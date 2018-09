- Økosystemet vil endre seg dramatisk

Forskere har sammenlignet endringene siden sist istid med den globale oppvarmingen som nå kommer.

- Ta ponderosa furuskog (bildet til venstre fra ponderosa furuskog i Colorado) og lag det om til oak scrub (som er vanlig vegetasjon i Sør-California, bildet til høyre). Vi starter der, sier forsker Stephen Jackson ved U.S. Geological Survey.

Han er én av 42 forskere som har navnet sitt på studien «Past and future global transformation of terrestrial ecosystems under climate change» som er publisert i journalen Science. Studien er betalt av russiske og amerikanske forskningsinstitusjoner.

Forskere har undersøkt endringene i vegetasjonen på 594 ulike steder i verden fra sist istid til i førindustriell tid, ved å studere pollen funnet i jordlagene.

I dag er jorda fire til sju grader varmere enn for cirka 14.000 år siden. Forskerne skriver at det er like mye som kloden kan bli oppvarmet de neste 100 - 150 årene hvis ikke Co2-utslippene reduseres. I så fall er det en svært høy sannsynlighet for at hele den bevokste delen av kloden vil få store forandringer i vegetasjonen.

- Vi fant at økosystemer over hele kloden opplevde store forandringer, sier Connor Nolan som har deltatt i studien.

- Vi brukte resultatene fra fortiden for å se på risikoen for fremtidige endringer i økosystem. Vi fant at desto mer temperaturen stiger, desto større er sjansen for endring, skriver Eurekalert.

Forskjellen denne gangen, er at endringer som skjedde over mer enn 10.000 år siden sist istid, nå vil skje iløpet av noen hundre år. Det vil legge et ekstra press på økosystemene.

De ser for seg at forandringer kan komme fort. Ved større skogbranner kan gammel vegetasjon bli byttet ut med en nu fauna.

Forskerne sier at endringene ikke bare er hypotetiske, men at man allerede ser slike endringer vest og sørvest i Amerika.

- Vi snakker om globale forandringer i landskapet som skjer overalt og dramatisk. Vi har allerede begynt å se det i USA og andre steder på kloden, sier Jonathan Overpeck som også har deltatt på studien, til Science Daily.

