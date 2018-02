- LO anbefaler samordnet oppgjør

For første gang på ti år.

Saken blir oppdatert.

LOs inntektspolitiske utvalg anbefaler at organisasjonen går for et samordnet oppgjør for første gang på ti år i årets lønnsforhandlinger, erfarer NTB.

Det er ventet at sekretariatet vil stille seg bak denne anbefalingen på mandagens møte i Folkets Hus.

Endelig beslutning blir fattet av representantskapet i LO tirsdag.

