- Norskpakistaner bestilte fire drap

Politiet mener de har avverget tre drap, og at den siktedes 40 år gamle kone ble drept av leiemorder i Pakistan.

I juli ble en norsk statsborger i 60-årene siktet for å ha bestilt drap på sin 40 år gamle kone. Hun ble drept i en forstad til Lahore i Pakistan 31. mai 2017.

Politiet mente dengang at mannen også hadde bestilt drap på ytterligere to personer. Den antatte leiemorderen er pågrepet i Pakistan og har sagt at han ble instruert og betalt av norskpakistaneren.

– Han sa at han var blitt instruert av avdødes norske ektemann, sa Anne Alræk Solem, leder for seksjon for alvorlige voldssaker.

Til pakistansk TV sa mannen at han ble lovet 100.000 rupi (cirka 6.600 norske kroner) for drapet, men at han bare fikk 11.000 rupi.

Nå sier politiet at 60-åringen hadde bestilt ytterligere et drap.

– Det er gjort konkrete avtaler med flere personer om planlegging av et nytt drap, på en ny navngitt person, sier Sturla Henriksbø, politiadvokat i Oslo politidistrikt til VG.

- Det var også en viktig grunn til at vi gikk til pågripelse da, for å unngå drap av en ny person.

Mest sett siste uken