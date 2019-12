- Person truffet av istapp

Pass opp for istapper!

Mildvær og snøsmelting gjør at vi alle er utsatt for istapper som kan komme susende, selv om gårdeier har ansvar for at det ikke skal skje.

Torsdag morgen ble forbipasserende truffet av en istapp på Grønlandsleiret i Oslo, melder Politiet på Twitter.

- Politi og brannvesenet er på stedet i forbindelse med fjerning av istapper. En forbipasserende ble truffet, men ikke skadd. Bymiljøetaten er også varslet og på vei, skriver politiet.