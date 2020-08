- Melania Trump stilte krav før hun flyttet inn på Obamas gamle soverom

- Hun nektet plent å flytte inn, sier kilde som har kjennskap til innholdet i en ny sladrebok om Melania Trump.

Neste uke kommer det en ny sladrebok om førstedame Melania Trump. «Melania and Me» er forfattet av førstedamens tidligere venninne og rådgiver Stephanie Winston Wolkoff.

Boken er omtalt flittig i amerikanske medier, men nå er det lekket ut nye detaljer fra boken.

Den britiske tabloidavisen The Sun har snakket med kilder som har kjennskap til bokens innhold. Avisen skriver at førstedamen ikke ville flytte inn i Det hvite hus umiddelbart, da ektemannen Donald Trump ble tatt i ed som president 20. januar 2017. Årsaken skal være at den private residensen ikke innfridde standarden som Melania Trump var vant til.

- Melania nektet plent å flytte til Washington D.C. før det var pusset opp og modernisert, sier kilden til The Sun.

Melania og Donald Trump avbildet på innsettelsesballet 20. januar 2017. Melania Trump skal ifølge bokkilder ikke vært klar til å flytte inn i Det hvite hus før residensen var nyoppusset. Foto: Chip Somodevilla (AFP)

- Krevde ny dusj og nytt toalett

- Stephanie forteller om hvordan hun (Melania) kastet et blikk på soverommet og baderommet og krevde ny dusj og nytt toalett.

- Hun var ikke forberedt på å bruke det samme baderommet som Obama-paret, eller noen andre for den saks skyld. Det ville ikke spilt noen rolle om det var dronningen av England, sier kilden.

- Hun ville at alt skulle være nyoppusset og nymalt, nye møbler og dekorasjon. Alt var gammelt og shabby, og hun ville at alt skulle være nytt.

- Hun virket faktisk mer bekymret for dekorasjonen enn for ryktene om hennes ektemanns angivelige utroskap, sier kilden som henviser til forfatteren selv.

Dermed ble førstedamen værende i den gullforgylte penhouseleiligheten i Trump Tower i New York, mens oppussingen pågikk i residensen i Det hvite hus. Kostnadene forbundet med Secret Services sikring av Trump Tower, skal ha kostet skattebetalerne svimlende beløp.

Sladrebok: - Alt raknet

Sladreboken «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady» kommer ut 1. september. I bokbeskrivelsen står det at Wolkoff ble ansatt som Melania Trumps rådgiver etter valgseieren i 2016.

«Melania ga Wolkoff ansvaret for å ansette staben, organisere begivenheter, hjelpe til med å skrive taler og tilrettelegge for debuten som initiativtaker. Men så raknet alt sammen da hun ble gjort til en syndebukk for økonomiske uregelmessigheter knyttet til innsettelsen. Melania kunne ha forsvart sin uskyldige venn, men hun stod ved sin manns side, vel vitende om hvem som egentlig hadde skylden. Sviket ødela nesten Wolkoff,» lyder bokbeskrivelsen.

Wolkoff fikk angivelig fyken fordi hennes eventfirma, som arrangerte innsettelsen av Trump i 2017, skal ha profittert enorme beløp på jobben. Anklagene går ut på at selskapet tok 26 millioner dollar for jobben, noe Wolkoff selv bestrider.

- Jeg ble kastet under bussen, har hun uttalt til The New York Times.

- Oppriktige og emosjonelle memoarer

Den nye boken skal visstnok være en ærlig beretning om Melania Trump.

«Det er oppriktige og emosjonelle memoarer. Wolkoff tar deg med inn i Trump Tower og Det hvite hus for å fortelle en morsom, spennende og hjerteskjærende historie om hennes intime forhold til en av verdens mest kjente kvinner – en kvinne svært få mennesker forstår seg på.»

«Hvordan reagerte Melania på lydopptaket til Access Hollywood (grab them by the pussy-kommentaren til Donald Trump red.anm.) og hennes ektemanns forhold til Stormy Daniels (tidligere pornostjerne red.anm.)? Kommer hun overens med Ivanka? Hvorfor hadde hun på seg jakken som hadde påskriften «I really don’t care, do u?» på ryggen? Er Melania glad for å være førstedame? Og hva var det som faktisk skjedde med finansieringen av innsettelsen på 107 millioner dollar? Wolkoff har noen tanker om dette,» lyder bokbeskrivelsen.