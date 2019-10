- Libanons statsminister ga 139 millioner kroner til en bikinimodell

Statsministeren i Libanon, Saad Hariri (49), er gjenstand for en pikant avsløring - og han slår knallhardt tilbake.

NEW YORK (Nettavisen): Avisen New York Times har fått tak i rettsdokumenter som de hevder beviser at statsministeren i Libanon ga mer enn 15 millioner dollar, over 136 millioner norske kroner, til en sørafrikansk bikini modell som han møtte på en luksusresort på Seychellene.

Ifølge rettspapirene innledet de to et romantisk forhold i 2013. Modellen, Candice van der Merwe, var på det tidspunktet 20 år gammel, mens han var 43 år.

- Jeg elsker deg min Saad :-), skriver modellen i en mail som har blitt kjent i forbindelse med saken.

Skal ikke ha brutt noen lover

Pengeoverføringene fra Saad Hariri til Candice van der Merwe fant ifølge avisen sted i 2013, på et tidspunkt da Hariri ikke var statsminister. Hariri var statsminister i Libanon fra november 2009 til juni 2011, og ble på nytt statsminister i landet i desember 2016.

Avisen skriver at overføringen, som var på 15,299,965 dollar, heller ikke skal være brudd på noen lover, verken Libanon eller Sør Afrika.

Men avsløringen er likevel ubehagelig for ministeren, og rettsdokumentene New York Times har fått tak i, gir også et unikt innblikk i modellens liv på den tiden.

Avisen New York Times har fått tak i rettsdokumenter som viser at statsministeren i Libanon ga mer enn 16 millioner dollar, nærmere 143 millioner norske kroner, til en Sør Afrikansk bikini modell som han møtte på en luksusresort på Seychellene. Foto: Bertrand GUAY / AFP/FHM

Gift trebarnsfar

Statsminister Hariri, som i dag er en gift trebarnsfar, er den sunnimuslimske toppolitikeren i Libanon akkurat nå, og en sterk alliert av USA.

I henhold til Libanons maktfordelingsprinsipp skal nasjonalforsamlingen deles likt mellom kristne og muslimer, presidenten skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og nasjonalforsamlingslederen sjiamuslim.

Hariri, som i tillegg til å være statsminister også er forretningsmann og milliardær, er ifølge avisen på jevnlige besøk til både Paris, Washington og Riyad.

49-åringen er pro-vestlig, men leder samtidig en regjering som inkluderer Hizbollah, en militant gruppe med politisk støtte fra Iran.

I dag er Saad Hariri god for rundt 1,5 milliarder dollar, eller rundt 13,5 milliarder norske kroner. Her er Saad Hariri sammen med den franske presidenten Emmanuel Macron i forbindelser med samtaler de hadde i Paris i slutten av september i år. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Selskaper sliter økonomisk

Avsløringen til New York Times kommer i en tid hvor statsministeren private selskaper sliter, og flere av selskapenes ansatte har måttet gå ned i lønn.

I tillegg ble familiens byggevirksomhet avviklet i 2017, og mediene han eier har det siste slitt med å betale ut lønn, skriver avisen.

Senest for noen uker siden måtte han legge ned en TV-kanal som faren etablerte i 1993, og i januar måtte han legge ned en avis, skriver arabianbusiness.com.

Hariri, som i tillegg til å være statsminister også er en forretningsmann og milliardær, er ifølge NY Times på jevnlige besøk til både Paris, Washington og Riyad. Her er Saad Hariri og Bill Clinton under en minnemarkering for tidligere president Jacques Chirac i Paris på mandag denne uken. Foto: Francois Mori / POOL / AFP

Skjedde mellom statsministerperiodene

Ifølge Forbes var Hariri god for rundt 1,9 milliarder dollar da overføringen skjedde i 2013, det vil si rundt 17 milliarder kroner.

Mesteparten av disse pengene stammet fra arven han fikk etter at faren ble drept i Beirut i 2005.

I dag er Hariri god for rundt 1,5 milliarder dollar, eller rundt 13,5 milliarder norske kroner.

Har stilt opp for FHM

For 20 år gamle van der Merwe sto det derimot dårligere til i 2013. New York Times skriver at hun før overføringen fant sted aldri hadde hatt mer enn 5400 dollar i årsinntekt.

I et intervju med modellen, som blant annet har stilt opp for FHM, heter det at hennes interesser på denne tiden var å høre på Jack Johnson, Celine Dion, stå på vannski og fly helikopter med faren, skriver avisen.

Candice van der Merwe har blant annet stilt opp for FHM. Foto: FHM/YouTube

Det var skattemyndighetene i Sør Afrika som først oppdaget den enorme pengeoverføringen. Da de oppdaget overføringen, mente de den var skatteberettiget, noe modellen nektet for, fordi hun mente det var en gave.

«En lekeplass for de superrike»

I rettsdokumenter gjengitt i New York times forteller bikinimodellen at hun ble rekruttert som 19 åring til å dra til den eksklusive resorten The Plantation Club på Seychellene, en klubb og et sted som da ble frekventert av noen av verdens rikeste personer.

Selskapet hun jobbet for, Ice Models, skal ifølge henne ha sendt flere av selskapets modeller ned til denne klubben.

I dokumentene kaller hun klubben for «en lekeplass for de superrike», og forteller at modeller ble flydd inn fra hele verden for å «tilføre glamour og eksklusivitet» til stedet.

Slik ser området som en gang drev The Plantation Club ut i dag. Resorten drives nå av Kepinsky Hotels. Foto: Kepinsky Hotels

Candice van der Merwe opplyser også at alle modellene ble fratatt passet når de landet på Seychellene, og at de også hadde forbud mot å ta bilder.

Fra dokumentene fremkommer det også at hun tilbrakte to dager på stedet i 2012, men at hun returnerte dit to ganger til senere.

- Fikk ny Audi R8 Spyder og Land Rover Evoque

På en tur til stedet i mars 2013 fortalte den da 20 år gammel modellen til vennene sine at hennes favorittbil var en Audi R8. Da hun senere returnerte til Sør Afrika, og hennes bil og mobiltelefon ble ødelagt i en ulykke, ble hun plutselig kontaktet av en bilselger som kom og leverte en splitter ny Audi R8 Spyder til henne.

Bilen var da allerede betalt og registrert i hennes navn. I tillegg fikk hun ifølge New York Times to nye mobiltelefoner og en Land Rover Evoque.

Da skattemyndighetene begynte å grave i verdien på disse kjøretøyene, og hvor de 15 millioner dollarene som ble overført kom fra, ble de av advokatene til modellen fortalt at de stammet fra «en kjæreste, og at de to for tiden er sammen på Seychellene».

Dette er foto av en Audi R8, 2012 modell. Foto: Promobilde

Krever 590 millioner kroner

Avisen skriver at Candice van der Merwe inngikk et forlik med skattemyndighetene Sør Afrika i 2016, men at hun likevel anket dette i 2018. En dommer avviste anken i september, og derfor har hun nå gått til søksmål mot myndighetene.

Hun krever nå 65 millioner dollar, over 590 millioner norske kroner, for skade som en følge av skattemyndighetenes sak mot henne. Ifølge modellene måtte hun selge huset sitt som en følge av skattesaken mot henne.

Det er dette søksmålet som har gjort statsminister Saad Hariri rolle i saken offentlig kjent, skriver avisen.

Økonomisk krisetilstand i Libanon

Avsløringen fra New York Times kommer i en tid hvor landets økonomi er under sterkt press. Senest denne måneden informerte statsministere Hariri at de ville erklære en økonomisk krisetilstand og gjennomføre kraftige innstrammingstiltak i økonomien.

Dette bildet er tatt i hovedstaden Beirut i Libanon lørdag 29 september. Der deltok mange i en demonstrasjon mot myndighetene i landet. De protesterte mot den økonomiske krisen som rammer landet. Krisen har forverret seg de siste to ukene, med et fall i den lokale valutaen for første gang på mer enn to tiår. Foto: AP Photo/Bilal Hussein

I sommer var det også massive demonstrasjoner i Libanon på grunn av budsjettkuttene. I juni i år sperret tidligere ansatte i Libanons forsvar, sikkerhets- og etterretningstjenester hovedveiene inn til Beirut i protest mot de nye forslagene om pensjonskutt.

I Libanon er hver sjette person i landet flyktning, og landet sliter med en enorm utenlandsgjeld, tilsvarende rundt 150 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Etter uker med omfattende protester og demonstrasjoner vedtok regjeringen i mai et sparebudsjett, som i juni ble lagt fram for de folkevalgte for endelig godkjenning, noe som førte til massive protester.

Hariri: - Prøver å undergrave stabiliteten i landet

Ifølge Naharnet, en av Libanons første nettaviser, slår statsminister Hariri kraftig tilbake mot påstandene som kommer frem i New York Times.

SLÅR TILBAKE: - Uansett hvor mange kampanjer de iverksetter mot meg og uansett hva de sier, gjør eller skriver, så vil jeg fortsette å arbeide - og jeg vil ikke stoppe, uttalte statsminister Saad Hariri tirsdag i forbindelse med et møte på statsministerens hovedkvarter, Grand Serail. Foto: Bertrand GUAY / AFP

- Uansett hvor mange kampanjer de iverksetter mot meg og uansett hva de sier, gjør eller skriver, så vil jeg fortsette å arbeide - og jeg vil ikke stoppe, uttalte statsministeren tirsdag, i forbindelse med et møte på statsministerens hovedkvarter, Grand Serail.

- Jeg vil gjennomføre reformene som er nødvendige for å dra landet ut av krisen vi nå gjennomgår, sier statsministeren og legger til at «det er helt klart at noen prøver å undergrave stabiliteten i landet».