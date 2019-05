- Når pyromanene kritiserer brannvesenet for at det brenner, da bør man være skeptisk

Bilen er ikke luksus for de få, men et transportmiddel for de mange. Det ligger til grunn for FrPs politikk.

Av Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister for Frp

Vei er et fellesgode som vi bør finansiere over statsbudsjettet. Bilen er ikke luksus for de få, men et transportmiddel for de mange. Det ligger til grunn for FrPs politikk.

FrPs kamp mot bompenger viser resultater flere steder. For noen dager siden vedtok Klepp å si nei til bomring på Jæren. Forrige uke vedtok flertallet i Arendal nei til lokal bomring, og i Drammens-regionen har man gjort det samme. Felles for alle tre er at FrP har vært alene om å kjempe i mot i mange år - og plutselig nå snur andre partier. Det viser at det nytter, og at vi aldri skal gi oss. Likevel, det er åpenbart at vår kamp må fortsette.

Lytt til Frp

Nå bør også flertallet på Stortinget lytte til FrP. I regjering har FrP klart å øke statlige bevilgninger til vei betydelig - deriblant en dobling av vei-vedlikehold. Avgifter på nye biler er redusert, årsavgiften er redusert og omregistreringsavgiften er redusert. I sum er statens inntekter fra bilistene redusert.

Fakta Meningstoff i Nettavisen ↓ Her kan du lese flere friske meninger i Nettavisen (trykk på lenkene): Leserbrev Våre kommentatorer Gjesteblogger

En stadig større andel av statsbudsjettet går til infrastrukturformål, samtidig som det blir bedre balanse mellom hva bilistene betaler i avgifter - og hva de får tilbake. Det er bra. Det er i tillegg gjennomført mange reformer slik at man bygger lengre, bedre og billigere enn før. Da får man mer for pengene.

Bompenge-andelen i veiprosjekter er også redusert gjennom økte statlige bevilgninger til rundt 40 eksisterende bom-prosjekter. I over ti prosjekt har FrP fått gjennomslag for å slette gjelden helt gjennom økte statlige bevilginger. Noen av prosjektene hadde 15 års nedbetalingstid igjen.

Lokale vedtak som Frp har stemt i mot

Men samtidig popper det opp med bomstasjoner rundt de største byene. Det er primært der de nye bomstasjonene kommer. Dette er tiltak som er lokalt vedtatt, og hvor kun FrP har stemt i mot i kommunestyrene. Flertallet i disse byene har bevisst ønsket å bruke bompenger for å gjøre bilkjøring dyrt. Naturlig nok opplever en del bilister i disse byene en kraftig økning i de lokale bom-kostnadene. Det skjer ikke fordi FrP sitter i regjering, men fordi vi blir nedstemt i disse byene.

Det er snodig hvordan enkelte journalister og medier nå forsøker skape inntrykk av at bompenge-omfanget har økt fordi FrP sitter i regjering. Det er å snu saken på hodet. Bompengene øker ikke som følge av FrPs politikk, men som følge av at FrP ikke oppnår gjennomslag for fjerning av bompenger.

Ansvarlig investering av vår felles finansformue

Fra venstresiden får man jo høre at det er «uansvarlig» og «plyndring av oljefondet» dersom man vil bruke 0,5 prosent av fondet på å finansiere veibygging over statsbudsjettet, uten bompenger. Jeg mener det er ansvarlig investering, både av vår felles finansformue og for å bygge landet vårt.

Det er FrP som har fremmet sak etter sak i Stortinget for å kutte bompengene, men blitt nedstemt av flertallet. Media skrev knapt et ord da AP, Senterpartiet, SV, KrF og V for noen år siden stoppet H/FrP-regjeringens punkter i bom-reformen som ville gi betydelige bompenge-kutt. Da fikk flertalls-opposisjonen slippe unna uten kritikk, uten konsekvenser.

Musestille media

Media har også vært musestille når FrP i ulike kamper har klart å kjempe frem kompromiss som har redusert bompenge-forpliktelsene med over 10 milliarder kroner. Det er langt fra nok, men det viser at FrP har kjempet kampen jevnt og trutt.

Media har i tillegg vært musestille når AP, SV, SP etc ved ulike anledninger har fremmet forslag i Stortinget om å øke bompenge-nivået, om å fjerne regjeringens bomkutt, og om å øke bilavgiftene (drivstoffavgifter, årsavgifter, engangsavgifter). Så sent som i årets statsbudsjett foreslo AP milliard-økning i bilavgifter, SV/MDG foreslo stor økning i bompenger. Og flertallet i opposisjonen foreslo kutt i vei-bevilgninger.

Viktig informasjon

Det minner oss om hvilken viktig jobb vi har i å få ut informasjon slik at velgerne i høst gjør sine valg basert på riktig info. Det er fair å være for bompenger og høye bilavgifter. Selv er jeg derimot for å redusere begge deler.

Problemet i bompenge-debatten nå er at mange bompenge-forkjempere får kritisere FrP for at vi ikke får kuttet bompenger.

Vel, når pyromanene kritiserer brannvesenet for at det brenner, da bør man være skeptisk.