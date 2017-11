- KGB hadde mappe på Trump i 1977

Det kommer frem i en fersk bok.

Sovjetisk og senere russisk etterretning har brukt flere tiår på å bearbeide forholdet til USAs president Donald Trump, er påstanden i boken «Sammensvergelse. Hvordan Russland hjalp Donald Trump inn i Det hvite hus».

Forfatteren er den britiske journalisten Luke Harding, kjent som en av Putins fremste kritikere.

Han har gravd dypt i anklagene om en sammensvergelse mellom Donald Trumps valgkampapparat og Russland.

Spionasje og sex-tapas

Historien som fortelles er om internasjonal spionasje, off-shore banker, tvilsomme eiendomsoverdragelser, Miss Universe-konkurranser, sex-tapes, gangstere, hvitvasking av penger, forgiftede dissidenter, hacking av datamaskiner – og når sitt klimaks i det mest sjokkerende presidentvalget i amerikansk historie, ifølge forlaget Press.

– Nøkkelen til å forstå forholdet mellom Trump og Russland er å følge pengene, se hvem som gjorde forretninger med hverandre og se hva slags forbindelser som oppsto ut av disse. Og man må se de oppsiktsvekkende begivenhetene i 2016 i lys av hvordan Sovjetunionen og Russland har bedrevet spionasje, sier Harding selv i en pressemelding.

Boken lanseres samtidig i USA, England. Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Sverige, Finland og Norge.

Hemmelig rapport

Harding har vært Moska-korrespondent for avisen The Guardian. Han møtte den tidligere britiske agenten Christopher Steele i desember 2016, måneden etter at Trump ble valgt til president. Steele hadde utarbeidet en rapport om Trumps Russland-forbindelser på bestilling fra hans politiske motstandere.

Luke Harding med oppsiktsvekkende bok.

Rapporten var ikke kjent da Harding møtte ham.

Harding publiserte et utdrag fra bokem om Steele og rapporten han skrev, i The Guardian onsdag.

Forfatteren har også snakket med sentrale kilder og hatt en unik tilgang til menneskene nærmest makten, heter det i forlagets pressemelding.

– Ekstremt sjokkerende

Ny bok - i hyllene fredag.

– Den akkumulerte dokumentasjonen leder fram til en ny forståelse av hvordan det mest sjokkerende valgresultatet i amerikansk historie kunne finne sted, skriver forlaget.

– Det som kommer fram, er ekstremt sjokkerende. Det er enda mørkere og mer gjennomgripende enn det man kan forestille seg, sa forlagssjef Håkon Harket forlaget Press til NTB i forrige uke.

Historien går helt tilbake til Trumps forsøk på å etablere et Trump-Tower i Moskva før murens fall og fotfølger dramaet helt til nettet nå snører seg sammen rundt presidenten med de ferske tiltalene mot noen av Trumps nærmeste medarbeidere.

Alexander Litvinenko

For to år siden ga Harding ut boken «Dødelig dose», som skildrer den russiske politiske dissidenten Alexander Litvinenkos liv og død.

Høsten 2006 ble Litvinenko forgiftet med radioaktivt polonium. 22 dager senere sa hjertet stopp.

- Bevismaterialet peker utvetydig i retning av Vladimir Putin og hans spionsjef, sa Harding i et intervju med Nettavisen.

