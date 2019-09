- Jente drept i flyktningleir fordi hun ville gi opp niqab

Personer i Al Hol-leiren i Syria forteller om et uhyre strengt regime blant kvinner som befinner seg i den beryktede flyktningleiren.

NEW YORK (Nettavsien): Ifølge Washington Post ble nylig en 14 år gammel jente drept inne i leiren fordi hun snakket om å gi opp å gå med niqab inne i leiren.

- Kvinnen fortalte hjelpearbeiderne at det var en ulykke. At hennes 14 år gamle datter hadde sklidd og falt, skriver avisen.

Men ifølge bilder og medisinske papirer, fortalte kroppen enn helt annen historie.

Hadde tre brudd i nakken: - Var drap

Jenta hadde nemlig omfattende skader i overkroppen, i tillegg hadde hun tre brudd i nakken. Jenta døde med øynene oppe, bitende i leppene - som om hun slet med å puste. Washington Post, som vært på besøk i leiren, skriver at det var et drap og ikke en ulykke.

Ifølge kilder avisen har snakket med, hadde jenta, som var fra Aserbajdsjan og som kom til leiren for ett år siden fra en IS-kontrollert by, kommet på kant med den gruppen av «die-hard» IS-tilhengerne som fortsatt oppholder seg leiren.

Jenta skal ha blant annet ha gitt uttrykk for at hun ønsket å kvitte seg med sin niqab.

Et arnested for radikalisering

Flyktningleiren, som du kan se et kart over her, skal ifølge Washington Post nå ha blitt et arnested for radikalisering.

Totalt bor det 20.000 kvinner og 50.000 barn i leiren som voktes av 400 kurdiske tropper, under støtte av USA.

Avisen har snakket med totalt 14 kilder med direkte kunnskap om forholdene i leiren, som alle forteller om at sinne, volden og fanatismen vokser i leiren. De 14 inkluderer både beboere leiren, hjelpearbeidere og kurdiske tjenestemenn.

Flere av kvinnene i leiren skal nå ha innført flere av reglene fra IS i leiren og håndhever dette med en vold og brutalitet som av både av beboere i leiren, samt at leirledelsen omtales som «a reign of fear».

- Drepte gravid kvinne

Avisen Washington Post viser til flere eksempler på den volden og frykten som nå herjer i leiren:

Flere vakter har blitt knivstukket av kvinner som går med kniver skjult under kappene sine.

Kvinner blir truet for å ha hatt kontakt med advokater som prøver å få dem ut av leiren, eller for å ha snakket med folk fra utsiden av leiren

En gravid kvinne fra Indonesia ble ifølge medisinsk personell drept fordi hun skal ha snakket med en vestlig medieorganisasjon. Bilder tatt a kroppen hennes viser at hun trolig ble pisket

- Det skjer om natten og det skjer i skyggene, men ingen sier ifra om hvem som gjorde det. Det er redd hverandre her sier et medlem av etterretningsenheten i leiren til Washington Post.

- Vi kan holde kvinnene her, men vi kan ikke kontrolleres deres ideologi. Det er mange type mennesker her inne, men noen av dem var prinsesser i IS. Det er områder i leiren som er som en opplæringsanstalt for dem nå, sier en kilde fra de kurdiske myndighetene til Washington Post. Foto: Delil SOULEIMAN / AFP

Avisen skriver at kvinnene leiren er segregert etter nasjonalitet. De fleste seksjonene leiren huser flyktninger fra Syria og Irak, mens mer enn 9000 andre befinner seg bak et forsterket gjerde.

Denne delen av flyktningeleiren, som går under navnet Annekset, huser de fleste av de mest radikale kvinnene, og består hovedsakelig av arabiske, afrikanske og europeiske kvinner.

I dette området er vaktene veldig forsiktige når de går inn, nylig ble en vakt angrepet og påført et brukket ben.

- De kan gjøre hva som helst med deg der inne, sier en europeisk kvinne til avisen.

- Noen av dem var prinsesser i IS

- Vi kan holde kvinnene her, men vi kan ikke kontrolleres deres ideologi. Det er mange type mennesker her inne, men noen av dem var prinsesser i IS. Det er områder i leiren som er som en opplæringsanstalt for dem nå, sier en annen kilde fra de kurdiske myndighetene til avisen.

- Barna trenger hjelp her. Hvordan kan vi stoppe dem fra å bli som sine foreldre, sier en etterretningskilde ved Al-Hol. Foto: Delil SOULEIMAN / AFP

Kilder forteller at barna i leiren også blir preget.

Vaktene har funnet flere hjemmelagde våpen, og IS-brukerutstyr som barna har laget for å få tiden til å gå. De lager også våpen av vannrørene og tegner IS-flagg.

- Barna trenger hjelp her. Hvordan kan vi stoppe dem fra å bli som sine foreldre, sier en etterretningskilde til avisen.

Flere av kvinnene fra leiren ønsker å komme seg til hjemlandet, men bli nektet innreise. Samtidig sier de syriske SDF-styrkene at de ikke kan holde på kvinnene for alltid.

- Gitt at IS hadde militære enheter kun bestående av kvinner, og også lærte dem opp i hvordan de skulle spre sine ideer og idealer fra kalifatet når det kom hjem til sine opprinnelsesland, så er de en seriøs risiko for samfunnet. Og det kan barna deres også bli, sier en arabisk etterretningskilde til Washington Post.