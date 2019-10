- Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo

SV-toppen får fire nye år i ordførerstolen.

Oslos ordfører de siste fire årene, Marianne Borgen (SV), får fortsette som ordfører, får Nettavisen opplyst.

Det ble klart mandag, i forhandlingene som nå pågår mellom byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG).

- Jeg har store forventninger til at vi skal klare å forhandle oss fram til en radikal og tydelig politisk plattform, slik vi gjorde sist. For jeg tror noe av suksesskriteriet sist var at den var veldig konkret, sa Borgen til Nettavisen da forhandlingene etter valget startet i september.

68-åringen er født og oppvokst i Groruddalen, har tre barn og har sittet i Oslo bystyre i en årrekke.

Borgen overtok som ordfører etter Fabian Stang (H) i 2015.

SYKLET: Ordfører Marianne Borgen (SV) ankom første forhandlingsdag på Mangelsgården i Oslo på sykkel. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Presenteres tirsdag

Byrådsforhandlingene har pågått i Mangelsgården i Oslo siden 20. september, og partiene har klart å holde kortene tett til brystet.

Resultatet av forhandlingene vil bli lagt fram på en pressekonferanse tirsdag, etter det Nettavisen får opplyst. Enigheten mellom partiene må være klar før det nye bystyret skal konstitueres onsdag.

Byrådspartiene er imidlertid avhengig av støtte fra Rødt eller Venstre får å få flertall.

Ordføreren blir offisielt valgt i det konstituerende bystyremøtet onsdag ettermiddag.