sine egne lommer, sier Chad, som også mener at de to siste demokratiske presidentene har bidratt til å splitte landet i to.

31-åringen sier han spent på det kommende valget, men han er likevel overbevist om at det er Donald Trump som stikker av med seieren.

- Jeg tror Trump definitivt vinner. Siden han skal opp mot Biden, så tror jeg sjansene hans bare har økt. Når du ikke har noen gode å konkurrere mot, så vinner man, sier Chad, som ikke legger skjul på at han er sørstatsmann og ikke står inne for politikken Demokratene fører.

- Min største utfordring med Biden er at jeg ikke stoler på ham. Jeg stoler ikke på at han tar gode beslutninger, og jeg stoler ikke på at han vil jobbe for middelklassen.