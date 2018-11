- Nordmenn skjønner ikke hvor dårlig Washington fungerer

- Folk stemmer Trump fordi de vil ha en gærning som kan sparke ned alle søppelkassene i Washington.

WASHINGTON (Nettavisen): Hans Høeg (47) fra Drammen er første og eneste nordmann med tittel stabssjef i Kongressen. Han har jobbet over fem år for sin nære venn republikaneren Thomas Massie i Representantenes hus, og vet derfor mye om det mange av oss nordmenn ikke helt skjønner:

Hvorfor så mange amerikanere ønsker Donald Trump.

- Folk hjemme i Norge skjønner ikke helt at USA er en føderasjon av 50 stater, der den sentrale regjeringen etter Grunnloven egentlig ikke skulle ha så mye å si, sier han.

Etter hvert har «Washington» tatt mer og mer makt over de 320 millioner innbyggerne i de ulike statene, mener Høeg, samtidig som lobbyistene har overtatt politikken i et enormt og ineffektivt styringssystem.

- Nordmenn skjønner rett og slett ikke hvor dårlig Washington virker. USA har ikke et fungerende demokrati, sier Høeg.

Sparke ned søppelkassene

- Det kommer folk fra Washington og forteller hvorfor du ikke kan regulere bekken over tomten din. Folk er så forbanna. Derfor vil de ha en gærning som kan sparke ned alle søppelkassene i Washington.

- Du var jo selv med på å få Donald Trump valgt for to år siden?

- Systemet er slik at de ulike representantene jobber mest på vegne av seg selv, så vår primæroppgave var å få Thomas gjenvalgt i Kentucky. Men han er jo republikaner, så du kan vel kanskje si det.

Opprinnelig var Thomas Massie fra Kentucky og Hans Høeg fra Drammen gamle studiekamerater fra MIT, Massachusetts Institute of Technology.

Nektet å være med

Da Massie ble valgt inn i Kongressen i 2012, ville han ha med seg den norske kompisen som sjef for staben på 20 personer i Representantenes hus.

- Jeg nektet selvfølgelig. Jeg kunne ikke noe om politikk. Men Thomas overtalte meg, det var jo derfor han ville ha meg, sa han.

Etter fem år i maktens sentrum har Høeg nå sagt fra seg jobben som stabssjef, men er fortsatt rådgiver for staben. Samtidig skriver han bok, på norsk, med arbeidstittelen «A Norwegian in the House».

Her vil han fortelle hvordan lobbyistene og den evige kampen om penger for å finansiere neste kampanje styrer det meste av politikken i verdens mektigste land.

House of Cards

- Livet på Capitol Hill er virkelig ganske likt for eksempel House of Cards. En kollega av meg sa at eneste forskjellen er at i House of Cards «there is actually a guy with a plan».

Og det er dette amerikanerne har blitt mer og mer rasende over, mener Høeg. Han peker på at vi i Norge stort sett har tillit til politikerne. Vi kan være uenige, men stort sett ser vi at de gjør sitt beste for land og folk.

- Slik er det ikke i USA. I Kentucky treffer du de som kommer til politiske møter bokstavelig talt med høygafler. Politikerforakten har bygd seg opp gjennom mange år. Mange mener faktisk at «government is evil», at regjeringen er ond, sier Høeg.

Det ikoniske bildet American Gothic, malt av kunstneren Grant Wood i 1930.

Og med et slikt utgangspunkt er det lett å tenke at også Obamacare, for eksempel, egentlig er konstruert for forsikringsbransjen, og at politikerne bare er ute etter å mele sin egen kake.

Forakten for Hillary

Hans Høeg har amerikansk mor og norsk far, og var selv hjemme i Norge sommeren før valget i 2016. Da sa han at Trump kom til å vinne. Ikke fordi folk likte Trump, men fordi forakten for Hillary Clinton - som symboliserte «Washington» - stakk så dypt, og gjaldt så mange.

Og han så hvordan meningsmålingene i New York Times og liknende egentlig ikke fanget opp de spørsmålene folk på «bygda» var opptatt av.

- Men nå da, etterhvert som Trump stadig blir tatt i løgn?

- Ja. Jeg har selv problemer med å skjønne hvordan den konservative, kristne høyresiden og Trump har funnet hverandre. Han lever jo ikke etter de ti bud, akkurat. Likevel ser de på ham som en slags utsending, jeg har selv hørt folk si at Gud ikke ville tillate at Hillary skulle vinne.

Oppvokst på Soprano-vis

Hans Høeg peker også på at Trump faktisk har fått gjennomført en del ting som republikanerne har vært opptatt av, for eksempel lavere skatter.

- Men når Trump sitter om natta og twitrer i vei, er det en bevisst strategi?

Donald Trump - oppvokst i New York på Soprano-vis

- Akkurat «Twitter-Trump» er det vel få som vil si så mye positivt om. Men husk, han vokste jo opp i New York på et slags Tony Soprano-vis. Om noen fornærmet deg, så måtte du gjøre alt for å fornærme tilbake. Og han er nok mer beregnende strategisk enn mange tror.

Akkurat hvem som vinner på tirsdag, vil ikke Høeg mene så mye om. Han tror heller ikke det betyr så veldig mye. Grepet til lobbyistene blir ikke mindre uansett.

- En gærning i Det hvite hus

Selv har Hans Høeg aldri stemt på republikanerne. Mens representanten og studiekameraten Thomas Massie tilhører en gruppe som gjerne kalles «libertarian conservatives» - som vil ha så lite stat som mulig.

- Og opprinnelig var det jo meningen at delstatene skulle ta seg av det mest nødvendige. Så da ville det ikke spilt noen rolle om det satt en gærning i Det hvite hus, sier han og ler.

