- Mazvar Keshvari må politianmeldes

Det mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber Stortingets presidentskap om å politianmelde Mazyar Keshvari (Frp).

Mazyar Keshvari har ifølge Aftenposten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Han skal ha vært i Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

Moxnes bekrefter over Nettavisen at han i løpet av torsdagen vil gi presidentskapet et brev der han ber om politianmeldelse.

– Med mindre de sitter på informasjon som tilsier at Aftenpostens oppslag er uriktig. Keshvari har fått penger han ikke skulle hatt fra Stortinget. Da er det naturlig at presidentskapet anmelder og ber om etterforskning, sier Moxnes til NTB.

Han mener at det er presidentskapet som er de rette til å anmelde ettersom Keshvaris handlinger har medført utbetalinger over Stortingets budsjett.

– Jeg mener presidentskapet bør be eksplisitt om at det tas ut tiltale hvis etterforskning avdekker straffbare handlinger, sier Rødt-lederen.

- Vi tjener over 900.000 kroner og har mange frynsegoder

Nettavisen har snakket med Moxnes:

- Jeg reagerer sterkt på denne saken, ikke minst fordi vi stortingsrepresentanter allerede tjener over 900.000 kroner, har gratis garasje midt i Oslo sentrum, får subsidiert mat i kantinen og får dekket alle innenlandsreiser, sier Moxnes.

Han sier dette ikke handler om Keshvari som enkeltperson, men om folket som er en fornærmet part:

- Hver kroner vi får, kommer fra folk flest, så dette handler om tilliten ti oss folkevalgte. Den blir kraftig svekket hvis ikke Stortinget rydder opp og anmelder forholdet til politiet, understreker han.

Moxnes fremhever særlig at:

- I fjor ble over 1000 personer anmeldt av Nav for trygdesvindel, med et snitt på 170.000. Når de som svindler med trygden blir politianmeldt, så må også stortingsrepresentanter som svindler med fellesskapets midler bli politianmeldt. Det kan ikke gjelder en lov for Nav-klienter og en annen lov for stortingsrepresentanter, tordner Moxnes.

- Vurderer du selv å politianmelde Keshvari hvis ikke presidentskapet gjrø det?

- Nå vil jeg først gi dem anledning til å svare, sier han.

Ber om gjennomgang

Moxnes krever også en full gjennomgang av systemet for reiseregninger.

– Denne saken avdekker jo store mangler og mangelfull kontroll. Jeg tror også innbyggerne forventer at det her ryddes opp og at ikke stortingspolitikere skal ha et mer slepphendt system enn det vanlige folk har. Vi kan ikke være avhengig av at media skal fange opp slike hull, sier Moxnes.

Sykmeldt

Advokat Arve Lønning representerer Keshvari, som har vært sykmeldt siden 9. oktober.

I en uttalelse via advokaten beklager Keshvari overfor partikolleger, kolleger på Stortinget, velgere og skattebetalere:

«Over noe tid har livssituasjonen hans vært vanskelig og svært krevende av en rekke årsaker jeg ikke kan gå inn på. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring på hvorfor det kunne gå så galt og at han kommer til å skjerme seg selv og familien og ikke gi noen intervjuer.»

Stortingsdirektør Marianne Andreassen uttalte onsdag at det var for tidlig å si om saken blir politianmeldt. Nettavisen har vært i kontakt med Stortinget torsdag morgen for å høre om hun har endret mening.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Frps parlamentariske, Hans Andreas Limi.

I Keshvaris fravær, møter Frp-veteran Carl I. Hagen som hans vara.

