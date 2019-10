- Mange tusen har tapt penger på å satse på Greta Thunberg

Greta Thunberg var bookmakernes soleklar fredspris-favoritt. - Mange har tapt penger, sier Unibet.

Fredag kunngjorde nobelkomitéleder Berit Reiss-Andersen at Nobels fredspris tildeles Etiopias statsminister Abiy Ahmed.

Mange ble nok overrasket, og kanskje skuffet, over at det ikke ble klimaaktivisten Greta Thunberg (16) som stakk av med den prestisjetunge prisen.

Thunberg var nemlig bookmakernes favoritt i ukene før kunngjøringen. Det nordiske bettingselskapet Unibet er blant en håndfull aktører er som tilbyr folk å gamble penger på hvem som får Nobels fredspris.

- Hun var en overlegen favoritt hos oss. I går hadde hun en odds på 1,5. Neste på listen hadde odds på 3,5. Det er veldig stor forskjell. Det er nesten alltid en kandidat som er mye i mediene, som havner på toppen av listen, sier PR-manager i Unibet, Steffen Løvholen, til Nettavisen.

Satset 28 kroner i snitt

Unibet, som er Europas største nettspillselskap, vil ikke opplyse hvor mye penger folk har satset på Thunberg, men bekrefter at det totalt sett er et stort beløp.

- Jeg kan ikke si noe om omsetningen, men jeg kan si at det er 16 ganger høyere omsetning på fredsprisen enn på litteraturprisen, sier Løvholen.

- På denne typen spill satser de små summer. Men det er mange mennesker som har tapt penger på å satse på Greta Thunberg, ettersom hun var favoritt. Og så er det andre som har vunnet siden de har satset på andre kandidater, sier han.

- Det er mange tusen mennesker på verdensbasis som har tapt penger på Thunberg, selv om det er snakk om små summer per person. Snittinnsatsen globalt ligger på 28 kroner for fredsprisen, sier Løvholen.

Thunberg tok verden med storm da hun talte verdens ledere rett imot under FNs klimamøte i New York forrige måned. Flere eksperter har også i forkant av kunngjøringen antydet en mulig fredspris til Thunberg, men da i så fall på deling med en miljøorganisasjon.

- Hvorfor fikk hun den ikke?

Nobelkomiteen svarte kort og konsist da de fikk spørsmål fra pressen om hvorfor Thunberg ikke fikk prisen.

- Greta Thunberg var bookmakernes overveldende favoritt. Hva vil du si til hennes støttespillere i dag? spurte en journalist fra Climate Home News rett etter kunngjøringen.

- Vel, på dagen vi annonserer prisen, kommenterer vi aldri hvem som ikke fikk prisen, hvem som kunne fått prisen eller hvem bookmakerne spekulerte på. Så jeg har ingen kommentar til det, svarte Reiss-Andersen.

- Altfor stor byrde å bære

Thunberg ville vært historiens yngste fredsprisvinner om hun hadde fått Nobels fredspris for 2019. Mange har ment at hun er for ung til å motta prisen, og at det ville vært en altfor stor byrde å bære for 16-åringen.

- Hvis jeg var én av foreldrene hennes, ville jeg håpet at hun ikke fikk den, uttalte SIPRI-direktør Dan Smith til Nettavisen noen dager før kunngjøringen.

- Fra et menneskelig perspektiv har hun hatt et enormt rampelys rettet mot seg og har måttet bære rundt på dette, noe hun gjør elegant og hederlig. Men fredsprisen ville gjort dette rampelyset enda mer konsentrert og kraftigere, og gjort det mer ukomfortabelt. Dette ville vært min holdning hvis jeg var én av foreldrene hennes, sa Smith.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris for sitt arbeid for å oppnå fred, med nabolandet Eritrea. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- En velfortjent pris

Prisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed har blitt tatt godt imot fra de aller fleste hold. PRIO-direktør Henrik Urdal og Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland er blant dem som mener det er en velfortjent pris.

- Dette er en pris som er viktig og som kan bidra til å bedre de interne konfliktene i Etiopia som har preget landet. Det arbeidet som Ahmed har startet der, er viktig og lovende. Han har satt i gang reformer med tanke på økt økonomisk samarbeid i regionen. Dette gir forhåpninger om at Etiopia skal spille en konstruktiv rolle i å skape økt økonomisk samarbeid og vekst, og mer stabilitet i hele Øst-Afrika, sier Urdal til Nettavisen.

- Dette er en meget velfortjent pris. Flyktninghjelpen er blant de ytterst få som er representert både i Eritrea og Etiopia, og vi har selv sett den dramatiske forbedringen i relasjoner mellom de to landene, sier Egeland til Nettavisen.