- Livet er kort, og raskt kan det ende

Etter helgens grusomme handling som heldigvis ikke gikk som planlagt begynner man å reflektere over hvor kort livet er - og hvor raskt det kan ende.

Av Imran Khan

Og ende skal det uansett, men man håper selvsagt på at overgangen kan skje på en vakker måte. Derfor er det viktig å gjøre det beste med det man har - så lenge man er her.

Det er ingen tvil om at vi lever i en vakker verden, og i et vakkert land omgitt av vakre personer. Men samtidig kan vi ikke stikke under stol at det er mennesker blant oss med mindre gode hensikter. Med syke hensikter der ondskapen har tatt fullstendig overhånd både på sinn og sjel, og da er det som regel ingen vei tilbake for disse uheldige sjelene.

Det er mennesker på lik linje med oss. Men dessverre så har de havnet på feil spor som har ledet dem til en tankegang og ideologi som ikke er forenlig med vårt samfunn. Og som fremmer verdier som er utenfor all normal tankegang. Deres mål er å spre hatefull propaganda, løgner, frykt, splittelse, polarisering og skape avstand.

Vi bor heldigvis i et vakkert land omgitt av et mangfold med generøse, forståelsesfulle, aksepterende og tilgivende mennesker som ikke lar seg skremme av slik propaganda.

For hvert forsøk fra slike mennesker kommer bare samfunnet vi lever i, og menneskene rundt oss, enda nærmere hverandre - og vi overøser hverandre med enda mer kjærlighet og enda mer forståelse for hverandres situasjon.

Vi ser dette gang etter gang at alle forsøk på å splitte oss, og skape avstand, knytter oss enda sterkere sammen slik at vi står støtt og skulder ved skulder når slike tornadoer kommer innover oss. For det vil dessverre komme slike situasjoner i ny og ne.

Vi ser etter hendelsen på lørdag at folk stiller opp i hopetall med risiko for eget liv og helse. Kun for å bidra til å at andre kan oppfylle sine religiøse plikter. Dette viser hvor stort hjerterom det finnes hos folk rundt oss, og hvor langt de er villige til å gå for å gi glede til andre.

Hadde det vært mulig skulle alle disse hatt medalje for sin innsats og fått rosen de fortjener på lik linje med den gamle, modige mannen som utførte en heltedåd på nivå med superhelter.

Vi bor i et fantastisk land med ubegrensede muligheter for å lykkes. Og det er alles ansvar at vi bidrar til å bevare vårt flotte samfunn slik vi kjenner det, og at vi alle bidrar på alle fronter. Det aller viktigste vi kan bidra med er å spre glede, smil, sannhet, kjærlighet, ærlighet og toleranse.

Samfunn som har slike kvaliteter kan aldri ødelegges av noen.

La oss derfor være takknemlige for alt vi har fått. For det er mer enn folk flest i verden.

Takknemlighet er en slik gave som styrker det man allerede har. La oss bruke vår tunge til å spre glede, kjærlighet og vakre ord som vil bidra til at vi alle får det mye bedre. Kjærlighet er det største budskapet fra skaperen selv, og han han elsker i gjengjeld de som sprer og viser kjærlighet til mennesker.

Jeg vil avslutte med noen ord som sto på en vegg. Forfatteren er ukjent, men det traff blink.

«Hjerte til salgs. Pris? Noen vakre ord».