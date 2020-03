- Joe Bidens alder kan bli et problem hvis han blir president

Høy alder kan kompenseres med dyktige medarbeidere, mener USA-ekspert.

USAs tidligere visepresident Joe Biden hadde all grunn til å juble etter supertirsdag. Biden ligger an til å vinne flertallet av de 14 delstatene som holdt nominasjonsvalg på tirsdag. Dermed ligger han ett skritt nærmere drømmen om å bli Demokratenes presidentkandidat og til slutt USAs neste president.

Men Bernie Sanders, som var favoritt ifølge meningsmålingene, ligger også godt an. Og mye tyder på at han kan få flertallet i USAs mest folkerike delstat California.

Biden tok imidlertid seieren i Texas, den nest mest folkerike delstaten.

- Biden tar Texas nå. Det er ganske fantastisk. Hvis vi ser tilbake noen dager, så det ikke ut til at han skulle klare sperregrensen på 15 prosent. Han har hatt en dipp på meningsmålingene, men nå skjer det jeg trodde og håpet. Selv om jeg har sympati for Sanders’ politikk, tror jeg Biden vil klare det bedre i disse vippestatene under selve presidentvalget. Trump har klart å gjenreise skremselen for sosialisme, sier USA-ekspert og professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, til Nettavisen.

- Det skal bli interessant å se hvor mye Sanders vinner California med. Hvis det blir ganske jevnt der, så tror jeg Biden har vind i ryggen.

Gamle, hvite menn

Selv om det fortsatt er et knippe kandidater som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat - Michael Bloomberg, Elizabeth Warren og Tulsi Gabbard - er det Bernie Sanders og Joe Biden kampen står mellom. Sanders og Biden er henholdsvis 78 og 77 år gamle. Mens presidenten selv, Donald Trump, fyller 74 år i juni.

Det innebærer at verdens mektigste land vil uansett utfall av presidentvalget sitte igjen med en hvit, gammel mann ved roret.

- Du er selv pensjonist, hva tenker du om at det i realiteten er bare godt voksne, hvite menn som står igjen i racet, Moen?

- Jeg er snart 80 år, så jeg synes det er altfor mange unge rundt meg. Fra spøk til alvor. Jeg synes det er synd at Elizabeth Warren (70) ikke har noen mulighet. Jeg tror velgerne ikke vil ha en Commander-in-chief (øverstkommanderende) i skjørt. Det så vi også med Hillary Clinton. Dette med en hvit, gammel mann i Det hvite hus, er ikke noe nytt. Trump er ikke så veldig mye yngre selv, sier Moen.

- Det med høy alder er et tankekors for Demokratene. I Kongressen har de et alderssnitt som er fire-fem år eldre enn Republikanerne. Politikerne deres er så gamle. De sliter med rekruttering. Amerikanere tilber de yngre – hvis du mister jobben som førti, er du ferdig. Men når det kommer til politikk, så er det de gamle som gjelder. Det er et paradoks, sier Moen som har fulgt amerikansk politikk helt siden John F. Kennedy satt i Det hvite hus.

- Høy alder kan kompenseres

USA-ekspert Svein Melby skriver på Twitter at høy alder kan kompenseres med flinke medarbeidere.

«Joe Bidens alder kan bli et problem hvis han blir president. Men dette kan mer enn kompenseres gjennom dyktige medarbeidere, ikke minst gjelder det utenriksministerposten som jeg regner med går til Antony Blinken,» skriver Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Blinken har blant annet erfaring som nestkommanderende nasjonal sikkerhetsrådgiver i Obama-administrasjonen.

Bernie Sanders, Joe Biden og Donald Trump vil være henholdsvis 79, 78 og 74 år gamle under innsettelsesseremonien for landets neste president i januar 2021. Foto: Scanpix fotomontasje

- Hvis du ikke er syk i hjernen, skal det gå ganske bra

Nettavisen har tidligere intervjuet en ekspert på alderspsykiatri om det er problematisk at USAs president er så gammel.

- Nei, ikke egentlig. Hvis du har normal kognitiv utvikling, har du klokskap nok. Du trenger kanskje litt mer tid til å tenke gjennom ting. Det å ta raske beslutninger er den kognitive evnen som svekkes raskest med alderen. Ting tar litt lenger tid. Men hvis du ikke er syk i hjernen, skal det gå ganske bra, svarte professor Knut Engedal ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

- Risikoen for demenssykdom øker ikke dramatisk før man er 80 år gammel. Når man er 75 år gammel er risikoen mellom syv og åtte prosent. Men når du nærmer deg 80 år, øker risikoen til 20 prosent, sa han.

Statistikken viser at en sittende president har store muligheter for å bli gjenvalgt, spesielt hvis økonomien går så det suser.

- Hvis ikke dette coronaviruset snur helt opp-ned på økonomien, så er velgerne ganske fornøyde med økonomien, så Trump kan gjenvelges, sier Moen.

Professor i Nord-Amerikastudier Ole Moen. Foto: Sara Johannessen (NTB scanpix)

- Hvor mye ego det er hos Sanders?

Dersom Sanders skulle tape nominasjonsprosessen, er det en teoretisk mulighet for at han stiller som uavhengig kandidat i selve presidentvalget til høsten. Da vil han potensielt kunne «stjele» mange av Bidens stemmer.

- Spørsmålet er hvor mye ego det er hos Sanders. Dette ville vært katastrofalt for Demokratene. Han er jo egentlig ikke en demokrat. Så frykten for en tredje kandidat er der. Dette vil kunne minne om det som skjedde i valget i 2000, da Ralph Nader stilte som uavhengig kandidat og tok så mange stemmer i New Hampshire at han nærmest ga valget til George W. Bush. Det er det ingen demokrat som har tilgitt ham for siden, sier Moen.

- Må samle partiet

Styreformann i Democrats Abroad Norway, Jonathan Roth, uttalte til Nettavisen på supertirsdag at det er viktig at Sanders- og Biden-tilhengerne legger stridighetene til side når nominasjonen er avgjort, og fokuserer på å samle partiet.

- De (Sanders og Biden red.anm.) kan ikke angripe hverandre for mye, for da kan deres tilhengere ende opp med å mislike den andres kandidat. De må jobbe mot å samle partiet. Så dette er en delikat balanse, sa han til Nettavisen.