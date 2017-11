- Kvalifiserte lærere bør ha skytevåpen på skolen

Hendelsen i Texas er et førsteklasses eksempel på hvordan en væpnet, lovlydig borger kan avverge eller begrense en massakre, mener Republicans Abroad Norway.

26 mennesker ble drept og 20 skadd da en mann åpnet ild mot kirkegjengere i en baptistkirke i Texas søndag formiddag. Den 26 år gamle ekssoldaten Devin Patrick Kelley pekes ut som gjerningspersonen. 26-åringen var tidligere voldsdømt, og ifølge amerikanske medier ble han avskjediget fra flyvåpenet for å ha mishandlet kona og barna i 2014.

Kelley var iført svarte klær og skuddsikker vest da han gikk til angrep og åpnet ild mot kirkegjengerne i landsbyen Sutherland Springs. Han var utstyrt med et skytevåpen av type Ruger AR-556, som er en sivil versjon av standardvåpenet i forsvaret.

Reddet trolig menneskeliv

En bekymret nabo handlet raskt da han hørte de fatale skuddene som ble avfyrt i baptistkirken. Johnnie Langendorff løp ut med sin egen rifle og åpnet ild mot skytteren. Deretter tok han opp jakten på gjerningspersonen i bil. Lokale myndigheter har uttalt at Langendorff trolig reddet utallige menneskeliv ved å handle slik han gjorde, skriver New York Post.

Pressetalsmann hos Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, er tilhenger av USAs liberale våpenlover og amerikanernes rett til å forsvare seg selv med skytevåpen, noe som er nedfelt i det andre grunnlovstillegget.

Rasmussen mener hendelsen i Sutherland Springs i Texas er et godt eksempel på hvordan en væpnet, lovlydig borger kan avverge eller begrense omfanget av en skytemassakre.

- Det er ingen tvil om at han reddet liv. Idet han åpnet ild mot skytteren, slapp skytteren våpenet og løp inn i bilen og kjørte sin vei. Hvis naboen ikke hadde kommet til unnsetning, ville skytteren ha fortsatt å skyte. Dette er et førsteklasses eksempel på at lovlydige borgere ikke skal fratas retten til å forsvare seg selv, sier Rasmussen til Nettavisen.

- Lærere bør kunne ha skytevåpen

- Tror du væpnede lærere i klasserommet kan avverge skolemassakre?

- Jeg mener ikke at lærere skal pålegges å bære skytevåpen. Men hvis en lærer er kvalifisert og har tillatelse som sivilist til å bære et skjult skytevåpen, er det ingen grunn til å stoppe dem fra å gjøre det på skolen. Når man erklærer et område som en skole som en våpenfri sone, så forteller man alle de mentalt syke menneskene som ønsker å utføre en massakre, at skoler er et perfekt sted hvor man møter lite motstand, svarer Rasmussen.

- Det å si at våpenfrie soner vil redusere antall forbrytelser med skytevåpen, er en tåpelig forestilling. I denne hendelsen i Texas hadde de i det minste en sjanse til å kjempe med skytevåpen mot gjerningspersonen, legger han til.

Den amerikanske republikaneren Austin Rasmussen er styreleder for Republicans Abroad Norway. Han har utdannelse innen statsvitenskap og har tidligere tjenestegjort i USAs forsvar, hvor han jobbet med militæretterretning i syv år.

- Lovene eksisterer allerede

Det er bare fem uker siden Stephen Paddock (64), som var utstyrt med et enormt våpenarsenal, drepte 58 mennesker på en utendørskonsert i Las Vegas. Hendelsen i Texas har igjen blusset opp våpendebatten i USA.

President Donald Trump, som er på rundtur i Asia, har sagt i en kort uttalelse at massakren i Texas skyldes et mental helse-problem og ikke USAs liberale våpenlovgivning.

- Når det gjelder innføring av nye våpenlover, så var skytteren avskjediget i unåde fra forsvaret, noe som diskvalifiserer ham fra å kjøpe skytevåpen på lovlig vis. Så de våpenlovene som mange etterspør, eksisterer allerede, sier Rasmussen.

- Jeg mener det er viktig å understreke at i kjølvannet av disse tragediene, er det alltid noen som ønsker å slå ned på våpenlovene på en følelsesladd og naiv måte, istedenfor å være rasjonell. Noen som vil gjennomføre en masseskyting, har åpenbart et mentalt problem og vil uansett ikke forholde seg til lover, sier han.

- Ulovlig å selge ham våpen

Ifølge NTB skal Kelley ha kjøpt skytevåpenet i fjor. Men Rasmussen sier at ingen våpenbutikker har tillatelse, i henhold til loven, til å selge skytevåpen til noen som er avskjediget i unåde av forsvaret (dishonorable discharge).

- Hvis det er sant at en våpenbutikk solgte ham skytevåpen, har de sannsynligvis gjort det ulovlig. Ettersom dette er en pågående etterforskning, tar jeg forbehold fram til alle bevis og fakta ligger på bordet, sier han.

- Biljakt i 150 km/t

Langendorff, som hylles som en lokal helt, hoppet inn i en bil sammen med den lokale innbyggeren Stephen Willeford, og tok opp jakten på Kelley. Langendorff og Willeford skal ha hatt en fart på 150 kilometer i timen under biljakten.

Kelley krasjet og ble funnet død i bilen av politiet, men det er uklart om de dødelige skuddene er selvpåførte eller om han ble skutt av Langendorff eller Willeford.

Ifølge ubekreftede meldinger skal det ha vært Willeford som skjøt og drepte Kelley. Willeford beskrives som svært habil skytter, ifølge The Sun.

Motivet bak massakren er fortsatt et mysterium for politiet.

Fakta: Fakta om skytevåpen i USA

* Nærmere 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016. Over 3.700 barn ble drept eller såret, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. * På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen. * Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12.547 i 2014 til 14.959 i fjor. Dette er en økning på drøyt 19 prosent på bare to år. * Hittil i år er 11.685 skutt og drept i USA, viser tall fra Gun Violence Archive. * Det ble registrerte 384 masseskytinger i 2016, det vil si hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag. * Hittil i år er det registrert 273 masseskytinger. * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger. * I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbygger, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden. * Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem, ifølge vox.com. (NTB)

