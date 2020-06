- Jo verre ting som skjer i dette landet, dess sterkere blir støtten til Trump

- Vi kaller ham bare «Teflon-Trump». Ingenting biter på ham, sier republikaner. Ekspert ser imidlertid en indikator på at Trump sliter i valgkampen.

NEW YORK (Nettavisen): Til tross for flere nedslående meningsmålinger for president Donald Trump i kampen mellom ham og Joe Biden, har mange republikanerne klokkertro på at presidenten blir sittende etter valget 3. november.

Trump får bare 35 prosent av stemmene

I en fersk meningsmåling fra Scott Rasmussen’s RMG Research får president Donald Trump bare 36 prosent av stemmene, mot Joe Bidens 48 prosent. Det er en kraftig økning fra sist måling da bare syv prosentpoeng skilte de to.

Og i en måling fra canadiske Abacus basert på registrerte velgere, leder også Biden med 14 prosentpoeng på Trump, 49 prosent mot 35. I den samme målingen sier bare 38 prosent at de mener Trump gjør en god jobb, mens 54 mener han ikke gjør det.

I meningsmåling fra CNN i forrige uke viste også at president Donald Trumps popularitet stuper.

- «Teflon-Trump» - Ingenting biter på ham

Politico skriver at Trump nå ligger an til å bli en president som bare sitter i en termin, fordi økonomien er dårlig, coronaviruset fortsatt herjer i landet, og fordi meningsmålingene stadig går i Bidens favør.

Men de negative tallene til tross, intervju av 50 ledere i statlige eller fylkes- og lokallag i Republikanernes partiorganisasjon viser at de er overbevist om at det går mot seier i november, det snakkes sågar om at Trump vinner i et valgskred, skriver det samme nettstedet.

- Jo verre ting som skjer i dette landet, dess sterke blir støtten til Trump, sier republikaneren Phillip Stephens, som er partiets styreformann i Robeson County, Nord-Carolina, til Politico.

Les: Trump i ekstase over ny rekord-interesse

- Vi kaller ham bare «Teflon-Trump». Ingenting biter på ham, sier Phillip Stephens. Foto: Facebook/Phillip Stephens

Robeson County er et av flere lokale fylker som svingte fra å støtte Obama i 2012 til å støtte Trump i 2016.

- Vi kaller ham bare «Teflon-Trump». Ingenting biter på ham, og om noe noe, så kommer det til å bli enda mer spennende enn det var i 2016, sier Stephens. Og legger til:

- Vi tror det blir et valgskred.

Les også - Jeg ønsker ikke fingeren til Joe Biden på utløserknappen

- Det er ønsketenkning

USA-ekspert Hilmar Mjelde, er derimot ikke enig.

- Nei, det er ønsketenkning. Den siste republikaneren som vant overveldende var i Bush i 1988. Trump har en personkult rundt seg, men han er ingen de Gaulle og ingen Reagan. Han skal måtte kjempe om de eldre velgerne, som han virkelig vil trenge, sier Mjelde til Nettavisen.

- Men det er sant at Trump har minst ni politiske liv, sier USA-eksperten.

Les også: Kraftige reaksjoner etter sjokkmelding om Trumps vekt

- Det er noen tegn til at Trump kan bli som president Jimmy Carter og George Bush, og altså tape. At Trump prioriterer valgkamp i Ohio er en indikator på at han sliter, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde. Foto: Montasje: Scanpix/Gerhard Flaaten

Når det gjelder Trump vinnesjanser i november, sier Mjelde at man i år ikke har noen gode holdepunkter for å spå utfallet.

- Det er fordi koronaen har potensialet til å nulle ut det strukturelle overtaket en sittende president har. Med strukturell mener jeg at en amerikansk president til de grader dominerer politikken. Slik har det vært siden 1930-tallet, sier Mjelde, som legger til at han er veldig opptatt av det han kaller lovmessighetene i amerikansk politikk.

- Under alt kaoset i amerikansk politikk er det en sterk stabilitet. For eksempel partienes stabile todeling av velgermassen, og at sittende presidenter er veldig vanskelig å slå. Kun to kandidater har slått en sittende president i moderne tid – Ronald Reagan og Bill Clinton, altså to ekstraordinære politiske ledere, sier Mjelde.

- En indikator på at Trump sliter

- Biden leder på de fleste målingene, vil det holde seg?

- Historien er full av kandidater som ledet tidlig og tapte: Thomas Dewey, Richard Nixon (i 1960), Jimmy Carter, Michael Dukakis, George Bush og John Kerry. Men den listen inkluderer også sittende presidenter. Det er noen tegn til at Trump kan bli som president Carter og Bush, og altså tape, sier Mjelde og legger til:

- At Trump prioriterer valgkamp i Ohio er en indikator på at han sliter.

USA-eksperten sier også at sittende presidenter straffes når ting går dårlig.

- Det er en av valgkamphistoriens klareste lærdommer. Derfor øker Biden. Og så jeg er alltid skeptisk til om meningsmålingene fanger opp Trumps fulle appell. Det tror jeg ikke, sier Mjelde.

- For Trump er folkemøtene avgjørende

Førstkommende lørdag skal Trump holde sitt første folkemøte etter at koronaviruset stengte ned landet. Ifølge presidenten har nesten én million mennesker meldt sin interesse for folkemøtet, som bare har plass til 19.000 personer.

President Donald Trump sliter på meningsmålingene og gjenopptar nå de store folkemøtene, i håp om at det skal sikre gjenvalg 3. november. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- For Trump er folkemøtene avgjørende. Trumps strategi er å holde velgerne sine sinte, og folkemøtene og twitter er de to arenaene for det, sier Mjelde.

- Både Trump og Biden liker å drive valgkamp, men har ulike format. Trump med sine store folkemøter med fansen. Biden trives i små intime forsamlinger hvor han slår av en prat med velgerne, de gir ham en klem og tar selfier, sier USA-eksperten.

Les også: Mike (59) ble plyndret på Manhattan: - Jeg håper virkelig Trump vinner valget

- Det lover dårlig for Trump

Den amerikanske økonomien er ikke oppe av hengemyra, men det finnes lysglimt. Ferske arbeidsledighetstall i mai overrasket ekspertene, og tirsdag denne uken var det kraftig børsoppgang fordi detaljhandelen i mai viser den største månedlige økningen noensinne med en oppgang på 17,7 prosent.

- Velgernes oppfatning av økonomien herdes erfaringsmessig på våren. Det lover dårlig for Trump. Men det finnes annen teori som hevder at en god økonomisk trend på høsten kan redde Trump, sier Mjelde.

USA-eksperten tror at Joe Biden, som nylig tabbet seg ut da han stemplet 48 millioner amerikanere som «ikke så veldig bra folk», også vil tråkke i salaten igjen.

Les: Biden stempler 48 millioner amerikanere som «ikke så veldig bra folk»

- Helt sikkert. Han skravler seg ofte bort på folkemøtene. Det er både hans sjarm og en akilleshæl, sier Mjelde.