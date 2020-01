- Jente (15) forsøkte å svømme fra «sex-øya» til Jeffrey Epstein

Jenta (15) skal ha lagt på svøm etter å ha blitt sexmisbrukt av Jeffrey Epstein og flere andre.

NEW YORK (Nettavisen) Da jenta ble oppdaget, ble hun holdt fanget og fratatt passet.

Et søksmål fra statsadvokaten Denise N. George på Jomfruøyene, kaster nå et nytt og mer omfattende lys over mangemilliardæren Jeffrey Epstein og hans private øyer på Jomfruøyene, melder New York Times.

Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, ble funnet død i cellen sin 10. august i fjor i det som riksmedisineren i New York har konkludert med var et selvmord.

Fra det ferske søksmålet som nå er varslet, fremkommer det også en hittil ukjent episode om en 15 år gammel jente som la på svøm fra øya, fordi hun ville flykte etter å blitt tvunget til sex med Epstein og flere andre.

Jenta ble til slutt oppdaget, og ble deretter holdt fanget på øya etter at de tok fra henne passet.

Dette bildet viser en av øyene Jeffrey Epstein eide på Jomfruøyene, Little St. James Island. Herfra skal en 15 år gammel jente ha forsøkt å rømme ved å svømme, etter å ha blitt sexmisbrukt av Jeffrey Epstein og flere andre. Foto: REUTERS/Marco Bello

- Hadde database over ofrene

Flere av kvinnene som sier de ble utsatt for overgrep, hevder at det skjedde på en av Jeffrey Epsteins private øyer i Jomfruøyene. Ifølge søksmålet fra statsadvokaten på Jomfruøyene skal Epstein og hans kolleger på stedet også ha hatt en omfattende database for å holde kontroll over ofrene, og noen av ofrene skal ha vært så unge som 11 år gamle, melder New York Times.

- Epstein brukte helt klart Jomfruøyene og hans bosted på Jomfruøyene på Little Saint James som en måte å skjule og utvide sin aktivitet på, sier statsadvokat Denise N. George i et intervju med New York Times.

- Sexmisbrukte hundrevis på Jomfruøyene

Ifølge nye bevis i saken skal Epstein ha sexmisbrukt og trafikkert hundrevis av unge jenter og kvinner på sin private øy.

Noen av disse tilfelle skal ha skjedd så sent som i 2018, noe som ifølge avisen vesentlig utvider horisonten over hvor lenge Epstein angivelig skal ha holdt på.

Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester, noe han ble dømt til 13 måneder i fengsel for. Epstein ble så pågrepet i juli 2018, siktet for både menneskehandel og seksuelt overgrep, men ifølge NY Times var ingen av disse tilfellene datert etter 2005.

I desember i fjor ble det også klart at ytterligere ni kvinner beskylder Jeffrey Epstein for seksuelle overgrep, hvorav et av ofrene hevder hun bare var 13 år.

- Jenter på 11 og 12 år

I søksmålet fra Jomfruøyene heter det nå at jenter så unge som 11 og 12 år skal ha blitt fraktet til øya. Epstein skal også ha hatt en omfattende database over alle ofrene, slik at han kunne sjekke deres tilgjengelighet og aktivitet.

I rettsdokumentene heter det at Epstein opererte fritt på de to øyene han eide i området, Little Saint James og Great Saint, øyer han kjøpte så sent som i 2016.

Et søksmål frastatsadvokat Denise N. George på Jomfruøyene, kaster nå et nytt og mer omfattende lys over mangemilliardæren Jeffrey Epstein og hans private øyer. Foto: Montasje: AP:Gianfranco Gaglione/usvidoj.codemeta.com

I søksmålet fra statsadvokaten på Jomfruøyene krever de nå inndragelse av begge øyene, samt flere selskaper som Epstein hadde i området.

Planen er å fordele verdiene til kvinner og jenter som var offer for mangemilliardærens misbruk. Epstein skal ha vært godt for rundt 577 dollar da han døde, eller litt over fem milliarder norske kroner.

Søksmålet fra Jomfruene er det første søksmålet fra en offentlig myndighet i saken, men tidligere har flere av ofrene gått til søksmål mot Epstein.

- Fremadstormende modeller var ofre

Epstein skal så sent som i juli 2018 ha nektet etterforskere fra Jomfruøyene adgang til Little Saint James, fordi milliardæren mente havnen var å anse som sin private «frontdør».

Etterforskerne ønsket å besøke øya som en del av en rutinesjekk fordi Epstein var en registrert sex-lovbryter.

Blant ofrene var blant annet fremadstormende modeller fra Sør-Amerika.

Personale på flyplasssen på Jomfruøyene observerte også Epstein så sent som i 2018 i sitt privatfly, sammen med jenter som tilsynelatende var så unge som 11 år, ifølge søksmålet.

- Loven er lik for alle

Advokaten og testamentsfullbyrder som ble oppnevnt i forbindelse med testamentet til Epstein, Darren K. Indyke, har så langt ikke kommentert de nye opplysningene som fremkommer i søksmålet, eller kravet fra statsadvokaten på Jomfruøyene.

NY Times skriver at det også er uklart hvordan Epsteins verdier på 577 millioner dollar vil fordelt opp.

- Vi har ikke noen lang historikk i hvordan vi skal håndtere saker som har med menneskehandel å gjøre. Jeg tror denne rettstvisten og retten bare prøver å komme opp med den beste, uperfekte løsningen, sier direktøren i Human Trafficking Clinic, Bridgette Carr, som har konsultert med teamet fra riksadvokaten på Jomfruøyene i det ferske søksmålet mot Epstein.

Statsadvokat Denise N. George tror denne saken også kan være med på å påvirke området rykte om å være et beryktet tilfluktssted for de rike og mektige, skriver avisen.

- Vi vil ikke forbli tilfreds, og vi vil håndheve våre lover på en hvilken som helst måte vi kan. Det betyr ikke noe hvilken status en person har. Poenget er at loven er lik for alle, sier Denise N. George til New York Times.