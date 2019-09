- Nå må det tøvete forbudet mot politisk TV-reklame fjernes

- Forbudet mot politisk TV-reklame er umoderne, gammeldags og i strid med ytringsfriheten, mener Kampanje-redaktør Knut Kristian Hauger.

Politisk reklame er fullt lovlig på kanaler som Facebook, Youtube og VGTV - men ikke på lineær TV.

Det synes ansvarlig redaktør i Kampanje, Knut Kristian Hauger, det er på høy tid å gjøre noe med i lys av at den digitale markedsføringen blir stadig viktigere og at Facebook er den store vinneren i årets valgkamp.

- Under stortingsvalget i 2021 bør politiske partier få lov til å annonsere på norske tv-kanaler, skriver Hauger i sin leder mandag.

- Umoderne og gammeldags

Hauger argumenterer går i rette med at argumentene for forbudet, ikke lenger holder vann fordi våre seer- og leservaner endres:

- Når sirkuset starter opp igjen om to år, bør det åpnes opp for at partiene får lov til å annonsere på norske tv-kanaler. Forbudet mot politisk tv-reklame fremstår ikke bare som umoderne og gammeldags og i strid med ytringsfriheten. Det fremstår også som helt tøvete.

Å åpne pengesekken for de ikke-redaktørstyrte mediene, som knapt betaler skatt, synes han også er betenkelig:

- Ekstra tøvete blir det når partier finansiert opp med skattebetalernes penger, legger markedsføringsbudsjettene sine hos aktører som bare betaler smuler i skatt og forbyr reklame på kanaler som betaler skatt.

- Forbudet baserer seg på en forhistorisk myte om at TV er viktigere enn alt annet. Slik er det ikke lenger, sier Stavrum. Foto: Nettavisen

Stavrum: - Forhistorisk myte

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, mener også forbudet bør opphøre før 2021-valget.

- Forbudet baserer seg på en forhistorisk myte om at TV-reklame er sterkere enn alt annet, sier Stavrum.

Han viser til nært forestående valg:

- Både i EU-valget og det amerikanske presidentvalget så vi at det som utspilte seg på Facebook var mye farligere, med manipulering og «fake news», som resultat. Den virkeligheten må vi ta inn over oss, sier Stavrum.

- Det er grotesk at Stortinget ennå ikke har endret på dette, mener Nettavisen-redaktøren.

Det er så langt ikke fremmet forslag i Stortinget om å oppheve forbudet, selv om både Høyre, Frp og Venstre ønsker det.

Forbudet begrunnes med at kapitalsterke grupper vil få fordeler og lettere kunne påvirke sitt syn, men verken Hauger eller Stavrum mener det holder i dagens virkelighet.

Kringkastingsloven

Forbudet mot reklame for livssyn og politiske budskap gjelder kun på lineær tv, ifølge kringkastingsloven § 3-1. Denne typen reklame på alle andre medieplattformer, inkludert program du ser når du selv ønsker.

Politiske partier kan ikke sponse programmer på tv, radio eller i audiovisuelle bestillingstjenester, ifølge kringkastingsforskriften § 3-11. Politiske partier kan heller ikke kjøpe produktplassering i disse kanalene, ifølge kringkastingsloven § 3-7.

Det er Medietilsynet som fører tilsyn med forbudet.