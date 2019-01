- Mann skutt i sitt eget hjem i Sarpsborg

Er blitt fraktet til sykehus med hodeskader.

En mann skal ha blitt skutt i sin bolig på Yven i Sarpsborg, skriver VG onsdag kveld.

Mannen skal være fraktet til sykehus med hodeskader, men skal ifølge avisen være ved bevissthet.

Politiet skal ha fått melding om hendelsen i 21-tiden onsdag kveld, skriver TV 2.

- Mannen oppsøkte en nabo og sa han var skutt. Han hadde synlige skader, og er tatt hånd om av helsevesenet, sier operasjonsleder Finn Håvard Ås i Øst politidistrikt til kanalen.

Han skal ha forklart at at han ble skutt av ukjente, maskerte menn.

Politiet jobber fremdeles med å få oversikt over saken, og kan ikke bekrefte at mannen faktisk er skutt. En nabo har imidlertid opplyst til politiet at han har hørt et smell i området.