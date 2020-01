Joaquin Phoenix og Martin Sheen ble fredag arrestert på en demonstrasjon i Washington.

NEW YORK (Nettavisen): Klimademonstrasjonen var i regi av Jane Fonda og Fire Drill Fridays. Fonda, som sier hun har blitt engasjert og inspirert av Greta Thunberg, har selv blitt arrestert Washington en rekker ganger i forbindelse med disse ukentlige demonstrasjonene.

Ifølge TMZ ble både Joaquin Phoenix og Martin Sheen arrestert på fredag.

- Verden vil helt klart bli reddet av kvinner. Takk Gud for at kvinner er i flertall, sa Martin Sheen blant annet på demonstrasjonen, ifølge The Hill.

På Twitter ligger det nå ute flere bilder av arrestasjonen:

Den meritterte skuespilleren og Oscar-vinneren Jane Fonda flyttet nylig fra Los Angeles til Washington D.C. for å slutte seg til klimabevegelsen.

Fonda har deltatt i flere demonstrasjoner og flere kjente venner har også stil opp. Og blitt arrestert. Det gjelder blant annet Sally Field, Ted Danson, Sam Waterson og Roseanna Arquette.

Fonda har vært pasifist og feminist siden 1970-tallet og er dedikert til oppgaven på fulltid. Fonda sier det er svenske Greta Thunberg som har inspirert henne til å ta det steget.

– Det er mange måter å kjempe på. Men jeg er inspirert av Greta Thunberg og de unge elevene som streiker over hele verden. Jeg er en kjent person. Så dette er en måte å bruke kjendisstatusen min til å nå ut med budskapet om at vi står overfor en krise som kan avgjøre hvorvidt våre barn og barnebarn i det tatt skal ha en framtid som det går an å leve i, har Fonda uttalt tidligere.

