- Mange undervurderte Kavanaugh-effekten

- Jeg tror millioner av amerikanerne følte at saken gikk for langt, og det hadde nok en voldsom mobiliserende effekt for republikanerne i innspurten.

WASHINGTON (Nettavisen): Norges ambassadør i Wasington, Kare Aas, er ikke overrasket over valgresultatet.

- Trump og republikanerne gjorde det som ventet bra i Senatet. Og så gikk han på en smell i Representantenes hus, sier Aas.

Som ambassadør på sjette året har han fulgt valgkampen tett. Som særlig interessant peker han på at demokratene har fått inn mange unge representanter, og rekordmange kvinner.

- Ja, og to muslimske representanter, og en homofil guvernør. Det er ganske nytt i USA, sier han.

I tillegg har demokratene fått inn flere guvernører enn de har hatt tidligere.

Mange mener det kan bli viktig fram mot presidentvalget om to år, fordi det er guvernørene som har oppsyn med valgene. Det betyr også at de kan tilpasse valgdistriktene til egne kandidater.

Ingen blå bølge

Mange observatører hadde ventet at demokratene skulle gjøre det enda bedre. Men den store "blå bølgen" ble det ikke noe av. Det kan delvis skyldes Kavanaugh-saken, mener Aas.

Som kjent ble den kommende høyesterettsdommeren beskyldt for seksuell trakasssering og måtte gjennom en omfattende høring.

- Jeg ble ikke klar over før nylig hvor stor effekt denne saken har hatt - for republikanerne. Mange tok det for gitt at den ville mobilisere demokrater. Det gjorde den nok også. Men republikanske velgere oppfattet saken helt annerledes.

UTNEVNT: President Donald Trump beklaget på vegne av USA til Brett Kavanaugt under en seremoni for høyesterettsdommeren.

- Tror du at Trump er nærmere en riksrett?

- Det har jeg ingen mening om. Vi ser at visse krefter i det demokratiske partier jobber for det. Andre har tatt avstand fra det.

- Kan striden mellom de to kamrene lamme demokratiet?

- Det mange mener, er at demokratene vil sette i gang flere høringer, noe som kan ta oppmerksomheten vekk fra konkrete politiske tiltak.

- Mye av kraften kan forsvinne. Administrasjonen vil kunne bli opptatt av å svare, i stedet for å utføre egen politikk. Som å måtte stå i Stortingets spørretime hele tida, sier han.

Utelukker ikke gjenvalg

Aas er forsiktig med å si noe om hvilke følger valget vil få for Norge.

Enkelte har pekt på at demokratene kan komme til å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland, og kanskje Saudi-Arabia. Det kan bety noe for norsk oljeindustri. Det ønsker ikke Aas å kommentere.

Det han er sikker på, er at valget ikke får noen betydning for det bilaterale forholdet mellom USA og Norge.

- Tror du Trump blir gjenvalgt om to år?

- I all planlegging må vi legge dette til grunn. Ikke glem at han har levert på mange av valgkampløftene sine. De som stemte på ham i 2016, stemte på ham også i går - med noen unntak.

