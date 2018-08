Aftenposten erfarer: Per Sandberg trekker seg i dag.

Aftenposten har sikre kilder på at Per Sandberg trekker seg som fiskeriminister i dag. I tillegg til Aftenposten har også Dagens Næringsliv opplysninger om at Sandberg går av. Begge avisene skriver at det blir utnevnt en ny fiskeriminister mandag.

Saken utvides

Per Sandberg, som i helgen var på Skalldyrfestivalen i Mandal, har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

- I forbindelse med Skalldyrfestivalen i Mandal i helgen, fikk jeg omsider anledning til å snakke om fiskeripolitikk igjen, skriver han på Facebook sent søndag kveld.

Per Sandberg, som i helgen var på Skalldyrfestivalen i Mandal, har foreløpig ikke kommentert opplysningene om at han skal gå av på mandag.

Sandberg er i hardt vær etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og kjæresten besøkte Iran i juli.

Verken hans eget departement eller Statsministerens kontor ble varslet om turen på forhånd, og Sandberg tok også med tjenestemobilen, som skal ha inneholdt sensitiv informasjon, med til Iran, stikk i strid med rådene fra PST.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Per Sandbergs datter, Charlotte Sandberg, sier til TV 2 at årsaken til at faren ikke informerte Statsministerens kontor, er at han ville unngå at hans fraseparerte kone fikk kjennskap til planene.

Sandbergs fraseparerte kone Line Miriam Sandberg er i dag statssekretær i Helsedepartementet.

De neste dagene skal Solberg og Sandberg komme med svarene på i alt sju skriftlige spørsmål om saken fra opposisjonen. Blant spørsmålene er:

* Hva kan potensielt ha blitt lekket fra Sandbergs telefon?

* Hvilke konsekvenser får dette for Sandberg? Har Solberg fremdeles tillit til ham?

* Har det skjedd tilsvarende brudd på rutinene i andre departementer?

Det er foreløpig et åpent spørsmål om Stortinget vil slå seg til ro med svarene de får fra Solberg og Sandberg, eller om saken vil gå videre til kontrollkomiteen.

Fredag meldte TV 2 også at Sandberg har takket nei til flere tilbud fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om sikkerhetssamtaler i forkant av reiser til høyrisikoland som Russland og Kina.

Overfor NTB benekter Sandberg at han har takket nei til slike samtaler.

– Reinspikka løgn, sa han lørdag.

Sikkerhetsklarering

For noen uker siden sto diplomater fram i Aftenposten og fortalte at de brått hadde mistet sikkerhetsklareringen – og dermed jobben – blant annet fordi de har utenlandsk ektefelle.

– Hva tenker du om Sandberg-saken i lys av dette?

– Sikkerhetsklareringer gjøres av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det har ikke vært noen endringer her, men en tydeliggjøring av prinsippene. Det er ikke slik at det er en enkeltepisode eller én enkelt sak som avgjør disse spørsmålene, men en helhetsvurdering, svarer Solberg.

- Sandberg er ikke skikket til jobben

Det begynner å bli ganske åpenbart at Per Sandberg (Frp) ikke er skikket til å være statsråd, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Jeg synes det er spinnvilt at denne situasjonskomedien med sikkerhetspolitisk alvor har fått lov til å utspille seg i Erna Solbergs regjering siden mai. Jeg vet ikke lenger hvem som har håndtert denne saken verst, Sandbergs sammenblanding av privatliv og regjering, eller regjeringssjefen som har visst om det hele siden mai.

Disse ordene kommer altså fra SVs mann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité søndag.

Mandag skal statsministeren svare på spørsmålene som har kommet i kjølvannet av Sandbergs Iran-ferie med kjæresten, norsk-iranske Bahareh Letnes.

Men selv om Fylkesnes mener Sandberg er uskikket til jobben, er han foreløpig ikke rede til å kreve statsrådens avgang.

– Jeg synes det begynner å bli ganske åpenbart at han ikke er skikket til å være statsråd når han opptrer slik, men vi må ha mest mulig svar før vi kan endelig konkludere. Han ligger dårlig an, spørsmålet er om det er flere enn ham, sier Fylkesnes.

Sandberg ønsket ikke å stille til intervju med avisen søndag kveld.

Også flere kommentatorer tror utviklingen i saken rundt fiskeriministeren innebærer at han må ut av regjeringen. En av dem som har endret mening om Sandbergs skjebne, er Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

– Dette er en sånn «drypp, drypp, drypp»-sak der det kommer mer og mer hver dag, og så er det et spørsmål om når er nok blitt nok, sier Snoen til NRKs Politisk kvarter. For Snoen kom det punktet da Sandbergs datter i et intervju med TV 2 lørdag antydet at faren kan komme til å trekke seg fra ministerposten.

– Det framkom da at Per Sandberg ikke har tillit til Statsministerens kontor og derfor ikke informerer og dermed bryter retningslinjene. Så tilliten går ikke den veien, og da er det litt rart at statsministeren skal ha tillit til ham.

Tone Sofie Aglen i Adresseavisen tror saken ender med at Sandbergselv trekker seg, men tar forbehold om at Sandberg er uforutsigbar og vanskelig å lese.

– Jeg trodde han ville berge seg, men hver gang han åpner munnen, blir det verre. Han har vist utrolig dårlig dømmekraft, sier hun i samme program mandag morgen.

(NTB/Nettavisen)

(Nettavisen/NTB)

Mest sett siste uken