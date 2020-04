- Kim vil stikke fram det store, tjukke hodet sitt når han føler seg trygg

Ryktene vil ha det til at Kim Jong-un er dødssyk, men stadig flere mener det er en annen forklaring på at diktatoren har forduftet fra offentligheten.

I halvannen uke har ryktene om Kim Jong-uns kritiske helsesituasjon florert i verdenspressen. Ryktene vil ha det til at diktatoren ble hjerteoperert 12. april, og at han nå er kritisk syk.

Andre rykter tilsier at han er død eller døende. En ny teori er at Kim rett og slett gjemmer seg i en villa på landets østkyst, i frykt for å bli smittet av koronaviruset.

Kim har ikke vist seg offentlig på flere uker. Ryktene om Kims helsetilstand begynte for alvor å svirre da han uteble fra den offisielle markeringen av fødselsdagen til Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung den 15. april.

- Vil stikke fram det store, tjukke hodet sitt

Leder og grunnlegger av Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen Mendoza, har et omfattende nettverk av menneskerettighetsaktivister over hele verden. Oslo Freedom Forum er en stor konferanse om menneskerettigheter som avholdes i Oslo hver vår. Vårens konferanse ble avlyst grunnet koronapandemien.

Halvorssen, som er en norsk-venezuelansk menneskerettsaktivist, har snakket med flere nordkoreanske kilder som underbygger påstanden om at Kim faktisk er frisk, og at han glimrer med sitt offentlige fravær grunnet korona-frykt.

- Ryktene er spekulative og er basert på resonnering, men har ingen rot i virkeligheten, sier Halvorssen til Nettavisen.

- Han er i live. Han vil stikke fram det store, tjukke hodet sitt straks han tror han er trygg fra covid-19, sier Halvorssen, som har for vane å snakke uten filter.

- Behandler hans næreste for covid-19

Ryktene om helsetilstanden ble ytterligere forsterket da det nylig ble kjent at Kina har sendt et medisinsk team til Nord-Korea.

- Man har nå en situasjon hvor Kim Jong-un ikke er å se noen sted. Så folk antar det verste. Så har du et medisinsk team som sendes fra Kina til Nord-Korea, og umiddelbart tror man at de er der for å behandle Kim Jong-un, sier Halvorssen.

- Men realiteten er at covid-19 har spredd seg som en skogbrann i Nord-Korea. Og det har rammet hans næreste sirkel. Han er definitivt redd for covid-19, og befinner seg i karantene. Det medisinske teamet fra Kina er der for å behandle hans næreste for covid-19. De er ikke der for å operere på ham, sier Halvorssen.

Thor Halvorssen har blitt beskrevet av The New York Times som «a champion of the underdog and the powerless». Her er han avbildet under Oslo Freedom Forum i 2016.



Halvorssen har blant annet fått førstehåndsinformasjon fra en høytstående nordkoreansk avhopper, som tidligere har hatt en tung ambassadørpost for regimet.

- Du har et nordkoreansk avhoppermiljø og japanere som krysser fingrene for at Kim er død eller døende. Samtidig har du høytstående avhoppere som sier at det ikke er noe sannhet i disse ryktene. Jeg har snakket med en av dem, og han sier at disse ryktene er absolutt ikke sanne, sier han.

- Dette er ikke annet enn ambisiøse håp. Det er så mange som ønsker dette så sterkt at det nesten blir en religiøs tro. Et lite rykte på Facebook eller på kinesiske Weibo (mikroblogg red.anm.) er nok til at det sprer seg. De vil at dette skal skje. Jeg har sett dette i utallige land, at folk prosjekterer det de ønsker vil skje. Men det gjør det ikke nødvendigvis sant.

Flere tror han gjemmer seg

Halvorssen er ikke alene om å fremme påstanden om at Kim holder seg i skjul for å unngå koronasmitte. Amerikanske og sørkoreanske offentlige kilder har også opplyst til Reuters at de tror Kim har reist til østkysten for å søke dekning fra koronaviruset.

Jiro Ishimaru er redaktør for nettstedet Asia Press. Nettstedet har et nettverk med borgerjournalister på innsiden av Nord-Korea. Han tror også at Kim har søkt dekning for koronautbruddet.

- En teori er at enten han eller at folk rundt ham har viruset, og at han har søkt dekning, sier Jiro Ishimaru i et intervju med The Guardian.

Bildene av det parkerte toget på Kim-familiens private stasjon i kystbyen Wonsan er offentliggjort av nettstedet 38 North. Foto: (AP)

Livstegn på satellittbilder

Statsstyrte medier i Nord-Korea har publisert noen få angivelige uttalelser fra Kim Jong-un for å dempe ryktene om hans forverrede helsetilstand, men det er så langt ikke publisert noen ferske bilder av den unge diktatoren.

- Han var heller ikke å se under markering av fødselsdagen av Kim Il-sung. Selvfølgelig ikke. Han ville ikke få covid-19, sier Halvorssen.

Moon Chung-in, som er rådgiveren til Sør-Koreas president, uttalte til amerikanske medier på søndag at Kim Jong-un var i live og i god behold.

Engelskspråklige koreanske aviser skriver at Kim befinner seg i en villa i Wonsan øst i landet. Satellittbilder som er publisert av nettstedet 38 North, viser at det er aktivitet i området som tilsier at Kim befinner seg i Wonsan.

Kims luksustog

Deriblant er det bilder av Kim-familiens tog som er parkert på stedet. Det luksuriøse toget brukes flittig av Kim når han reiser innenlands, og når han en sjelden gang reiser til Kina eller andre steder utenfor Nord-Koreas landegrenser.

Toget ble også mye brukt av den avdøde forgjengeren og faren Kim Jong-il.

Halvorssen påpeker også at det er en stor risiko for nordkoreanere å avsløre nyheter om helsetilstanden til landets leder.

- Helsetilstanden til den øverste leder er ansett å være en statshemmelighet i Nord-Korea. Og brudd på dette vil bli møtt med umiddelbar dødsstraff, og familien din vil ende opp i konsentrasjonsleirer. Det er ikke noe å tulle med.

- Blir neppe noe særlig gammel

Ryktene om Kims kritiske helsesituasjon er også ispedd informasjon fra det man vet om diktatorens allmenne helsetilstand. Det er en kjent sak at 36-åringen fører en usunn livstil, og at han angivelig lider av diabetes og hjerteproblemer.

- Folk sier han er død eller døende. Sannheten er at han antakelig ikke vil være i live om fem år. Han kommer aldri til å nå midten av 40-årene. Men han er ikke død ennå. Hans helsetilstand er elendig. Han er svært overvektig, han røyker og drikker altfor mye og trener ingenting. Han har også en rekke helseproblemer. Så når folk sier han er død eller døende, så stemmer ikke det. Men det er veldig sannsynlig at det vil skje innen fem år, sier Halvorssen.

- Er det noen stor hendelse med helsen hans nå? Nei. Det eneste som skjer, er at han er redd for covid-19, sier Halvorssen.

- Har hatt flere dødsfall

Nord-Korea hevder de ikke har ett eneste tilfelle av kronasmitte. Det til tross for at landet deler en grense med Kina hvor koronautbruddet startet.

- Tvert imot. De har veldig mye av det. De later selvfølgelig som at de ikke har det, men de er absolutt overveldet av det. Det har spredd seg raskt til Pyongyang. Derfor er landets leder i karantene, sier Halvorssen.

Til tross for at Nord-Korea avviser selv at de har koronatilfeller, har Radio Free Asia meldt om at landet har hatt flere koronarelaterte dødsfall. 38 North skriver at det er underlig «hvordan et land som har såpass tette handelsforbindelser med Kina, hvor viruset har sin opprinnelse fra, forblir immun mot en sånn pandemi».

Halvorssen mener at ryktespredningen om Kims helsesituasjon er grunn til å være skeptisk til nyheter om Nord-Korea og Kim Jong-un.

- Alle disse ryktene har vist at man ikke kan stole på media. CNN melder dette som en realitet, og alle andre medier henger seg på. Denne mannen er dessverre i live, sier han.

- Det man også må huske på, er at president Trump var raskt ute med å si at han ikke trodde dette var sant. Og hva betyr det? Trump er veldig løsmunnet og liker å skryte av at han kan alt og vet alt. Hvis Trump hadde visst at ryktene om helsesituasjonen til Kim var sanne, så ville han ha sagt det umiddelbart.