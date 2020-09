- Kim Jong-un la f**n meg an på deg - du må ta en for laget!

President Donald Trump skal ha hylt av latter, da han hørte om den påståtte flørtingen.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump skal ha bedt sin daværende kommunikasjonssjef Sarah Sanders, om å ta en for laget da Kim Jong-un skal ha flørtet med henne. Opplysningene kommer frem i boken til Sarah Sanders, «Speaking For Myself», som blir gitt ut denne uken.

Uttalelsen fra president Trump kommer etter at Sarah Sanders fortalte president Trump at Nord-Koreas leder Kim Jong-un hadde blunket med øynene til henne under et møte i Singapore.

Video: Slik presentere Sanders sin nye bok:

Sanders: - Vi fikk øyekontakt

I boken skriver Sanders at hendelsen fant sted i forbindelse med et møte mellom Trump og Kim Jong-un, hvorpå Sanders hevder at den nordkoreanske lederen skal ha flørtet med henne.

- Vi fikk øyekontakt og Kim nikket til meg og så ut til å blunke til meg. Jeg ble helt satt ut. Jeg skyndte meg å se rett ned, og fortsatte å ta notater, skriver Sanders i boken, ifølge Daily Mail.

Sarah Sanders fortalte om den angivelige flørtingen men hun og Donald Trump satt i bilen The Beast på vei til flyplassen i Singapore. Foto: AP Photo/Wilfredo Lee

Etter møtet fortalte Sanders om hendelsen til president Trump og daværende stabssjef i Det hvite hus, John Kelly, de de tre var på vei til flyplassen i bilen.

Da skal president Trump ha uttalt:

- Kim Jong-un la an på deg! Det gjorde han! Han la faen meg an på deg! uttalte Trump, ifølge boken som The Guardian nå har fått tilgang til.

Etterpå skal Sanders ha sagt følgende til presidenten:

- Sir, vær så snill og stopp.

Trump skal ha hylt av latter

Både Trump og Kelly skal ha hylt av latter da Sanders fortalte om hendelsen mens de tre satt i presidentbilen «The Beast» på vei til flyplassen etter møtet med Kim Jong-un.

Etter å ha ledd godt, skal president Trump deretter ha sagt følgende til Sanders:

- Vel, da er det avgjort. Du skal reise til Nord-Korea og ta en for laget. Din ektemann og dine barn vil savne deg, men du vil bli en helt for landet ditt!

Donald Trump og Kim Jong-un har i dag et bra forhold, og de to har møttes tre ganger. Det gode forholdet til tross, Trump har ikke greid å overbevise Kim Jong-un om å gi opp atomvåpen. Sanders skriver i boken at det vil kreve «et mirakel».

