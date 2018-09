- Kristin Skogen Lund går av som NHO-sjef

Skogen Lund blir ny konsernsjef i Schibsted.

NHO bekrefter overfor Nettavisen at Skogen Lund går av som toppsjef.

- Det stemmer. Hun blir konsernsjef i Schibsted. Planen er at hun tiltrer 1. desember, sier kommunikasjonsdirektør i NHO, Peter Markovski, til Nettavisen.

Skogen Lund: - Vemodig

Skogen Lund, som har permisjon i høst, sier det blir vemodig å slutte.

- Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år, men jeg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – et spennende selskap som jeg kjenner godt etter mange år i ulike stillinger der fra 1998 til 2010, sier Skogen Lund i en pressemelding.

- Jeg vil takke alle samarbeidspartnere fra bedrifter, fagforeninger, politikk og samfunnsliv og, ikke minst, alle ansatte i NHO for godt samarbeid i disse årene, legger hun til.

Takker for hennes store innsats

President i NHO, Arvid Moss, gratulerer Skogen Lund med ny jobb, og legger til at organisasjonen aldri har stått sterkere enn i dag.

- Jeg vil gratulere Kristin så mye med ny jobb og takke henne for den store innsatsen hun har lagt ned som sjef i NHO. Kristin har gjort NHO og næringslivet synlig på nye arenaer, noe som gjør at NHO i dag er en bredere samfunnsaktør. NHO har aldri stått sterkere enn i dag, og vi kan se tilbake på vellykkede tariffoppgjør, viktige politiske gjennomslag og medlemsvekst. Hun har også bidratt sterkt til at NHO-fellesskapet står mer samlet enn noen gang, sier Moss i en kommentar.

Allsidig bakgrunn

Skogen Lund tiltrådte i toppjobben i NHO i november 2012, fra stillingen som konserndirektør i Telenor. Skogen Lund var også NHOs president fra 2010 og frem til beslutningen om å tiltre som administrerende direktør.

Hun har også vært administrerende direktør i Aftenposten, konsernsjef i Scanpix Scandinavia og administrerende direktør og redaktør i nettportalen Scandinavia Online.

