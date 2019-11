- Nesten utenkelig av Obama

Barack Obama skaper debatt i den amerikanske valgkampen.

NEW YORK (Nettavisen): I en oppsiktsvekkende sak i Politico denne uken skal den tidligere presidenten Barack Obama ha kommet med med flere uttalelser som skaper debatt i USA.

1: Obama skal ha uttalt at Joe Biden, en av hovedfavorittene hos Demokratene i presidentkampen i USA, ikke har det som skal til for å president i USA

2: Obama skal tidligere ha uttalt at han ville gripe inn for å stoppe en annen presidentkandidat, Bernie Sanders, om han seilte opp som en hovedfavoritt.

Begge påstandene som kommer frem i Politico, er fra anonyme kilder i kretsen rundt Barack Obama, og er ikke blitt bekreftet.

Barack Obama, som foreløpig ikke har gitt noen offisiell støtteerklæring til noen av de demokratiske presidentkandidatene, har også tidligere advart de demokratiske presidentkandidatene mot å bevege seg for langt til venstre.

Dette er noe Obama frykter kan drive bort mange mulige velgere i kampen for en demokratisk seier mot president Donald Trump.

Ifølge USA-ekspert Hilmar Mjelde mener det fullt ut tenkelig at Barack Obama tror noen andre enn Joe Biden vil være bedre egnet til å bli den neste amerikanske presidenten. Foto: Arkivfoto fra 2015: AP Photo/Jacquelyn Martin

- Noe Obama aldri kommer til å si

USA-ekspert Hilmar Mjelde er skeptisk til det som kommer frem i artikkelen i Politico. Påstanden om at Obama skal ha sagt at Biden ikke har det som skal til, kommenterer han på følgende måte:

- Jeg er skeptisk, inntil jeg hører det fra Obama selv, noe Obama aldri kommer til å si. Vi bør også være kritisk til kilden her, og hva hans eller hennes motiver har vært for å snakke med Politico. Det er nok stas å kunne fortelle en journalist at «Obama fortalte meg…», sier Mjelde til Nettavisen.

Men USA-eksperten mener likevel det er sannsynlig at Obama mener at Biden ikke er den rette mannen til å lede USA fra 2020.

- Obama skal etter sigende også ha sagt til Biden at «Joe, du trenger ikke gjøre dette» - altså å stille som presidentkandidat. Om Obama har tvil om Biden, er jo det forståelig. Biden har nådd oldefar-alder, og er mer en 1990-talls demokrat. Han er også kjent som en meget ustødig valgkamppolitiker. Å sikre ettermælet sitt er et av enhver presidents hovedmål. Det er derfor fullt ut tenkelig at Obama tror noen andre vil være bedre egnet til den jobben, sier Mjelde.

I en fersk meningsmåling publisert i CNN denne uken, leder Biden den demokratiske kampen med 28 prosent av stemmene. På de to neste plassene kommer Bernie Sanders og Elizabeth Warren med henholdsvis 17 og 14 prosent. Størst fremgang har derimot Pete Buttigieg, som øker fra 6 prosent i oktobermålingen til 11 prosent nå i november.

Joe Biden leder fortsatt kampen blant de demokratiske presidentkandidatene, ifølge en fersk CNN-måling. Foto: CNN

- Nesten utenkelig

I Politico hevdes det at Obama, på et tidligere tidspunkt i valgkampen, da Sanders lå bedre an enn han gjør nå, uttalte i en privat samtale at han ville snakke ut og stoppe presidentkandidaten Bernie Sanders om han avanserte i nominasjonsprosessen.

- Tror du noe på at Obama vil bryte inn overfor Sanders slik det her hevdes?

- Nei, det er nesten utenkelig. Presidentgreinen av Demokratenes partiorganisasjon, DNC, ble anklaget for å ha rigget nominasjonsprosessen for Hillary Clinton i 2016. Det vil derfor være ekstremt tonedøvt for partipampene å gjøre noe lignende i denne runden, sier Mjelde. USA-esperten sier at Barack Obama har en «soleklar forpliktelse» til å støtte partiets kandidat, uansett hvem det blir.

- Det var partiet som muliggjorde hans presidentskap. De to Bush-presidentene, og Romney, ville ikke støtte Trump i 2016. Men det republikanske partiet har vært ekstremt raust mot Bush’ene, ved å gi dem to tre presidentperioder, og i Romneys tilfelle, et presidentkandidatur. Det er derfor en ekspresidents plikt å støtte partiets neste kandidat, sier Mjelde.

- Men at Obama nå har en slik posisjon, sier noe interessant om amerikansk partipolitikk. Nemlig at opposisjonspartiet alltid er lederløst. Et nominasjonsvalg er dermed også et partiledervalg. Inntil partiet har vunnet tilbake Det hvite hus, blir gjerne forrige president en slags uoffisiell leder, sier USA-eksperten.

Da Obama tidligere denne måneden gikk ut og advarte de demokratiske presidentkandidatene mot å bevege seg for langt til venstre, nevnte han ingen navn.

Men det ble likevel ansett som et råd om å være forsiktige med kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders, som begge har tatt til orde for omfattende endringer i det amerikanske samfunnet.

Her er daværende president Barack Obama sammen med Bernie Sanders i Det hvite hus i 2016. Foto: AFP PHOTO / MANDEL NGAN

Ifølge NTB nevnte også Obama innvandring og helsesektoren som to felt der enkelte demokrater er i utakt med opinionen.

– Den jevne amerikaner synes ikke at det er nødvendig å rive ned systemet og bygge det om. Jeg tror det er viktig for oss å ikke miste det av syne, sa Obama.

– Det er mange åpne velgere og mange demokrater der ute som bare ønsker at ting skal være fornuftige, de ønsker at det ikke skal foregå sprø ting. De vil at ting skal bli litt mer rimelig og rettferdig. Hvordan vi forholder oss til det vil bli viktig, sa den tidligere presidenten.

- Hvilken rolle og påvirkning tror du Obama vil ha fremover i forbindelse med valget?

- Han vil nok tre inn i en valgkamprolle etter landsmøtet til våren. Men ellers pleier ekspresidenter å holde en lav profil. Det er fordi de lenger ikke har noe mandat, egentlig, og for å gi partiet rom til å dyrke frem nye ledere, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen.

