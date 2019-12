- Kvinne hadde sex med gutt (14) hun traff på Snapchat

Gutten den 36 år gamle kvinnen skal ha hatt sex med, gikk på samme skole som kvinnens datter.

NEW YORK (Nettavisen): En 36 år gammel kvinne er siktet for blant annet voldtekt, etter at hun skal ha sendt flere Snapchat-meldinger til en 14 år gammel gutt på et lite tettsted i Oregon, og deretter ha truffet ham for å ha sex.

Kvinnen ble arrestert fredag forrige uke, etter at politiet fikk opplysninger om hendelsen som fant sted 4. desember i år.

Gikk på skole med datteren

Gutten hun hadde sex med gikk på samme skole som datteren, melder en lokal TV-kanal.

Den 36 år gamle kvinnen er blant annet siktet for både å ha lokket et mindreårig barn, seksuelt misbruk og voldtekt.

Den 36 år gamle kvinnen har i avhør innrømmet at hun «sextet» med gutten, men at hun trodde han var enten 17 eller 8 år gammel. Hun har også innrømmet å ha sendt bildene til ham, men hevder gutten ba om å få dem tilsendt. Foto: Politiet i Oregon

Både den 14 år gamle gutten og 36-åringen har fortalt til politiet at kvinnen la gutten til som venn på Snapchat og at de deretter begynte å chatte med hverandre.

Etter å ha sendt gutten seksuelle bilder, hevder gutten at hun lurte ham til å møte henne ved hennes bil. Etter en kort kjøretur, skal de deretter ha hatt sex i baksetet.

Ifølge politirapporten skal hun kort tid senere ha kontaktet ham igjen for å møtes, noe han skal ha følt var ubehagelig.

Nekter for sex

Guttens mor fant til slutt ut om hendelsen via en annen forelder. Gutten skal også ha vist politiet flere av meldingene, men sier han har slettet de seksuelle bildene han ble tilsendt.

Den 36 år gamle kvinnen har i avhør innrømmet at hun «sextet» med gutten, men at hun trodde han var enten 17 eller 18 år gammel. Hun har også innrømmet å ha sendt bildene til ham, men hevder gutten ba om å få dem tilsendt.

Kvinnen nekter derimot for å ha hatt sex med ham, men innrømmer at hun kjørte med ham i bilen. Den 36 år gamle kvinnen hevder 14-åringen fikk sitte på da de skulle besøke hans datter, men i avhør har datteren forklart at gutten aldri har vært hjemme hos dem.

Voldtekter og seksuelt misbruk av barn som blir lokket inn via Snapchat, omtales jevnlig i USA. Nylig skrev New York Times en omfattende sak om hvordan barn blir lokket inn i seksuelt misbruk og voldtekt. Les saken: «Videospill og online chat er jaktmarker for seksuelle rovdyr»her.

Flere Snapchat-saker i Norge

For noen uker siden ble en 20 år gammel mann dømt til sju års fengsel i Vest-Telemark tingrett for seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Mannen ble ifølge Telemarksavisa også dømt til å betale to jenter 200.000 kroner hver i oppreisningserstatning og en tredje jente 5.000 kroner.

Ifølge avisen hadde han kontakt med de fornærmede jentene på Snapchat før overgrepene ble begått.

En uke tidligere ble en 42 år gammel mann fra Trøndelag dømt til 15 års forvaring i en stor overgrepssak, der han sto tiltalt for overgrep mot over 40 jenter. Mannen hadde produsert overgrepsmateriale ved å lure unge jenter til å kle av seg foran et kamera, eller sende video og bilder via Snapchat eller andre sosiale medier

