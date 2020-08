- Nye avsløringer om Melania Trump på vei

Melania Trump holder kanskje den viktigste talen på landsmøtet tirsdag kveld. Samtidig er det en ny sladrebok på trappene.

USAs førstedame Melania Trump skal innta søkelyset tirsdag kveld når hun avholder sin tale på andre dag av Republikanernes landsmøte.

Dette blir den største talen hun har gitt siden forrige landsmøte i 2016. Den gang ble den tidligere supermodellen anklaget for å ha plagiert talen som tidligere førstedame Michelle Obama holdt på Demokratens landsmøte i 2008.

En ansatt i Trump Organization måtte ta skylden for det angivelige plagiatet, men flere har i ettertid påpekt at det ble gjort slett forarbeid med å undersøke Melania Trumps replikker til talen, skriver The Washington Post.

Det er ventet at den ellers så tause slovenskfødte førstedamen skal hylle ektemannens politiske agenda, uten å gå for dypt inn i politiske detaljer. Det er også ventet at hun vil fremheve sin egen historie om å innvandre til USA – med trykk på lovlig innvandrer, skriver The Washington Post.

Dette kan by på utfordringer, skriver avisen, ettersom Trump-administrasjonen ønsker å tøyle både lovlig og illegal innvandring. Dessuten har Melania Trumps foreldrene og søster fått innvilget permanent opphold i USA gjennom et visumsystem som president Trump har stemplet som «kjedeimmigrasjon».

Førstedamen er svært restriktiv med å uttale seg offentlig, og hun har visstnok brukt flere dager på å utarbeide talen. Hun har også vært tilbakeholden i ektemannens valgkamp, noe hun også var i 2016.

- Sjansen til å re-lansere seg selv

Førstedame Trump har foreløpig ikke deltatt på noen store pengeinnsamlinger for å sanke inn penger til valgkampen. Avisen skriver at Trump-kampanjen håper at førstedamen kan bli deres «hemmelige våpen».

- Jeg tror denne talen blir viktig, sier statsviter Lauren A. Wright ved Princeton University til samme avis.

- Hun deltar ikke på veldig mange offentlige opptredener, og spesielt ikke der hun snakker mye. Så de tilfellene hvor hun faktisk gjør det, er uforholdsmessig viktige, sier Wright.

- Dette er sjansen til å re-lansere seg selv, i det miste litt, sier professor i statsvitenskap ved Chapman University, Lori Cox Han, til The Washington Post.

- Det er nesten som et nytt forsøk fra 2016, en mulighet til å etterlate et bedre inntrykk, sier professoren.

Det er blitt skrevet mye om ekteskapet mellom Donald og Melania Trump. Ryktet vil ha det til at de sover på hvert sitt soverom. Foto: (NTB scanpix)

- Nye avsløringer på vei

Melania Trumps viktige landsmøtetale blir avholdt en snau uke før det kommer en ny sladrebok om førstedamen.

Boken «Melania and Me» er forfattet av Stephanie Winston Wolkoff, som er en tidligere venninne og rådgiver av førstedamen. Ifølge ubekreftede og uverifiserte meldinger, som er brakt på banen av journalist Yashar Ali i et nyhetsbrev, skal forfatteren Wolkoff angivelig ha gjort et lydopptak av førstedamen.

I lydopptaket kommer Melania Turmp angivelig med nedsettende kommentarer om president Trump og hans voksne barn. De verste kommentarene skal ha blitt sagt om Ivanka Trump – presidentens eldstedatter og rådgiver i Det hvite hus.

Journalist Yashar Ali, som er bidragsyter til The Huffington Post og New York Magazine, henviser til to kilder som har kjennskap til bokens innhold.

Han gjengir ikke ordrett hva førstedamen angivelig skal ha sagt, men hevder replikkene blir gjengitt i den kommende boken. Det er foreløpig uklart om boken vil inneholde opplysninger om at det angivelig er blitt gjort lydopptak av samtalen.

Sist helg skapte det store overskrifter verden over da det ble kjent at Trumps niese, Mary Trump, hadde lydopptak av presidentens søster Maryanne Trump Barry, som snakket nedsettende om president Trump.

Sladreboken «Melania and Me» er forfattet av Stephanie Winston Wolkoff kommer ut 1. september.

Sladrebok: - Alt raknet

Sladreboken «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady» kommer ut 1. september. I bokbeskrivelsen står det at Wolkoff ble ansatt som Melania Trumps rådgiver etter valgseieren i 2016.

«Melania ga Wolkoff ansvaret for å ansette staben, organisere begivenheter, hjelpe til med å skrive taler og tilrettelegge for debuten som initiativtaker. Men så raknet alt sammen da hun ble gjort til en syndebok for økonomiske uregelmessigheter knyttet til innsettelsen. Melania kunne ha forsvart sin uskyldige venn, men hun stod ved sin manns side, vel vitende om hvem som egentlig hadde skylden. Sviket ødela nesten Wolkoff,» lyder bokbeskrivelsen.

Wolkoff fikk angivelig fyken fordi hennes eventfirma, som arrangerte innsettelsen av Trump i 2017, skal ha profittert enorme beløp på jobben. Anklagene går ut på at selskapet tok 26 millioner dollar for jobben, noe Wolkoff selv bestrider.

- Jeg ble kastet under bussen, har hun uttalt til The New York Times.

USAs president Donald Trump avbildet med datteren Ivanka Trump. Foto: Susan Walsh (AP)

Den nye boken skal visstnok være en ærlig beretning om Melania Trump.

«Det er oppriktige og emosjonelle memoarer. Wolkoff tar deg med inn i Trump Tower og Det hvite hus for å fortelle en morsom, spennende og hjerteskjærende historie om hennes intime forhold til en av verdens mest kjente kvinner – en kvinne svært få mennesker forstår seg på.»

«Hvordan reagerte Melania på lydopptaket til Access Hollywood (grab them by the pussy-kommentaren til Donald Trump red.anm.) og hennes ektemanns forhold til Stormy Daniels (tidligere pornostjerne red.anm.)? Kommer hun overens med Ivanka? Hvorfor hadde hun på seg jakken som hadde påskriften "I really don’t care, do u?" på ryggen? Er Melania glad for å være førstedame? Og hva var det som faktisk skjedde med finansieringen av innsettelsen på 107 millioner dollar? Wolkoff har noen tanker om dette,» lyder bokbeskrivelsen.

Tungvektere glimer med sitt fravær

Mens tidligere republikanske tungvektere som George W. Bush. Mitt Romney, Dick Cheney, Paul Ryan, John Boehner, Ted Cruz og Marco Rubio glimer med sitt fravær under det fire dager lange landsmøtet, ifølge The Huffington Post, tar Trump-familien særdeles mye plass.

President Donald Trump, sønnene Donald jr. og Eric, førstedame Melania Trump, døtrene Tiffany og Ivanka Trump, samt svigerdatter Lara Trump (gift med Eric) har alle fått taletid på landsmøtet.

Nettavisen intervjuet nylig styreleder Austin Rasmussen i Republicans Abroad Norway, og spurte ham om Trump-familien har «tatt over» partiet og om det er et slags dynasti.

- Jeg vil ikke kalle det for et dynasti. En familie må ha hatt makt i mer enn fire år før en kan kalle det et dynasti. Man kan kanskje bruke begrepet om Bush og Clinton. Det er kanskje uvanlig og atypisk at så mange familiemedlemmer taler på et landsmøte. Men Demokratenes landsmøte var også veldig uvanlig, hvor det var en tidligere president som slo hardt ned på sin etterfølger, noe som er høyst uvanlig, sa Rasmussen til Nettavisen.

- Jeg synes ikke det er så rart at Trumps familiemedlemmer taler på landsmøtet. De har vært veldig synlige i offentligheten og enkelte har hatt viktig politiske posisjoner. Da er det ikke så rart at de involverer seg i prosessen med å få president Trump gjenvalgt, sa Rasmussen.