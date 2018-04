- Jobber for at Raymond Johansen skal ta over etter Trond Giske

Dagbladets kilder sier det jobbes i det stille.

Ifølge Dagbladet jobbes det nå stille i korridorene i Oslo for at byrådsleder i Oslo, og tidligere generealsekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen skal bli Trond Giskes etterfølger som nestleder i Arbeiderpartiet.

- Oslo Ap sonderer terrenget nå. De ser om det kan være mulig å finne en rolle til Raymond i den nye partiledelsen. Dette har de jobbet for lenge, sier én sentral Ap-kilde til Dagbladet.

Ifølge avisa skal fylkeslaget i Oslo ha et noe anstrengt forhold til de andre fylkeslagene, og at det er Johansens største utfordring.

Sier selv han ikke ønsker jobben

Johansen selv har tidligere sagt at han har nok med å være byrådsleder i Oslo

Les også: Raymond Johansen vil ikke bli nestleder i Ap

Han har følgende kommentar til saken:

«Dette er helt ukjent for meg, og man kan bare spekulere i hvorfor disse påstandene dukker opp nå. Jeg synes at de i Arbeiderpartiet som nå bruker tiden sin på slikt hypotetisk oppspinn og spill heller burde konsentrere seg om finne svar på hvordan Arbeiderpartiet kan komme tilbake med full kraft i norsk politikk. Jeg vil også understreke at Arbeiderpartiet hovedsakelig har valgt én nestleder gjennom historien. Jeg er derfor ikke overbevist om at det Arbeiderpartiet trenger framover er to nestledere.»

Ønsker ikke nestlederpossisjon?

Raymond ble tidligere i år av flere Ap-kilder utpekt som mest sannsynlige arvtaker etter Jonas Gahr Støre som partileder.

– Det er etter Giskes fall mange som mistror Hadia Tajik. I den situasjonen vil Johansen kunne samle mange bak sitt kandidatur. Han har en tung nok base som byrådsleder i Oslo og trenger ikke noen nestlederposisjon for å bli Støres arvtaker, fortsetter kilden.

Les også: - Raymond Johansen er Støres arvtaker

Mest sett siste uken