- Kan oppstå en situasjon der både Biden og Trump erklærer seg som vinnere

Når får vi vite resultatet? Hvem ligger an til å vinne? Hvordan vil Trump reagere hvis han taper? Ekspertene gir deg svaret.

Tirsdag 3. november avgjør amerikanerne hvorvidt de ønsker å gjenvelge Donald Trump til fire nye år som president, eller om de vil bytte ham ut med Demokratenes utfordrer Joe Biden. Valgthrilleren i USA er dermed i gang.

Nettavisen har intervjuet tre svært erfarne USA-kjennere om hvordan de tror president Donald Trump vil reagere på et eventuelt valgnederlag i natt.

- Hvordan tror du Donald Trump vil reagere dersom det går mot en Biden-seier i natt?

- Vi vet ikke, for vi har aldri sett hvordan Trump håndterer valgnederlag før. Han har kun blitt valgt til ett eneste offentlig embete, i 2016. Og da vant han, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Jeg frykter han vil erklære seg som vinner på basis av tidlige prognoser, før poststemmene er talte. Hele Trumps oppførsel minner om scener fra autokratiske regimer. Altså ikke-demokratiske land. Jeg sikter til hans angrep på demokratiske institusjoner og normer som maktfordelingsprinsippet og media, at republikanerne har prøvd å begrense valgdeltakelsen, og det at domstolene er blitt mer politiserte under Trump. Det er uvirkelig å måtte si det, men USAs president har undergravd det amerikanske demokratiet i fire år nå, sier Mjelde.

På valgnatten skal Donald Trump og hans rådgivere oppholde seg i Det hvite hus. Her fra da Amy Coney Barrett ble innsatt som ny høyesterettsdommer i forrige uke. Foto: Alex Brandon / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

- Begge erklærer seg som vinnere?

Trump har på tampen av valgkampen antydet at han vil erklære seg selv som vinner straks pilene peker i hans retning. Seniorrådgiver i Civita, Eirik Løkke, utelukker ikke at det kan oppstå en situasjon der både Joe Biden og Donald Trump erklærer seg selv som vinnere av valget.

- Biden-kampanjen vil ikke gå ut og erklære seier med mindre de føler seg veldig trygge på det og at mediene har grunnlag for å erklære Biden som vinner. Da kan Trump likevel finne på å si at han har vunnet hvis han er skikkelig dårlig taper og mener at valget er rigget, sier Løkke til Nettavisen.

- Trump har tidligere uttalt at han egentlig vant popular vote (antall personstemmer red.anm.) i 2016 hvis det ikke hadde vært for de tre millioner illegale innvandrerne som hadde kommet til USA. Han kan finne på å erklære seg som vinner uansett hvor latterlig det fremstår, og da kan vi ha en situasjon hvor begge erklærer seg som vinnere i natt, sier Løkke.

Selv om Trump fikk flere valgmannsstemmer enn Hillary Clinton i 2016, noe som avgjorde valget, fikk han likevel nesten tre millioner færre personstemmer (popular vote) enn Clinton nasjonalt.

- Umulig å forskuttere Trumps reaksjon

Tirsdag formiddag norsk tid er det snaut 100 millioner amerikanere som har forhåndsstemt. I tillegg er det rekordmange poststemmer på grunn av koronapandemien. Dette kan føre til en forsinkelse av opptellingen. Potensielt kan det framstå at valget har én vinner på selve valgnatten, og en annen vinner når opptellingen av poststemmene er overstått. Ekspertene antar at demokratene utgjør majoriteten av velgerne som benytter seg av poststemmeavgivning.

Trump har tidligere gjort det krystallklart at han vil gå til rettslige skritt for å utfordre tellingen av poststemmer. Svein Melby, som har fulgt amerikansk politikk i mange tiår, utelukker ikke at Trump gjennomfører trusselen om å ty til rettslige skritt for å bestride valgresultatet.

- Det er ikke godt å forskuttere noe når det gjelder Trumps reaksjon. Men han har jo allerede sagt og tvitret en del som tyder på at han vil sende ut advokater og bruke rettsapparatet om det går mot en Biden-seier. Det er hvis det er jevnt, sier seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til Nettavisen.

- Men er det en klar margin til Biden, tror jeg han blir ganske alene om å gå løs på valgresultatet via domstolene. Det store usikkerhetsmomentet er hvordan Trump vil takle et tap. Her ligger det potensielt an til å bli alt fra en grei og tradisjonell erkjennelse av valgresultatet, til det mer ekstreme, og til og med voldsomheter, sier Melby.

Fordelingen av valgmennene på USA-kartet er basert på dagsferske snittmålinger fra 270towin, fivethirtyeight og electoral-vote.com.



- Tror du han vil kunne erklære seg som vinner selv om Biden ligger an til å vinne, Melby?

- Ja, det er også en mulighet. Men det er en misforståelse av hvordan opptellingen fungerer. Det er ikke presidentkampanjene eller mediene som avgjør hvem som har vunnet. Men som regel er det klare tendenser, og så erklærer mediene en vinner, sier Melby.

Biden og Trump har et hektisk program under innspurten av valgkampen. Foto: Jim Watson/Brendan Smialowski (AFP)

- Hva blir utfallet?

Biden ligger svært godt an på de nasjonale målingene. På enkelte nasjonale målinger har han et forsprang på hele 10 prosentpoeng. Men det er i vippestatene valget avgjøres. På Real Clear Politics snittmåling for de seks mest avgjørende vippestatene, har Biden et sammenlagt forsprang på 2,8 prosentpoeng. De mest anerkjente prediksjonsmodellene har på valgdagen beregnet at Biden og Trump har henholdsvis 89 og 10 prosent vinnersjanse (FiveThirtyEight) og 96 og 4 prosent vinnersjanse (The Economist).

- Ut fra meningsmålingene i dag, hva tror du blir utfallet, Mjelde?

- Jeg gir Trump en 30 prosents sjanse. Vi så i 1976 og 1992 hvordan president Ford og Bush tok godt innpå på slutten, selv om det ikke holdt. På den andre siden kan det bli en komfortabel Biden-seier, som Clintons i 1996. Det vi i alle fall kan utelukke, er at vi får et valgskred a la Eisenhower i 1956, Johnson i 1964, Nixon i 1972 og Reagan i 1984. Den tid er forbi, gitt splittelsen i landet, sier Mjelde.

Melby sier den omfattende valgmobiliseringen kan tyde på at Biden går av med seieren.

- Jeg har ikke noe vitenskapelig belegg for å si dette, men sånn som jeg kjenner USA, tror jeg det går mot en klar seier for Biden. Hvis Trump skal vinne, må han mobilisere en haug av hvite velgere som vanligvis ikke stemmer og som ikke stemte på ham i 2016. Biden ligger betydelig bedre an på meningsmålingene enn det Hillary Clinton gjorde i 2016, sier Melby.

- Jeg tror det er en enorm mobilisering av dem som ikke ønsker at Trump skal bli gjenvalgt. Det er en enorm valgdeltagelse med nesten 100 millioner forhåndsstemmer. Jeg tror det primært er dem som ikke vil ha Trump gjenvalgt som mobiliserer mest, sier Melby.



Løkke utelukker ikke at Biden også kan vinne Texas, som er en tradisjonell republikansk delstat med hele 38 valgmenn å dele ut. Det er imidlertid et tettere løp i solstaten Flordia, som deler ut 29 valgmenn.

- Jeg er ekstremt spent på Florida. De har tatt grep for å telle tidlig, så det ligger an til at vi får et tidlig resultat der. Det har aldri vært en så klar ledelse på meningsmålingen som Biden har nå, siden Bill Clinton i 1996. Det andre punktet er at det er mer stabilt enn noen gang. Det er under fem prosent som er usikre velgere, sier Løkke.

USAs president Donald Trump på valgmøte i Florida. Foto: Jim Rassol / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Når får vi vite resultatet?

Tallknuser Nate Silver fra FiveThirtyEight anslår at det er 60 prosent sjanse for Biden vinner og at valgresultatet foreligger innen klokken 03.00 amerikansk tid (09.00 norsk tid onsdag), 30 prosent for at Biden vinner og at resultatet er klart på et senere tidspunkt og 10 prosent sjanse for at Trump vinner og at resultatet foreligger på et senere tidspunkt.

En av Bill Clintons viktigste politiske strateger og tidligere CNN-kommentator, James Carville, sier vi kommer til å få vite vinneren av valget innen klokken 22.00 tirsdag kveld amerikansk tid (04.00 norsk tid).

- Når tror du vi får vite resultatet, Mjelde?

- Det kommer an på hvor jevnt det blir. Men vi får en tidlig pekepinn på utfallet når resultatet i Florida kommer inn nokså tidlig i natt. Jeg regner også med at vi får resultatene i Arizona, Nord-Carolina og Ohio nokså tidlig. Alt dette vil være gode pekepinner på utfallet, sier Mjelde.

Joe Biden avbildet på mandag, hvor han gestikulerte med pekefingeren at det gjenstår én dag til av valgkampen. Foto: Drew Angerer (AFP)

Stemte illegale innvandrere på Clinton?

I 2017 hevdet Trump angivelig i et lukket møte at mellom tre og fem millioner ulovlige innvandrere stemte på Clinton i 2016. Senere tvitret Trump følgende: «Jeg vant antall personstemmer hvis du trekker fra de millionene som stemte ulovlig».

Kun amerikanske statsborgere kan stemme i presidentvalg, og velgere risikerer straffeforfølgelse om de lyver om statsborgerskap ved stemmeregistrering. Trump har henvist til to omstridte studier som antyder at ulovlig stemmeavgivning kan forekomme blant illegale innvandrere og sånn sett påvirke valgutfallet.

BBCs faktasjekkere konkluderte imidlertid med at «selv om det ikke er umulig for ikke-borgere å bryte valglovene, er det ikke noe bevis for at millioner av innvandrere uten stemmerett påvirket utfallet av personstemmene (popular vote)».

