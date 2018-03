På videoen over kan du se påskekøen som starter på E18 i Sandvika inn mot E16. UP venter stort trykk i trafikken på onsdag og opplyser at køene kan starte i 12-tiden.

– Det er i dag vi venter det store trykket, og vi setter derfor på mer folk. Det vil være mest uniformerte patruljer og mannskaper, poenget for oss er å være synlige. Men vi er også ute med videopatruljer – slik at UP er både stasjonære og mobile, uniformerte og sivile, sier fungerende distriktsleder Øystein Krogstad i UP-disitrikt 2 til Budstikka.

Ved 11-tiden onsdag kunne Nettavisen observere via webkamera hos Statens vegvesen at det begynte å danne seg kø ved E18 i Sandvika inn mot E16 mot Sollihøgda. Men til tross for kø, ser trafikken foreløpig ut til å gli bra. Se også video øverst i saken.

Det blir mange biler på veiene onsdag før skjærtorsdag, og selvfølgelig 1. og 2. påskedag når folk skal hjem. Ved 11-tiden onsdag begynte det å danne seg kø ved E18 i Sandvika inn mot E16 mot Sollihøgda.

Trafikkoperatør Gry Solli hos Veitrafikksentralen (VTS) nevner E16 fra Sandvika mot Sollihøgda og videre oppover gjennom Valdres, riksvei 7 gjennom Hallingdal, riksvei 25 inn mot Elverum og E16 langs Mjøsa som de store flaskehalsene.

– På E6 er det veiarbeider fra Kolomoen og nesten helt opp til Hamar, det skaper litt ekstra kø. Riksvei 25 kommer nok til å ha trafikk inn mot Elverum, før det deler seg til henholdsvis videre mot Trysil og riksvei 3 oppover Østerdalen, sier Solli til Budstikka.

Statens vegvesen opplyser at det bli mange biler på vegene onsdag før skjærtorsdag, og selvfølgelig 1. og 2. påskedag når folk skal hjem. - Vi ber trafikantene om å ta det med ro, vise hensyn og holde køen slik at alle kommer trygt fram.

Litt over klokken 11 onsdag så det slik ut på E6 ved Minnesund.

Ifølge Statens vegvesen blir den største trafikkutfordringen blir etter alt å dømme på E6 fra Kolomoen i Stange til Rudshøgda i Ringsaker der det pågår anleggsvirksomhet og bygging av ny veg.

- Det er en fordel at de aller fleste av trafikantene som bruker fjellområdene i Ringsakerfjellet, Sjusjøen, Skeikampen, Hafjell, Kvitfjell og nordover Gudbrandsdalen er forberedt og vet at byggingen av ny E6 fører til lengre reisetid, og tar høyde for det. Vi oppfordrer bilistene til å unngå forbikjøringer og følge køen langs E6 gjennom Stange, Hamar og Ringsaker slik at trafikken flyter så jevnt som mulig gjennom anleggsområdet.

- Kjøretøyene som tar av E6 på Kolomoen i Stange i retning rv. 3/25 østover vil spres etter rundkjøringene i Elverum. Trafikken vil flyte bedre på rv. 3 nordover Østerdalen og rv. 25 østover mot Trysil etter Elverum, opplyser de.

Når det gjelder hjemreisen mot Osloområdet, advarer de også om mye trafikk.

- Været er avgjørende for når folk avslutter påskeferien. Erfaringer viser imidlertid at folk ofte velger å reise hjem 1. påskedag, men det vil uansett være mye trafikk 2. påskedag også.

Statens vegvesen har gjennomført tiltak for å bedre framkommeligheten for trafikken fra rv. 3 i Østerdalen og rv. 25 fra Trysil.

- Bilistene som kommer rv. 25 østfra henvises til å bruke venstre kjørefelt i retning Oslo gjennom rundkjøringen ved Basthjørnet. Dette gir en bedre trafikkflyt østover på rv. 3/25.

- Trafikantene som kommer rv. 25 fra Trysil vil få informasjon på en stor infotavle øst for Herneskrysset om alternativ kjørerute via fv. 536 over Starmoen til rv. 2. Derfra ledes de sørover til Kongsvinger og via E16 videre til Kløfta og E6. Dette er en omkjøring som ved vanlig trafikk vil ta lenger tid enn vanlig kjørerute, men neppe på høgtrafikkdagene ved påskeslutt, opplyser vegvesenet.

