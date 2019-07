- Kampen fortsetter for at alle dyr skal behandles bra

Og vi er en sterk bidragsyter for nettopp det.

Av Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Frp

Sist uke besøkte jeg Dyrenes Hus på Tertnes i Bergen. Bakgrunnen for besøket var et leserinnlegg fra Dyrebeskyttelsen der de forklarte problematikken som dukker opp hver sommer; folk forlater kjæledyrene sine hjelpeløse i sommermånedene.

Som dyrevenn og beboer i byen var det viktig for meg å selv reise ut på besøk til dem. Det ble et flere timer langt besøk. Jeg fikk en fantastisk velkomst, og jeg ble helt overveldet over engasjementet de frivillige har.

Fortjener god omsorg hele året

Våre firbente venner fortjener god omsorg hele året. Det er hjerteskjærende å se hvor mange som forsømmer ansvaret de har påtatt seg.

Jeg reagerte med avsky da jeg leste om de fem valpene som ble funnet forlatt og innelåst i et bur i veikanten i Vest-Agder.

En slik ansvarsfraskrivelse er ikke annet en hjerterått. Jeg er glad saken er politianmeldt, og jeg oppfordrer på det sterkeste folk å gjøre det samme om de kommer over slikt.

Tenk litt før dyredrømmen realiseres

Folk må tenke seg godt om før de anskaffer seg hund eller katt. Den trenger kjærlighet hele året og er ikke noe man kan forlate hjelpeløs fordi en ferie frister mer.

Jeg er forundret over at så mange ikke tar seg bryet med chipmerking og eventuelt kastrering. Det er ikke veldig dyrt, og man skulle tro dette var naturlige investeringer når man påtok seg et slikt ansvar.

Jeg tenker at det viktigste er god forebygging og informasjon. Her bør kanskje politikerne lokalt og sentralt ta større grep. Eksempelvis gjennom holdningskampanjer.

God dyrevelferd er viktig i vårt samfunn. Frp har fått på plass dyrepoliti i flere distrikt, nå også i Vest politidistrikt. Dette må vi nå få ut i hele Norge. Dyreplageri og mishandling er uakseptabelt.

Jeg kommer til å ta med meg innspillene fra besøket om blant annet obligatorisk chipmerking - eventuelt kastrering. Dette er noe som bør vurderes sammen med eventuelle andre tiltak.

Imponerende innsats

Jeg er meget imponert over den innsatsen de frivillige ved Dyrenes hus, privatpersoner og andre organisasjoner legger ned for å redde og gi disse dyrene en ny sjanse.

Det varmet å se hvordan omsorg og litt kjærlighet ga kattene på Tertnes livsgnisten tilbake.

Stortinget har nå fått sin egen dyrevelferdsgruppe. Jeg vil ta med meg innspillene jeg mottar dit. og selvsagt til eget parti.

Kampen fortsetter videre for at alle dyr skal behandles bra. Og Frp er en sterk bidragsyter for nettopp det.