- Min sjef hadde sex med meg mens jeg sov fordi jeg var drita

Sjefen på hotellet forgrep seg på henne mens hun sov, forteller kvinnen i 30-årene.

(Nordlys): Hun var midt i 20-årene og jobbet som servitør og bartender på et hotell. Da årsfesten ble arrangert for de ansatte var det god stemning og høy festfaktor. Festen gled over i nachspiel.

– Vi drakk en del drinker på det nachspielet. Da jeg våknet dagen etter på hotellrommet husker jeg småglimt av en person som var over meg. Det var sjefen min, forteller kvinnen, som i dag er i 30-årene og fortsatt jobber i samme bransje.

Da hun våknet morgenen etter kjente hun at noe måtte ha skjedd i løpet av natta. Noe hun ikke ønsket.

– Du kjenner om det har skjedd noe på kroppen. Jeg husket bare småglimt. Først forsøkte jeg å fortrenge det. Jeg unngikk å dra tilbake på jobb ei ukes tid. Da jeg kom på jobb igjen fikk jeg en beskjed fra han: «Du, det som skjedde snakker vi ikke mer om», sier kvinnen.

Hun fikk dermed en bekreftelse på det hun mistenkte hadde skjedd. Mannen var sjefen hennes på hotellet. De hadde ikke tidligere hatt noen form for forhold eller flørtende tone.

Anmeldte ikke

– Jeg har en sterk personlighet, men følte meg skitten. Han hadde heldigvis sagt opp så jeg kunne unngå ham.

– Fortalte du det til noen? Anmeldte du?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Det føltes ikke bra. Jeg fryktet at jeg ville få et stempel på at jeg hadde ligget meg oppover i systemet. Jeg var veldig full og hadde veldig kort kjole, jeg trodde derfor at ingen kom til å ta det seriøst. Det er sånn det er i den bransjen, syter du for mye kommer du ikke høyere opp i systemet.

– Hva tenker du i ettertid?

– Jeg tenker han er en dått! Jeg er glad for at jeg er sterk nok til å tåle noe sånt, men man skal ikke måtte tåle det. Det er å misbruke makten sin, noe som jeg synes er så utrolig forkastelig.

– Ødelegger

Hun har jobbet i bransjen lenge. Nå er hun leder i samme bransje. Til stadighet hører hun om lignende historier.

– Det er ganske trist, i alle fall at du ikke tør å si det til noen. På et eller annet tidspunkt kommer det jo tilbake til deg. Du kjenner det på kroppen når du møter noen andre. Det ødelegger noe i et framtidig forhold.

Hun er klar på at hun selv har kommet over hendelsen, og ikke preges av det mye i dag.

– Hadde det vært noe flørting tidligere, hadde ikke vært greit det heller, men mer logisk. Noen har ikke sperringer. Jeg skjønner ikke folk som har sex med fulle mennesker.

