President Donald Trump fortsetter å hamre løs på Kina.

I en Twitter-melding mandag går presidenten på nytt til angrep på Kina og gir landet skylden for å ha forårsaket koronapandemien.

- Kina har forårsaket store skader på USA og resten av verden! skriver presidenten.

Angrepet kommer samtidig med at USA for første gang på seks år har to marinefartøy på tokt i Sør-Kina-havet. De to amerikanske marinefartøy har avholdt øvelser farvannet etter at Pentagon uttrykte bekymring over en kinesisk militærøvelse rundt en omstridt øygruppe.

De to marinefartøyene USS Nimitz og USS Ronald Reagan avholdt i helgen øvelser for å støtte opp om at området skal være «fritt og åpent», ifølge en talsperson for det amerikanske forsvaret. Øvelsen ble avsluttet søndag, og ifølge CNN er det første gang siden 2014 at USA har hatt to marinefartøy i området samtidig. Første gangen var i 2001.

Se bilder av USS Nimitz og USS Ronald Reagan her:

Fjerde dag på rad med rekordmange smittede

Trumps Twitter-angrep på Kina kommer samtidig med at det totale antallet koronasmittede i USA er vokst til 2.876.143.

Hele 39.379 nye tilfeller ble registrert søndag. Totalt er 129.891 mennesker nå døde av viruset i USA.

Søndag var fjerde dag på rad med rekordhøye antall smittede, inkludert en topp på 57.683 fredag. Det noe lavere antallet søndag kan skyldes etterslep i rapporteringen på grunn av 4. juli-helgen.

Den store økningen i antall smittede ser derimot ikke ut til å skremme presidenten.

- Nye tilfeller av Kina-viruset er på vei opp (på grunn av massiv testing), dødsfallene er på vei ned, «det går jevnt nedover». Fake News Media bør skrive om dette også, og at de nye jobbtallene setter nye rekorder! skrev Trump på Twitter på søndag.

Til tross for de høye smittetallene i helgen, startet det med oppgang på Wall Street mandag. Dow Jones startet opp over 400 poeng..

Smitten øker raskt i 40 delstater

Smitten har de siste ukene vært i rask økning i 40 delstater etter at mange delstater, de fleste republikanskstyrte, gjenåpnet for tidlig. Nå er de i ferd med å stramme kraftig til igjen for å bremse pandemien.

USA er hardest rammet i verden av koronaviruset, både i antall og i døde. I antall smittede per innbygger ligger landet på sjette plass. Der ligger Belgia først.

Skal holde nytt massemøte på lørdag

Nå er det også klart at president Donald Trump skal holde et nytt massemøte førstkommende lørdag, denne gangen i New Hampshire.

Det neste valgkampmøtet finner sted i Portsmouth i New Hampshire 11. juli, til tross for at det forrige massemøtet i Tulsa i Oklahoma var en fiasko med langt færre tilhørere enn ventet på grunn av koronapandemien.

I kunngjøringen om møtet heter det at alle som kommer, vil bli tilbudt munnbind som de oppfordres til å bruke.

I Tulsa var bare en tredel av setene opptatt i den store hallen, trass i at Trump på forhånd skrøt av at en million billetter var reservert, og et planlagt utendørsmøte ble avlyst på grunn av det labre frammøtet.

Fire måneder før presidentvalget i november har Trump, som blir sterkt kritisert for håndteringen av koronapandemien og Black Lives Matter-protestene, ligget langt bak utfordreren Joe Biden.

Ekspertene advarer mot å stole for mye på meningsmålingene, men de sier også at Bidens ledelse er betydelig større enn Hillary Clintons på samme tidspunkt i 2016.

Målingene viser også at Trump taper terreng blant hvite kvinner i forstedene og eldre velgere, som var blant dem som sikret ham valget i 2016.

